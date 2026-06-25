台北往復ペア航空券が当たる！ボルクバレット北九州ホーム第2戦、株式会社セラヴィ冠試合を開催

株式会社アジアスポーツマーケティング

株式会社アジアスポーツマーケティング（本社：福岡県北九州市）が運営するFリーグディビジョン1所属のプロフットサルクラブ「ボルクバレット北九州」は、2026年7月11日（土）、北九州市立総合体育館にて、メットライフ生命Fリーグディビジョン1 2026-2027シーズン第5節「ボルクバレット北九州 vs バサジィ大分」を開催いたします。

本試合は、株式会社セラヴィによる冠スポンサー試合として開催されます。

ホームゲーム第2戦目となる今節は、九州を代表するクラブ同士による「九州ダービー」。同じ九州を拠点とするバサジィ大分を迎え、熱いプライドを懸けた戦いが繰り広げられます。

また、「八幡東区・八幡西区民感謝デー」として、両区にお住まいの皆さまを無料招待。地域の皆さまにFリーグの迫力やフットサルの魅力をより身近に感じていただける機会を創出します。

さらに、冠スポンサーである株式会社セラヴィのプロデュースにより、ボルクバレット北九州初となる応援グッズ「オリジナル狼耳応援カチューシャ」を販売開始。クラブの象徴である“狼”をモチーフにした特別アイテムとして、会場をさらに盛り上げます。

購入者限定のプレミアム抽選会では、2026年9月2日に再開予定のスターフライヤー北九州―台北線の往復ペア航空券が当たる豪華企画も実施。試合観戦に加え、イベントやプレゼント企画も充実したホームゲームとなっています。

試合前には冠スポンサー・株式会社セラヴィとボルクバレット北九州U-15による前座試合も開催。トップチームの試合だけでなく、一日を通してフットサルを楽しめるイベントとして実施いたします。

ぜひ会場で、九州ダービーならではの熱気と迫力をご体感ください。

開催概要

【大会名】

メットライフ生命Fリーグディビジョン1 2026-2027 第5節

【対戦カード】

ボルクバレット北九州 vs バサジィ大分

【日時】

2026年7月11日（土）

14:00 キックオフ

【会場】

北九州市立総合体育館

〒805-0011

福岡県北九州市八幡東区八王寺町4-1

【開場時間】

ファンクラブ先行入場 11:00

一般入場 11:15

タイムスケジュール

11:00 ファンクラブ先行入場

11:15 一般入場

11:20頃 前座試合キックオフ

株式会社セラヴィ

vs

ボルクバレット北九州U-15

14:00 キックオフ

ボルクバレット北九州

vs

バサジィ大分

ハーフタイム

八幡東区・八幡西区民感謝デー抽選会 当選発表

試合終了後

プレミアム抽選会 当選発表

ファンクラブ会員限定 選手お見送り会

◆冠スポンサーイベント 株式会社セラヴィ

本試合は株式会社セラヴィによる冠スポンサー試合として開催されます。

当日は、株式会社セラヴィプロデュースによる新応援グッズ「オリジナル狼耳応援カチューシャ」の販売を開始いたします。

販売初日となる今回は、会場内に特設販売ブースを設置。

・価格：2,800円（税込）

・限定50個販売

ボルクバレット北九州の象徴である狼をモチーフにした特別アイテムです。

さらに、狼耳応援カチューシャをご購入いただいた方にはプレミアム抽選券を配布いたします。

試合終了後に当選番号を発表し、抽選で1名様に

「スターフライヤー 北九州-台北 往復ペア航空券」

をプレゼントいたします。

2026年9月2日に再開予定の国際線就航を記念した豪華賞品となります。

◆八幡東区・八幡西区民感謝デー

八幡東区・八幡西区にお住まいの方を無料招待いたします。

事前のお申し込みは不要です。

当日、在住が確認できる身分証明書をお持ちのうえ受付へお越しください。

また、区民感謝デー企画として区民限定抽選会を実施いたします。

入場時に抽選券を配布し、ハーフタイムに当選番号を発表。

抽選で3名様に2026-2027シーズンオフィシャルタオルをプレゼントいたします。

さらに、第1ピリオド終了時点で来場者数が1,000名を超えた場合は当選者数を2名追加。

合計5名様へオフィシャルタオルをプレゼントいたします。

◆チケット情報

・大人自由席：当日現金 3,000円 ／ オンライン 2,500円 ／ FC会員 1,500円

・学生割引、指定席など各種チケットをご用意しております。

・八幡東区・八幡西区民感謝デー対象の方は、当日在住が確認できる身分証明書のご提示で無料入場いただけます。

チケット詳細・ご購入はこちら

【チケット販売URL】

https://sports.banklives.com/events/borkbullet_kitakyushu

◆ボルクバレット北九州について

ボルクバレット北九州は、福岡県北九州市をホームタウンとするFリーグディビジョン1所属のプロフットサルクラブです。

チーム名の「ボルク」はロシア語で狼、「バレット」は弾丸を意味し、前線からの激しい“弾丸プレス”を武器に戦います。

2026-2027シーズンはクラブ創設20周年を迎え、「狼の帰還」をシーズンコンセプトに掲げ活動しています。

また、「日本一イベントに出演するプロスポーツチーム」を目標に、競技普及活動や地域貢献活動にも積極的に取り組んでいます。