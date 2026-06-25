神話に飛び込む、高千穂の1泊2日「あまのいわと学校2026 高千穂編」参加者募集開始

株式会社アミナコレクション

株式会社アミナコレクションが展開する、日本の美しい心と祈りをテーマにした和雑貨ブランド「岩座 -IWAKURA-」内の学びのプロジェクト「COTOAGE（コトアゲ）」は、「あまのいわと学校2026 高千穂編」を2026年7月25日（土）～26日（日）に開催します。



本プログラムでは、日本神話「天岩戸神話」ゆかりの地である宮崎県高千穂町を舞台に、無形文化財「天岩戸神楽」の拝観や正式参拝、注連縄づくり体験、神話ゆかりの地を巡るフィールドワークなどを実施します。

■あまのいわと学校について

「あまのいわと学校」は、1年を通して天岩戸神話に触れ、学び、伝えていくことを目的に展開する学びの場です。神話を知識として学ぶだけでなく、日本神話の舞台や文化が受け継がれる地域を訪ね、その土地に根付く信仰や暮らしを体験しながら理解を深めます。神話を体験し学ぶことで語り部となり、古来より紡がれてきた“咲き笑う”神さまたちの物語を、大切な方や次の世代へ伝えていくことを目指しています。

■高千穂編について

あまのいわと学校公式サイト :https://bit.ly/4uZCy7w

今回の舞台となる高千穂町は、天岩戸神話をはじめとする日本神話ゆかりの地として知られています。本プログラムでは、天岩戸神社第24代宮司・佐藤永周氏をはじめ、神社に精通した講師陣や地元職人の案内のもと、神話が息づく土地ならではの学びと体験を提供します。神話の舞台とされる高千穂の自然や信仰に触れながら、今も地域に受け継がれる文化や精神性を体感いただきます。

■高千穂編のポイント

【ポイント1】天岩戸神社第24代宮司をはじめとした専門家から学ぶ

天岩戸神社第24代宮司・佐藤永周氏をはじめ、神社に精通した講師陣や地元職人の案内のもと、天岩戸神話の世界を学びます。初日夜には神職の方々との直会（なおらい）を開催し、神話や地域文化について語り合う貴重な交流の時間をお過ごしいただきます。また、2日目には高千穂の郷土料理も味わいながら、地域の食文化にも触れていただきます。

天岩戸神社第24代宮司 佐藤永周さん囲炉裏で郷土料理を味わう

【ポイント2】天岩戸神話を体験する

本プログラムでは、無形文化財「天岩戸神楽」の特別拝観をはじめ、正式参拝や禊体験、神話ゆかりの地を巡るフィールドワークを実施します。

神楽発祥の地とされる高千穂で受け継がれてきた信仰や文化に触れながら、神話の世界をより身近に感じていただきます。なお、禊体験は希望者のみご参加いただけますので、初めての方も安心してご参加いただけます。

岩戸神楽拝観禊体験

【ポイント3】注連縄づくりを通して文化を学ぶ

神話の中で天岩戸を開いた際、再び岩戸に入ることがないよう張られたことが起源のひとつとされる「注連縄」。神域と日常を分ける結界として、日本人の暮らしや信仰の中で受け継がれてきました。本プログラムでは、注連縄発祥の地とされる高千穂郷で稲作を営みながらわら細工を手掛ける「わら細工たくぼ」の指導のもと、注連縄づくり体験を実施します。

わら細工たくぼ 甲斐陽一郎さん

職人による注連縄づくりの実演や、その背景にある文化・信仰についてのお話を直接聞くことができる貴重な機会です。高千穂に根付く伝統技術や精神文化に触れながら、実際にわらを綯う体験を通して学びを深めます。完成した注連縄はお持ち帰りいただけます。

■開催概要

名称：あまのいわと学校2026 高千穂編

日程：2026年7月25日（土）～26日（日）

主なプログラム

・天岩戸神社第24代宮司による講話

・無形文化財「天岩戸神楽」特別拝観

・正式参拝

・禊体験（希望者のみ）

・注連縄づくり体験

・神話ゆかりの地を巡るフィールドワーク

・神職との直会（なおらい）

・囲炉裏を囲みながら味わう郷土料理

■お問い合わせ・お申し込み

正式参拝

詳細・お申し込みは「あまのいわと学校」公式サイトをご確認ください。



▼あまのいわと学校 公式サイト

https://bit.ly/4uZCy7w



◎旅行企画実施：アルピコ長野トラベル株式会社

◎あまのいわと学校開催：株式会社アミナコレクション

岩座-IWAKURA-について

「日本の美しい心を伝える」というテーマのもと、雑貨や天然石アクセサリー、体験企画を通して、日本の神様や神話、神社の魅力をもっと身近に感じていただきたいとの想いを込めて活動するブランドです。

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