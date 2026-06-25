３０種類の甘さとレモン感を分類！　レモンスイーツ相関図発表

株式会社大丸松坂屋百貨店

夏に映える、爽やかなレモンスイーツが３０種類以上勢ぞろい！その味わいを、レモンのきかせ方と甘さの違いで相関図にしました。一足早く夏を感じられる、甘酸っぱい味わいをご紹介します。

がっつりレモン感×あまさ強め

１ 〈ピエール・エルメ・パリ〉ケーク アンフィニマン シトロン １,７２８円／１階

レモンの果肉、果皮、及び果汁の全てが活かされた「アンフィニマン シトロン」のケーク（パウンドケーキ）です。

３ 〈バックハウスイリエ〉しぼりたてクリームレモン（１個） ６２６円／１階ウイークリー・セレクトスイーツ１・２

※７／８（水）～７／１４（火）

しぼりたてシリーズの新作！レモンピューレとカスタードクリームのあいまったこの夏限定のクリームパン。

５ 〈マミーズ・アン・スリール〉雲の上のレモンパイ １,３５０円／地階

ふわふわの雲のようなメレンゲが目を引くレモンパイ。中にはさわやかな酸味のレモンクリーム入り。

７ 〈モンブランＴＨＥ珀山〉モンブラン・レモングレーズ（５個入） １,４５８円／１階

爽やかなレモンモンブランケーキです。イタリア栗のマロングラッセをたっぷり焼きこみ、香るレモングレーズをシャリっとしぼって重ねました。

１２ 〈パティスリーショコラトリーレシィ〉マドレーヌシトロン（１個） ４６０円／１階ウイークリー・セレクトスイーツ

※７／１（水）～７／７（火）

フランス産の厳選されたＡＯＰバターを使用した贅沢なマドレーヌに、甘酸っぱいレモンのグレーズをかけて。

ほんのりレモン感×あまさ強め

１３ 〈両口屋是清〉千なり 檸檬あん （１個）２４８円／１階

レモンピールがアクセントの爽やかな白餡ベースの檸檬あんのどら焼き。

１４ 〈ユーハイム〉レモンパイ（１台） １,７２８円／１階

バター香るパイ生地に甘酸っぱいレモンクリームと生クリームを重ねました。

１６ 〈本高砂屋〉檸檬日和（１個） ２７０円／１階

香り高い瀬戸内産レモンを使用し、白餡にレモン果皮の密漬けを練り込んだ爽やかな饅頭です。

１７ 〈ル・フィーユ〉ソルトレモンミルフィーユ（５個） １,２９６円／１階ＭＶＰスイーツ

※７／１（水）～７／７（火）

シチリア産レモンとフランス産発酵バターを使用したすっきりとした味わいのミルフィーユです。

ほんのりレモン感×あまさ弱め

２２ 〈ヴィタメール〉シトロネット（９０ｇ） １,７８２円／１階

※なくなり次第終了

爽やかなレモンピールをほろ苦いスイートチョコレートでコーティングしました。

２３ 〈ベルン〉夏のクッキーパイ（１箱／１７個入） ２,３７６円／１階

シトロン：レモン入りの生地を焼き上げ、シトロンクリームで仕上げた爽やかなサブレ。

２４ 〈ガレット オ ブール〉ガレット ブルトンヌ（シトロン）（５個入） ６４８円／１階

発酵バターのコクとレモンのさわやかな味わいが魅力。

２５ 〈トップス〉レモンティーゼリー（１個） ３７８円／１階

レモンゼリーとアールグレイティーゼリーの二重構造。混ぜるとレモンティー仕立てとなります。

がっつりレモン感×あまさ弱め

２７ 〈舟和〉すぐれもん（１個） ２１６円／１階

レモン果汁・果肉を特製の餡に使用した爽やかなレモン風味の可愛い焼き菓子です。

２８ 〈ａｏｋａ〉レモンチーズサンド（１個） ４６０円、（４個入） １,８４０円／１階ＭＶＰスイーツ

※７／８（水）～７／１４（火）

北海道の夏の夜空のように澄みわたる清涼感。この夏だけ出会えるａｏｋａのレモンチーズサンド。

３０ 〈ザ カンパネラ 東京〉ザ カンパネラ 生タルト レモン（３個入） １,４８０円／１階

カスタードと生クリームの人気のボトムクリームに甘酸っぱいレモンクリームを載せて。瀬戸内レモンの爽やかな香りと甘さが絶妙なタルト。

３１ 〈かりんと・あげもち〉塩レモン（４１ｇ） ４５３円／１階

レモンの酸味がさわやかに効いた揚げおかきです。

※価格は全て税込です。

【特設ページ】https://www.daimaru.co.jp/tokyo/lemon-sweets/