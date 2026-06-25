【TAC中小企業診断士】通信講座なのにLIVE？ミニ体験講義を通じて自宅で臨場感あふれるオンラインライブ通信講座を体験してみよう！7/5（日）10:30～11:30

TAC株式会社

中小企業診断士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区)は、7/5(日）10:30より「通信講座なのにLIVE？ミニ体験講義を通じて自宅で臨場感あふれるオンラインライブ通信講座を体験してみよう！」と題して、無料ミニ体験講義オンラインセミナーを開催します。

◆イベント概要

TAC中小企業診断士講座 オンラインセミナー

「中小企業診断士を勉強をするのに予備校を利用したいけど、近くに予備校がない！」「通信で勉強したけど挫折しそう」などのお悩みを抱えていましたら、TAC中小企業診断士講座のオンランライブ通信講座がおすすめです。

通信講座でありながら、LIVEで講義を配信するため、臨場感あふれる講義を受講していただくことができます。また、双方向性のシステムですので、リアクションボタンや質問ボタンを利用して、講師とコミュニケーションが取れます。

まずは、どのようなシステムなのか、ミニ講義（企業経営理論）を受けながら、オンランライブ通信講座のシステムを実際に使ってみてください。

◆開催案内

詳細・予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_chusho/online-seminar_03.html

・セミナー名：通信講座なのにLIVE？

自宅で臨場感あふれる講義を体験してみよう！

・スピーカー：担当講師 櫻井 正人

・日 時：2026年7月5日（日）10:30～11:30

・開催形式：Schoo社のシステムを使用（ログイン方法などは予約時にご案内）

・参加費：無料

・詳細：https://www.tac-school.co.jp/kouza_chusho/online-seminar_03.html

・お申込み：https://lp.tac-school.co.jp/-20260705-_03-LP111.html

会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html

《資格の学校TAC中小企業診断士講座 公式SNS情報》

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