「絶対リーチ！SMS」、「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」SMS送信サービスカテゴリにて2部門1位を獲得

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社（東京都港区、代表取締役CEO：原田典子、以下「AI CROSS」）が提供する「絶対リーチ！SMS」は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」のSMS送信サービスカテゴリ「IT/通信/インターネット系部門」および「メーカー/製造系部門」の2部門において1位に選出されたことをお知らせいたします。

「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」について

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求をもとにスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。

今回の「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2026年1月1日～2026年5月31日までの間に行われた資料請求数（※2）をもとに選出しています。「絶対リーチ！SMS」は、SMS送信サービスカテゴリの「IT/通信/インターネット系部門」および「メーカー/製造系部門」の両部門で1位に選出されました。

「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

https://boxil.jp/ranking/

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※2 資料請求数とは、有料掲載いただいている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方针に基づき、上記の表示順を採用しています。

「絶対リーチ！SMS」について

「絶対リーチ！SMS」は、AI CROSSが提供するSMS配信サービスです。スマートフォンの普及に伴い、メールよりも高い開封率・到達率を誇るSMSを活用することで、企業と顧客とのコミュニケーションを確実に届けます。IT/通信/インターネット業界からメーカー/製造業界まで、幅広い業種・業態の企業に導入されており、今回のBOXILランキングにおいてもその支持の幅広さが証明されました。

今後の展望

詳細を見る :https://aicross.co.jp/zettai-reach/

AI CROSSは、「Smart Work, Smart Life」の理念のもと、SMS・RCSを活用したビジネスコミュニケーション基盤の提供と、AIやテクノロジーを通じて、企業の業務効率化・生産性向上に貢献してまいります。引き続き「絶対リーチ！SMS」をはじめとするプロダクトの機能強化を進め、より多くの企業のDX推進を支援していきます。また、次世代メッセージングサービス「絶対リーチ！RCS」のプラットフォームからもSMS送信が可能となっており、お客様の多様なニーズに対応できる環境を整備してまいります。

【AI CROSS株式会社】

会社名：AI CROSS株式会社

代表者：代表取締役CEO 原田 典子

所在地：東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー 20F

設立：2015年3月

事業内容：「Smart Work, Smart Life」を理念に、SMS／RCS配信やAI予測分析、生成AI導入支援などのテクノロジーを通じて、企業の業務効率化と生産性向上を支援。2019年に東京証券取引所グロース市場へ上場。

https://aicross.co.jp/

【スマートキャンプ株式会社 会社概要】

会社名：スマートキャンプ株式会社

設立：2014年6月

代表者：代表取締役社長CEO 林 詩音

所在地：東京都港区芝5-29-11 G-BASE田町 13階

事業内容：SaaS比較サイト「BOXIL」や、オンライン展示会「BOXIL EXPO」、カンファレンス「SMARTCAMP EVENTS」、インサイドセールスを中心としたセールスアウトソーシング「BALES」、SaaSに特化したデジタルエージェンシー「ADXL」の運営

https://smartcamp.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ窓口】

AI CROSS株式会社 広報担当 アブドゥール

E-mail: pr@aicross.co.jp / 電話：050-1745-3057

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社は、法人向けのメッセージングサービスとAIを活用したソリューションを提供する企業です。主力サービスには、SMS配信サービス「絶対リーチ！SMS」、RCS配信プラットフォーム「絶対リーチ！RCS」およびAIを活用した様々なデータ分析サービス「Deep Predictor」などがあり、企業の業務効率化と顧客との円滑なコミュニケーションを支援しています。