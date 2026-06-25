「スマホでピピッ♪交通系電子マネー使っトク！？キャンペーン」を実施します

西日本旅客鉄道株式会社

東日本旅客鉄道株式会社（以下、「JR東日本」）と東海旅客鉄道株式会社（以下、「JR東海」）と西日本旅客鉄道株式会社（以下、「JR西日本」）は、モバイルSuica、モバイルICOCA（TOICAモデル）、モバイルICOCAの利便性を多くのお客さまに体験いただくため、2026年７月１日よりキャンペーンを実施します。

ぜひこの機会にモバイルSuica、モバイルICOCA（TOICAモデル）、モバイルICOCAでのお買いもの

をご利用ください。

1．キャンペーン名称

スマホでピピッ♪交通系電子マネー使っトク！？キャンペーン

2．キャンペーン期間

2026年７月1日（水） ～ 2026年８月31日（月）

3．キャンペーンサイト

https://www.jreast.co.jp/mobilesuica/koutsuukei2026/

4．キャンペーン概要

■JR東日本

(1) 対象

モバイルSuica（会員登録済み）

(2) 概要

キャンペーン期間中に登録したモバイルSuicaでお買いものをした方から、抽選で350名様に

JRE POINTをプレゼントします。

【キャンペーンサイトURL】

https://www.jrepoint.jp/campaign/B260602001/

エントリー期間：2026年6月25日（木）～2026年８月31日（月）

(3) 参加条件

STEP１：JRE POINT WEBサイトにモバイルSuicaを登録のうえ、キャンペーンサイトより

エントリーする

STEP２：キャンペーン期間中に、登録したモバイルSuicaで【条件１.】【条件２.】を達成する

【条件１.】累計5,000円（税込）以上のお買いもの

【条件２.】１.のうち、JRE POINTが貯まるお店・自販機等において、

1回以上JRE POINTが貯まるお買いもの

(4) 賞品

JRE POINT 10,000ポイント × 50名様

JRE POINT 5,000ポイント × 300名様

【条件２.】対象となるお店等のマーク

(5) 注意事項

・【条件１.】は全国のSuica等交通系電子マネーが利用できる全ての店舗・サービスでの

お買いものが対象です。

・【条件２.】の対象店舗・サービスはこちら https://www.jrepoint.jp/point/append/suica/

・ポイント付与日は2026年10月下旬以降を予定しております。

・その他、詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

■JR東海

(1) 対象

モバイルICOCA（TOICAモデル）

※本キャンペーンへの参加には、ICOCAアプリに加え、TOKAI STATION POINTアプリが

必要です。

※カードタイプの「TOICA」は本キャンペーンの対象外です。

(2) 概要

TOKAI STATION POINTアプリに登録したICOCA（TOICAモデル）で、キャンペーン期間内に

2,000円（税込）以上のお買いものをした方から、抽選でTOKAI STATION POINT（最大

10,000pt）をプレゼントします。

(3) 参加条件

１.TOKAI STATION POINT（トスポ）アプリをダウンロード・会員登録

２.トスポアプリにICOCA（TOICAモデル）の番号を登録

３.トスポアプリに番号登録したICOCA（TOICAモデル）で、キャンペーン期間内に累計2,000円

（税込）以上のお買いもの

※キャンペーン期間前に１.、２.を実施済の方もキャンペーン対象となります。

※１.、２.より先に３.を達成した場合でもキャンペーン対象となります。

(4) 賞品

１等：10,000pt×10名

２等：1,000pt×300名

３等：300pt×2,000名

(5) 注意事項

・キャンペーンで進呈するポイントは、TOKAI STATION POINT（トスポ）の期間限定ポイント

（有効期限：60日間）です。EXポイントとの交換はできません。

・抽選結果の発表は、ポイントの進呈をもって代えさせていただきます。ポイントは９月末までに

進呈いたします。抽選結果について個別のお問い合わせはご遠慮ください。

・「お買いもの」には、カード番号を登録したICOCA（TOICAモデル）での鉄道・バス等の乗車分

は含みません。

・カード番号を登録したICOCA（TOICAモデル）での鉄道・バス等の乗車ではTOKAI STATION

POINTは付与されません。

・TOKAI STATION POINTは、鉄道・バス等の乗車にはご利用いただけません。

■JR西日本

(1) 対象

モバイルICOCA（ICOCAアプリ保有者限定）

(2) 概要

キャンペーン期間中にモバイルICOCAでお買いものをした方から、抽選で1,100名様に

WESTERポイント（基本）をプレゼントします。

【キャンペーンサイトURL】

https://wester.jr-odekake.net/campaign/detail/012027062501

エントリー期間：2026年6月25日（木）～2026年８月31日（月）

(3) 参加条件

STEP1：WESTERポータル上のエントリーフォームからエントリーする

STEP2：キャンペーン期間中に1回500円（税込）以上のお買いものをする

※当選確率をUPする条件がございます。

(4) 賞品

A賞 WESTERポイント（基本）10,000ポイント × 100名様

B賞 WESTERポイント（基本） 1,000ポイント × 1,000名様

(5) 注意事項

・ICOCAアプリをご利用の方が対象となります。

・その他、詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

５．その他

・カードタイプのSuica・TOICA・ICOCAはキャンペーンの対象外です。

・キャンペーン内容や対象媒体、参加条件は会社によって異なりますので、キャンペーンサイト等で

詳細を確認のうえでエントリー等をお願いします。

・全国のSuica等交通系電子マネーが利用できる全ての店舗・サービスでのお買いものが対象です。

なお、電車、バス等の交通利用の金額は除きます。

・当選者の発表はポイントの付与をもってかえさせていただきます。

・景品表示法の定めにより、各社が実施するキャンペーンに当選された方は、同時にその会社が実施

している他のキャンペーンに当選できない場合があります。

※「Suica」「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※「TOICA」は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※「ICOCA」「モバイルICOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。