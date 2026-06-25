“いま”をつなぐ、札幌発の日中交流イベント『チャイナフェスティバル2026札幌』第5回開催決定!! 7月4日（土）・5日（日）、札幌市北３条広場［アカプラ］にて開催！

株式会社シルク

チャイナフェスティバル2026札幌実行委員会は、2026年7月4日（土）・5日（日）の2日間、札幌市北３条広場［アカプラ］にて『チャイナフェスティバル2026札幌』を開催いたします。札幌における最大級の中国文化イベントとし、中国の食・文化・音楽を通じて日中の相互理解と交流を深める本イベントは、年々来場者を増やし、今年で5回目の開催を迎えます。

イベント公式サイトはこちら：https://www.chinafes.net/sapporo/

「チャイナフェスティバル札幌」とは

2022年の日中国交正常化50周年をきっかけにスタートした本イベント。「文化」「経済貿易観光」「青少年交流」「食・物産」 を軸とした多彩なプログラムを通じ、地域における日中経済文化交流の促進を目指しています。今回は中華料理店や中国関連の店舗・企業、団体など25ブースが出店予定です。

イベントの見どころ

■ガチ中華と青島ビールで楽しむ、札幌ならではの中華グルメ過去の様子

チャイナフェスティバルでは、本場さながらの“ガチ中華”から、北海道ならではの食材や地域の魅力を取り入れた中華料理まで、多彩なグルメをお楽しみいただける予定です。会場内には青島ビールを楽しめる「青島ビアガーデン」も開設し、札幌の夏にぴったりの開放的な食の空間を演出します。

■日本人二胡奏者、北海道ゆかりの人気シンガー、注目の中国出身アーティストがステージを彩る

メインステージでは、日中の文化交流を感じられる多彩なアーティストが出演します。チャイナフェスティバル2026札幌では、音楽を通じて中国文化の魅力と日中交流の広がりを発信します。

桐子（きりこ）桐子 feat. ANIROCKS

日本人二胡奏者として活動する桐子（きりこ）は、2008年に日中青少年友好交流年の日本高校生代表として中国を訪問し、開幕式で演奏。その後、中央音楽学院に留学するなど、中国音楽への深い理解をもとに演奏活動を続けています。

桜庭 和（さくらば ひとし）桜庭 和（さくらば ひとし）

北海道・美深町初代観光大使であり、シンガーソングライターとして活躍する桜庭 和（さくらば ひとし）も出演。多くのタイアップソングを手がけ、FMノースウェーブではレギュラー番組を持つなど、地元北海道で高い人気を誇ります。

Gen Kakon（ゲン・カコン）Gen Kakon（ゲン・カコン）

中国出身のシンガーソングライターGen Kakon（ゲン・カコン）も登場。2025年にデビューし、同年10月リリースの楽曲「Boy, Don’t Cry」では、全国ラジオ36局でパワープレイを獲得するなど、今後の活躍が期待される注目のアーティストです。

■見て・着て・知って中国文化を体感

中国伝統衣装「漢服」を着て写真撮影が楽しめる漢服体験をはじめ、簡単な中国語フレーズに挑戦しながら会場を巡る中国語チャレンジスタンプラリーなど、来場者が気軽に参加できる体験型コンテンツも充実しています。さらに、会場にはチャイナフェスティバルを盛り上げる「パンダ大使」も登場予定。来場者とのパンダトークなどを通じて、ファミリー層にも楽しんでいただける企画を展開します。食べて、遊んで、学びながら、中国文化の魅力を体感できる2日間です。

過去の様子

パンフレット

開催概要

【日程】2026年7月4日（土）10:00～20:00、7月5日（日）10:00～18:00

【会場】札幌市北３条広場［アカプラ］（入場無料／雨天決行・荒天中止）

【出店数】25ブース（飲食・物販・展示など）

【来場者数】（目標）：30,000人

【後援】外務省、北海道、札幌市、札幌商工会議所、中国駐東京観光代表処、在日中国企業協会、

北海道日中友好協会、北海道日中経済友好協会、北海道札幌華僑総会、

北海道華僑華人連合会、北海道在日中国科学技術者連盟、北海道中国会、

北海道新華人商会、北日本中国学生学者友好聯誼会、北海道中国企業協会等

【各種SNS】

・X（旧Twitter）：https://x.com/chinafessapporo

・Instagram：https://www.instagram.com/ChinaFesSapporo/

・Facebook：https://www.facebook.com/chinafesSapporo

＜本件に関するお問い合わせ先＞

チャイナフェスティバル2026実行委員会事務局

sapporo@chinafes.net