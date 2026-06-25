【JPIセミナー】「（株）INPEXによる “長岡メタネーション実証事業” その最新動向、課題と今後の展開について」7月7日(火)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、株式会社INPEX 技術推進ユニット プロジェクトジェネラルマネージャー 博士（工学） 若山 樹 氏を招聘し、（株）INPEXによる「長岡メタネーション実証事業」の最新動向、課題と今後の展開について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17729(https://www.jpi.co.jp/seminar/17729?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

本格稼働を踏まえた現状と社会実装に向けた方向性

（株）INPEXによる「長岡メタネーション実証事業」 その最新動向、課題と今後の展開について

〔開催日時〕

2026年07月07日(火) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

株式会社INPEX

低炭素ソリューション事業本部 技術推進ユニット

プロジェクトジェネラルマネージャー 博士（工学）

若山 樹 氏

▶NEDOプロジェクトを牽引し、400Nm³/h級の国内最大級メタネーション実証を主導してきた

第一人者

〔セミナーで得られる実務知見〕

・既存ガスインフラを活用したe-methane導入の現実的シナリオ

・400Nm³級実証から見えたスケールアップとコスト構造

・事業化を阻む技術・制度課題と解決に向けた具体的論点

〔対象業種・部門〕

・エネルギー事業会社の経営企画・新規事業開発部門

・ガス・電力会社の脱炭素戦略・技術開発部門

・商社・インフラ企業の事業投資・カーボンマネジメント部門

・プラントエンジニアリング・化学業界の技術企画部門

〔講義概要〕

CO2-メタネーション技術による合成メタン（e-methane）の最大の利点は、天然ガスや都市ガスの「はこぶ」、「ためる」、「つかう」といった既存ガスインフラの全てにおいて、大きな追加・変更を伴わずに、カーボンリサイクルや低炭素化が可能となることである。

INPEXでは、2013年から社内で事業可能性検討を始め、2016年度からはNEDOの委託事業として合成メタンを生産するCO2-メタネーション技術の可能性調査や基盤技術開発を実施している。2021年度からはNEDOの補助事業として世界最大級となる400 Nm³-CO2/hの実用化技術開発を実施しており、

2025年度中に試験設備の実証運転を通した合成メタンの導管注入に成功する等、試験設備の稼働が本格化している。

本講演ではINPEXの2050ネットゼロへの取り組みや、最新の試験設備の状況を含む、NEDO事業の

2025年度成果等について詳説する。

〔講義項目〕

1. INPEXの2050ネットゼロへの取り組み

(1) INPEX Vision@2035について

(2) 2035年にありたい姿について

(3) 低炭素ソリューション事業本部の取り組みについて

(4) CO2-メタネーションの位置付けについて

2. CO2-メタネーションに係る政策動向

(1) METI-メタネーション推進官民協議会おける議論について

(2) METI-ガス事業環境整備WG等における議論について

(3) MOEJ-SHK制度算定方法検討会等における議論について

(4) その他内外の政策動向について

3. CO2-メタネーションの課題

(1) 平衡反応について

(2) 最適反応器と規模について

(3) コスト及びLCA（CI値）の試算値について

4. 400 Nm³-CO2/hのNEDO-実用化技術開発事業における2025年度成果

(1) 事業概要について

(2) 反応シミュレーション技術開発について

(3) 反応プロセス技術開発について

(4) スケールアップ等適用性検討について

5. 今後の事業化展望、課題

6. 関連質疑応答

7. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,760円（税込）

2名以降：32,760円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定・同一受講形態）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17729(https://www.jpi.co.jp/seminar/17729?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。