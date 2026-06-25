株式会社コーチ・エィ

組織変革を実現するエグゼクティブ・コーチング・ファーム、株式会社コーチ・エィ（東証スタンダード：9339）は、「社内コーチングの未来をデザインする ―マネージャー・社内コーチ・外部コーチはどう共存しうるか？」をテーマにしたオンラインプログラム「Groovy」を、2026年7月11日（土）に開催いたします。

コーチ・エィでは、当社でコーチングを学んで活用されているお客様向けに、コーチングの能力を高めるための学習機会を提供し続けています。そのひとつであるGroovyは、世界で活躍するプロフェッショナルコーチと共に、コーチングの哲学や最新のトレンドなどを学ぶプログラムです。

| プログラム内容

多くの企業で「対話」や「コーチング」の重要性が語られる一方、現場では、これからの時代に適した社内におけるコーチングのあり方が問われています。

本セッションでは、海外の先進企業でコーチング文化の構築をリードしてきたトール・アカンデ博士を迎え、「これからの社内コーチング」をテーマに対話します。

AIをはじめとする環境変化を踏まえながら、マネージャー、社内コーチ、外部コーチがそれぞれの強みを生かして連携する「ハイブリッド型コーチングモデル」に着目し、最新の研究知見と実践事例をもとに、その可能性を探ります。

「マネージャーによるコーチングはどのような役割を担いうるのか」「社内コーチと外部コーチはどのように相互補完できるのか」「AI時代に人が担うコーチングの価値とは何か」といった問いを手がかりに、組織の中でコーチングをどのように実装しうるのかについて考えます。

次の時代の社内コーチング実践を共に描く時間として、コーチ、HR、経営層、リーダー開発担当者、組織開発に関わる方におすすめのプログラムです。

| 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53380/table/149_1_56c7c0bfd3e962d8de4882453744f969.jpg?v=202606250751 ]

| トール・アカンデ博士 プロフィール

Dr. Tolu Akande, MCC は、パーパス（Purpose）、パフォーマンス（Performance）、そしてインパクト（Impact）が交差する領域で、リーダーや組織の成長を支援するエグゼクティブ／コーポレートコーチです。

Leadership & Professional Practice（リーダーシップと専門実践）分野の教育学博士（EdD）を取得しており、博士論文では「社内コーチング実践 ― HR戦略、コーチ配置モデル、経営層の認識の違い」をテーマに研究を行いました。

これまで、The Home Depot、EY、Netflix をはじめとするFortune 500企業において、コーチング実践やコーチング文化の構築・推進をリードしてきました。また、リーダーシップ開発やコンフリクト・レゾリューション（対立解消）に携わるマネジメントチームや経営チームの一員としても活動し、その経験をクライアント中心のコーチングに活かしています。

コーチ、ファシリテーター、スピーカーとしても高く評価されており、対面・オンラインを問わず、その場に応じて柔軟に関わりながら、深い学びと行動変容を促すインパクトの高い体験を生み出しています。

クライアントからは、「これまでにないレベルの明確さと行動力を得られる」と評価されており、キャリア、リーダーシップ、そして自身が残したいレガシーにおいて、変革的な変化をもたらしています。

| 株式会社コーチ・エィについて

コーチ・エィは、組織変革を実現するエグゼクティブ・コーチング・ファームです。

人と人との関係性に焦点をあて、システミック・コーチング(TM)というアプローチで、組織全体の変革を支援する対話を通じた組織開発を推進しています。

1997年の創業（当時はコーチ・トゥエンティワン）以来、約30年にわたりパイオニアとして日本におけるコーチングの普及・拡大に貢献してきました。クライアントの約8割（売上高比）がプライム市場に上場している大企業です。また、コーチ人材の開発にも力を入れており、今まで1万人以上のコーチを輩出してきました。

2008年にはコーチング研究所というリサーチ専門の部署を構え、世界に先駆けてエビデンス・ベーストのコーチングサービスを提供してきました。豊富なコーチング実績の分析データをもとに、コーチングに関する学術研究や成果の可視化に向けた研究に取り組んでいます。



東京のほか、ニューヨーク、上海、香港、バンコクに拠点を構え、日本企業の海外拠点はもとより、海外現地企業にもコーチングを提供しています。世界的なコーチ養成機関の草分けであるCoach Uを2019年に子会社化するなど、さらなるグローバルネットワークの拡大を図っています。

公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/@coacha.youtube『組織変革コーチングのプロフェッショナル集団』コーチ・エィ メールマガジン :https://www.coacha.com/wgc/『WEEKLY GLOBAL COACH』