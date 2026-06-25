【那須】源泉かけ流しの名湯を愛犬と。老舗温泉旅館「若喜旅館」が愛犬と泊まれる宿へリブランドオープン

株式会社ブッキングリゾート那須高原の自然を望む、愛犬と過ごす温泉旅館「若喜旅館」

栃木県・那須温泉郷に佇む「若喜旅館」は、このたび愛犬と泊まれる温泉旅館としてリブランドオープンし、愛犬と泊まれる宿泊施設の情報サイト「いぬやど」への掲載を開始いたしました。

那須御用邸にも引湯される歴史ある源泉かけ流しの名湯や客室露天風呂、創業以来受け継がれてきたおもてなしはそのままに、新たに愛犬との滞在をより快適に楽しめる環境を整備。

お部屋食や愛犬同伴可能なお食事処をご用意し、旅の楽しみであるお食事の時間も大切な家族の一員とともにお過ごしいただけます。

自然豊かな那須高原で、歴史ある名湯と愛犬とのかけがえのない時間を楽しむ、新たな温泉旅をご提案します。

施設ページ：https://www.wakakiryokan-nasu.com/(https://www.wakakiryokan-nasu.com/)

いぬやど公式サイト：https://www.pet-inu-yado.com(https://www.pet-inu-yado.com)

現在、リブランドオープンを記念し、2026年7月31日までの予約を対象に、2027年2月28日宿泊分まで20％OFFでご利用いただける期間限定プランを販売しています。

■ 愛犬との時間を大切にできる温泉旅館へリブランド

愛犬との旅を彩る那須高原の自然豊かなロケーション

近年、愛犬を家族の一員として迎えるご家庭が増えるなか、旅行においても「愛犬と一緒に過ごしたい」というニーズが高まっています。しかし、愛犬と宿泊できる施設であっても、お食事の際には客室でお留守番をお願いするケースも少なくありません。

若喜旅館では、お食事の時間も含めて愛犬とのひとときを大切にしていただきたいという想いから、

愛犬と泊まれる温泉旅館としてリブランド。お部屋食や愛犬同伴可能なお食事処を備え、旅の楽しみであるお食事の時間も大切な家族の一員とともにお過ごしいただけます。

歴史ある温泉旅館ならではの寛ぎと、愛犬とのかけがえのない時間――その両方を、那須の名湯とともにお楽しみください。

■ 那須御用邸にも引湯される歴史ある源泉かけ流しの名湯

那須御用邸にも引湯される源泉かけ流しの名湯

若喜旅館が位置する那須温泉郷は、古くから多くの人々に親しまれてきた湯治の地です。

当館では、那須御用邸にも引湯される歴史ある温泉を源泉かけ流しでご提供。豊富な湯量とやわらかな湯ざわりが特徴の名湯を、四季折々の自然に囲まれながらお楽しみいただけます。

長い年月にわたり受け継がれてきた那須の名湯を、心ゆくまでご堪能ください。

■ お食事の時間も愛犬と。愛犬同伴のお食事処

木の温もりに包まれる大浴場豊富な湯量を誇る源泉かけ流し温泉那須野ヶ原牛のしゃぶしゃぶをメインに、ヤシオマスのお造りや山菜釜めしなど、那須の旬を味わうご夕食

旅の楽しみのひとつであるお食事の時間。若喜旅館では、愛犬とともにお食事を楽しめる愛犬同伴可能なお食事処をご用意しています。

「旅行中も愛犬と一緒に過ごしたい」という愛犬家の想いに寄り添い、大切な家族の一員と同じ空間で、食事のひとときを心ゆくまでお楽しみいただけます。

那須の豊かな自然に育まれた食材を味わいながら、愛犬との思い出に残るひとときをお過ごしください。

■ 源泉かけ流し露天風呂付客室を含む全9室の客室

地元食材を取り入れた滋味あふれる和朝食とろける旨みが魅力の那須野ヶ原牛落ち着いた和の趣が漂う館内空間

若喜旅館では、源泉かけ流し露天風呂付客室を含む全9室をご用意しております。

客室露天風呂で入浴を楽しめる特別室や、那須高原の自然を望む展望客室、お食事の時間も愛犬とゆったり過ごせるお部屋食対応客室など、それぞれ異なる魅力を備えています。

落ち着いた和の趣を感じる客室で、少人数ならではのきめ細やかなおもてなしとともに、愛犬との大切なひとときをお過ごしください。

※お部屋食対応客室は「特別室（104・301・302）」「展望客室（304）」となります。

※朝食は全客室共通でお食事処でのご提供となります。

■ 愛犬との滞在を楽しむドッグフレンドリーサービス

【104客室露天風呂】愛犬専用バスタブを備え、飼い主様と同じ空間で寛ぎの時間を過ごせる特別室【104客室】和室10畳＋洋間6畳のゆとりある特別室【302客室】展望ヒノキ風呂を備えた人気の特別室【304客室】お部屋食にも対応する展望客室愛犬との温泉旅をサポートする各種サービスをご用意

