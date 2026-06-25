DiscoverFeed 株式会社との新規事業に関する協業進捗のお知らせ

株式会社トレードワークス

当社は、2026 年 6 月 2 日付「DiscoverFeed 株式会社との新規事業に関する基本合意書締結のお知らせ」において、IPFS 技術を活用した分散型データ基盤および「D-DMC（Decentralized Data Management Center）」構想を推進する DiscoverFeed 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：露木芳通、以下「DiscoverFeed」）との協業を開始した旨をお知らせいたしました。

なお、DiscoverFeed は、当社が資本関係を有する先です。

その後、当該基本合意に基づく取り組みは、分散型データセンターの稼働開始およびクリエイターエコノミー領域における初期案件の始動という形で、稼働および利用開始の段階へ進展しておりますので、その進捗についてお知らせいたします。

記

1.本件の位置づけ

本件は、既開示の基本合意（法的拘束力を有しない枠組み合意）に基づく協業が、計画に沿って稼働および利用開始の段階へ進展したことをご報告するものです。

新たな契約の締結や当社の重要な義務の発生を伴うものではありません。

2.進捗１. 分散型データセンターの稼働開始

DiscoverFeed は、大分県佐伯市に整備した「大分県分散型データセンター1 号」の稼働を開始いたしました。

同施設は、約 7,000TB 規模のストレージ設備を有する分散型データセンターであり、IPFS 技術を活用した分散型データ基盤および D-DMC 構想の実装拠点として位置付けられています。

また、稼働開始後の初期利用案件として、元 AKB48・BNK48・CGM48 の伊豆田莉奈さんのコンテンツデータの保管を開始しております。

当社は、この具体的な利用開始事例を通じて、分散型データセンターを実装基盤として、その上で稼働するデータ管理アプリケーション、ユーザー管理機能、運用基盤等のサービスレイヤーを担い、データセンターを「使われるサービス」へと転換してまいります。

3.進捗２. クリエイターエコノミー領域での事業実装

DiscoverFeed は、米国のエンターテインメント企業 A-Nexus Incorporated（以下「A-Nexus」）との戦略的業務提携を通じて、AI・音楽・ファンダム・データ活用を組み合わせたクリエイターエコノミー構想「DAG Project」の推進を開始しております。

主な取り組みは以下のとおりです。

・ファンダム型データアーカイブ「MY アルバム」を活用したコンテンツ保管、再編集、共有および収益化

・AI 共同制作型音楽プラットフォーム「DAIM」を活用した楽曲制作（第一弾として「Quadlips

（AKB48 グループ初のグローバルユニット）」と音楽プロデューサーThomas Gold によるグローバル楽曲制作プロジェクトを始動し、2026 年 8 月のリリースを予定）

・ライバー、インフルエンサーおよびアーティスト領域を含むグローバルファンダム市場の共同開拓

当社は、これらの取り組みを支えるデータ管理基盤、運用基盤、ユーザー管理機能等のサービスレイヤーを担い、クリエイターエコノミー領域における実装・実証を進めてまいります。

また、ウォレット機能や決済・報酬分配機能等については、将来的な提供可能性を検討しております。

なお、楽曲制作、タレントマネジメント、イベント運営等のコンテンツ事業は DiscoverFeed および A-Nexus が主体となって推進するものであり、当社は基盤・運用領域を担当しております。

4.当社の役割と収益機会

設備およびインフラは DiscoverFeed 側が担い、当社はその上で稼働するアプリケーション、運用基盤およびサービスレイヤーを担当します。

当社は大規模な設備投資を伴うことなく、ソフトウェアおよびサービスレイヤーを担当することで事業展開を図ります。

これにより当社は、案件ごとの個別開発（フロー型収益）に加え、以下のような継続課金型サービスの構築を目指しております。

具体的な実施範囲、条件、費用負担等については、今後の両社協議を経て、必要に応じ個別契約を締結のうえ決定してまいります。

5.今後の展望

当社は、本協業を当社が推進する「AI×オンチェーン事業」の重要な取り組みの一つと位置付けております。

まずはクリエイターエコノミー領域においてサービスの実装および実証を進め、その過程で確立した運用基盤やアプリケーションを活用し、将来的には金融分野への展開可能性を検討してまいります。

具体的には、規制対応、証跡管理、長期保存、真正性証明等の金融データインフラ領域への適用可能性について検討を進めてまいります。

なお、金融分野への展開は中長期的な構想段階にあり、現時点で確定した事業計画ではありません。

当社は、本協業を通じて、従来の受託開発中心の事業モデルに加え、継続課金型サービスの拡大を図り、中長期的な企業価値向上に取り組んでまいります。

6.2026 年 12 月期業績への影響

本件が 2026 年 12 月期の当社連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。

今後、業績に重要な影響を及ぼす事項や開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

（注）

A-Nexus との業務提携、DAG Project、MY アルバム、DAIM、Quadlips、Thomas Gold ならびに AKB48・伊豆田莉 奈さんのコンテンツデータ保管等に関する記載は、DiscoverFeed および A-Nexus の公表情報に基づくものであり、当社が当事者となる契約関係を示すものではありません。

また、当社は A-Nexus との契約当事者ではなく、当該事業に係る売上または利益の発生を保証するものではありません。

＜本件に関するお問合せ先＞

株式会社トレードワークス オンチェーン戦略室 竹田潤

Mail：ir@tworks.co.jp

TEL：03-6230-8900

以上