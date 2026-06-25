【健康いぬ生活】アレルギーに悩む愛犬へ。5大アレルゲン不使用フードが「アレルギーケア専用」へリニューアル

RITAグループホールディングス株式会社

株式会社利他フーズ（代表取締役社長：猪本真也 本社：熊本県熊本市）が運営する、愛犬との暮らしに寄り添うドッグフードブランド『健康いぬ生活』（https://kenko-dog.com/）は、主力ドライフード「馬肉自然づくりプレミアム」の商品名を『アレルギーケア専用 馬肉自然づくりプレミアム』へと刷新いたしました。

近年増加する犬の食物アレルギーに配慮し、原因になりやすい食材（鶏肉・小麦・大豆・卵・牛肉）を一切排除。名称に「アレルギーケア専用」と冠することで、日々のフード選びに苦労されている飼い主様が、迷わず安心して手に取れる環境を目指します。

▼商品の詳細はこちら

https://kenko-dog.com/products/dryfood/shizenzukuri-premium/



リニューアルの背景：市販フードの多くに潜む「鶏肉アレルギー」の壁

現在、市販されているドッグフードの多くには主原料として鶏肉（チキン）が使用されています。

しかし、実は鶏肉はワンちゃんにとって食物アレルギーを引き起こしやすい食材の一つでもあるのです。

そのため、鶏肉アレルギーを持つワンちゃんの飼い主様は「食べられるフードが見つからない」「色々試しては落胆する」という深刻な“ドッグフード難民”に陥りやすい現状があります。

当ブランドではこうした課題に対し、アレルギー配慮に特化したフードを提供してまいりましたが、この度、アレルギーに悩む飼い主様が「一目で、迷わず、確信して選べる」優しさと分かりやすさを追求し、あえて「専用」という強い言葉を冠した新名称へとアップデートいたしました。



『アレルギーケア専用 馬肉自然づくりプレミアム』の3つの特徴

※中身の品質・原材料の変更は一切ございません。

商品開発担当者からのメッセージ

- アレルゲンになりやすい5つの食材を徹底排除鶏肉・小麦・大豆・卵・牛肉を一切使用していません。- ワンちゃんの本能をくすぐる「3種のジビエ肉」を贅沢に使用低アレルゲンで栄養価の高い「馬肉・鹿肉・猪肉」をブレンド。アレルギー配慮食にありがちな「食いつきの悪さ」を解消し、バクバク食べてくれる美味しさを実現しました。- 人間も食べられるヒューマングレードの品質保存料・着色料・香料などの無添加にこだわり、国内の自社提携工場で丁寧に製造しています。「ただ制限するだけでなく、美味しくアレルギーと向き合うフードでありたい」

私自身もかつて愛犬が病気になった際、処方された療法食をどうしても食べてくれず、痩せていってしまう姿に深く葛藤した経験があります。だからこそ、このフードはアレルギー配慮食でありながら、ワンちゃんの本能をくすぐるお肉を使用し、美味しく食べられることに徹底的にこだわりました。

今回の名称変更に伴い、原材料や成分など、私たちが自信を持って作り上げてきた品質は一切変わりません。アレルギー対応食を探し続け、「また違った…」と落胆される飼い主様に、「うちの子にはこれを選べば間違いない」と確信していただきたい。

私たちの商品が、ワンちゃんが笑顔で1日でも長く健康に暮らせる未来のための“手段”になればと願っています。

この度の商品名リニューアルに込めた想いは背景など、健康いぬ生活メディアサイトにも公開しております。ぜひご覧ください。

▼健康いぬ生活メディアサイト

https://kenko-dog.com/yomimono/allergy_care_premium/



健康いぬ生活とは

「暮らしの真ん中に、愛犬とずっと。」をコンセプトに、馬肉をメインとしたドッグフードやおやつ、ケア用品など、暮らしのすみずみまで満たせる幅広い商品を取り扱うブランドです。単なる販売にとどまらず、一人ひとりの小さなお悩みにも専属スタッフがまごころを込めてお応えし、「食」と「暮らし」の両面から愛犬と飼い主様の豊かな毎日をサポートします。

▼健康いぬ生活情報サイト：

https://kenko-dog.com/yomimono_category/news/

【会社概要】

社名：株式会社利他フーズ

代表者：代表取締役社長 猪本真也

所在地：熊本県熊本市中央区坪井2-1-42 SDK熊本ビル5階

事業内容：プレミアムドッグフードの通信販売事業

【本件に関するメディア関係者様からのお問い合わせ先】

RITAグループホールディングス株式会社 経営企画

TEL：096-274-1001

MAIL：media_promotion_unit@ritagroup.co.jp