愛犬との滞在をより快適にお楽しみいただけるよう、さまざまなドッグフレンドリーサービスをご用意しております。

愛犬の宿泊料金は無料。中型犬2頭までご宿泊いただけるほか、ベッドでの添い寝も可能なため、ご自宅と変わらない安心感のなか、大切な家族の一員とゆったりとお休みいただけます。

ベッドでの添い寝も可能。旅先でもいつもと変わらない安心感を

また、ご夕食付きプランをご利用のお客様には、愛犬用のお食事を1頭につき1食プレゼント。無添加食材を使用した愛犬用ごはんで、旅先でも飼い主様と一緒にお食事をお楽しみいただけます。

ご夕食付きプランなら、愛犬用のお食事を1頭につき1食プレゼント

さらに、ご到着時には、5種類のおやつからお好みを選べる「おやつマルシェ」で愛犬をお出迎え。自然を感じながらのびのびと遊べるパノラマドッグガーデンや、愛犬用アニバーサリーケーキもご用意し、愛犬とのかけがえのない旅の思い出づくりをお手伝いします。

■ 愛犬との旅行先として人気の那須高原

5種類から選べる「おやつマルシェ」で愛犬をお出迎え記念日旅行におすすめの愛犬用アニバーサリーケーキ愛犬とのお出かけスポットが充実する那須高原

自然豊かな那須高原は、愛犬との旅行先としても人気のエリアです。那須ハイランドパークや那須高原りんどう湖ファミリー牧場など、家族みんなで楽しめる観光スポットが周辺に点在しており、愛犬とともに充実した一日をお過ごしいただけます。

四季折々の自然や観光を満喫した後は、若喜旅館で名湯に癒やされながら、愛犬との特別な時間をお楽しみください。

■ リブランドオープン記念プラン販売中

期間限定のリブランドオープン記念20％OFFプラン

若喜旅館では、リブランドオープンを記念し、期間限定で20％OFFプランを販売しております。2026年7月31日までのご予約で、2027年2月28日宿泊分までご利用いただけます。この機会に、愛犬との特別な温泉旅をぜひお楽しみください。

■ 愛犬とともに過ごす、心ほどける温泉旅へ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/739_1_2c92d03781afcce42803e43cf0f6845a.jpg?v=202606250852 ]オープン記念プラン詳細 :https://reserve.489ban.net/client/wakakiryokan/0/plan/id/257063/stay歴史ある名湯と愛犬とのかけがえのないひとときを

源泉かけ流しの名湯、心安らぐ和の空間、そして愛犬とのかけがえのない時間。

若喜旅館は、歴史ある温泉旅館ならではの寛ぎと、愛犬との時間を大切にできる新たな温泉旅をご提案します。

那須高原の豊かな自然に包まれながら、大切な家族の一員とともに心ほどけるひとときをお過ごしください。

施設概要

公式サイト :https://www.wakakiryokan-nasu.com/

「若喜旅館」

住所：〒325-0301栃木県那須郡那須町湯本206

客室詳細[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/739_2_13962ebdf7de0d0a83029d39d37a81df.jpg?v=202606250852 ]アクセス

【お車の場合】

浦和ICからお越しの場合

浦和ICから東北自動車道に入り、那須ICまで走行します

（距離：150km / 所要時間：約90分）

那須ICを降りた後は、那須街道を経由して若喜旅館へ向かいます

（距離：10km / 所要時間：約15分）

仙台宮城ICからお越しの場合

仙台宮城ICから東北自動車道に入り、那須ICまで走行します

（距離：180km / 所要時間：約120分）

那須ICを降りた後は、県道17号線を経由して若喜旅館へ向かいます

（距離：10km / 所要時間：約15分）

【電車の場合】

東京駅からお越しの場合

東京駅から東北・北海道新幹線（なすの / やまびこ）に乗車し

那須塩原駅まで移動します（所要時間：約75分）

那須塩原駅からは路線バスに乗り換え、約40分で新那須に到着します。

新那須からは徒歩で約2分進むと、若喜旅館に到着します。

仙台駅からお越しの場合

仙台駅から東北・北海道新幹線（なすの / やまびこ）に乗車し

那須塩原駅まで移動します（所要時間：約60分）

那須塩原駅からは路線バスに乗り換え、約40分で新那須に到着します。

新那須からは徒歩で約2分進むと、若喜旅館に到着します。

いぬやどとは

全国の厳選された愛犬同伴宿泊施設の予約サイト。

高級旅館、ホテル、バケーションレンタル、グランピングなど、

愛犬家と愛犬が泊まってうれしいワンランク上の宿泊施設を掲載。

https://www.pet-inu-yado.com/

いぬやど参画検討企業様はこちら

https://www.pet-inu-yado.com/participation