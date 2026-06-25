ザ・ビートルズ、来日60周年記念特別企画！東京・原宿にてポップ・アップ・ストア開催&当時の来日記念レコードがCDで復刻

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、『ザ・ビートルズ来日60周年記念』ポップ・アップ・ストアを6月25日（木）～7月5日（日）までの期間限定で東京・原宿にある「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」にて開催します。ザ・ビートルズの来日60周年記念盤として発売された『プリーズ・プリーズ・ミー』『ウィズ・ザ・ビートルズ』の紙ジャケットSHM-CDおよびLP、日本盤シングル『イエロー・サブマリン／エリナー・リグビー』の復刻盤を6月26日（金）に発売します。

世界のポピュラー音楽史を変えた伝説的グループ、ザ・ビートルズが唯一の来日を果たした1966年6月29日。翌6月30日から7月2日までの3日間にわたり、当時はコンサート会場として使われたことのなかった東京・日本武道館で合計5回の公演を行い、日本中に旋風を巻き起こしました。その歴史的な来日公演から今年で60年を迎える周年を記念して、当時の興奮と記憶を現代によみがえらせる特別企画を開催します。

日本では来日60周年を記念して、UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUの1階および3階にて、6月25日（木）から7月5日（日）までポップ・アップ・ストアを実施します。当時ザ・ビートルズが日本に到着した6月29日や、日本武道館公演が行われた6月30日から7月2日までのメモリアル・デイを含む日程で展開され、CDやLPといった音楽商品や、ジャケット写真をフィーチャーしたTシャツやトートバッグなどの限定グッズを販売します。店頭そのものが1966年の記憶を呼び起こす、来日60周年ならではの特別な空間となり、羽田空港に到着したメンバーが着用していた「JALはっぴ」の復刻モデルに加えて、シャツ2種類の発売も決定。日本で唯一の公式オンライン・ストアであるTHE BEATLES STOREでも予約がスタートしています。（＊「JALはっぴ」については、ポップ・アップ・ストア期間中は予約のみ受け付け、9月上旬以降のお届け予定です。）1階には66年6月29日に東京・羽田空港にザ・ビートルズのメンバーが降り立ったシーンを再現。「JALはっぴ」の見本も用意してあるので、メンバーになった気分で写真の撮影ができるスポットとなっています。3階の商品販売エリアには来日60周年を記念したスポットが登場。60の大きなオブジェやキャピトル東急ホテルの記者会見場も模した背景にシンコーミュージックから提供された写真を展示しています。

ポップ・アップ・ストアの開催に合わせて、7月6日（月）まで原宿・竹下通りをジャックします。竹下通りにある横断幕やフラッグがファースト・アルバム『プリーズ・プリーズ・ミー』から昨年発売されたばかりの『アンソロジー４』まで全てザ・ビートルズのジャケット写真によるジャック装飾となるほか、期間中は「愛こそはすべて」「ヘルプ！」「イエスタデイ」の3曲がBGMで流れます。

6月26日（金）には1966年当時、来日記念盤として発売された『プリーズ・プリーズ・ミー』と『ウィズ・ザ・ビートルズ』を、当時のアートワークを可能な限り再現した紙ジャケットSHM-CDおよびLPとして発売します。日本公演の写真を使用した日本盤シングル『イエロー・サブマリン／エリナー・リグビー』もカラー7インチ・シングルとして同日に復刻します。

新しい立版古ペーパージオラマキット『The Beatles Japan Visit 1966（羽田到着）』の発売も決定。日本航空公認作品で、66年6月29日に羽田空港に到着しメンバーがタラップを降りているシーンを再現したもので、ポップ・アップ・ストアやビートルズ・ストア等で取扱を予定しています。

今年、ザ・ビートルズが6月25日を「グローバル・ビートルズ・デー」として公式に認定したことを記念して、ザ・ビートルズの公式LINEアカウントが新たに開設されました。アカウント内では、名曲「愛こそはすべて」のタップゲームの配信がスタート。無料で楽しめるゲームとなっており、スマートフォンから気軽にザ・ビートルズの世界に触れることができます。また、120名にオフィシャルバッジ5個セットが当たるプレゼント企画も実施。応募方法はザ・ビートルズの日本公式Xアカウント（https://x.com/usm_thebeatles）に掲載されています。海外でも様々なキャンペーンが行われる予定です。

海外公式サイト：https://thebeatles.lnk.to/GBDQRSignup/thebeatles

ロンドンでは、ザ・ビートルズの歴史を象徴するロンドン・メイフェアの建物「3 Savile Row（サヴィル・ロウ）」が、2027年に新たな公式ファン体験施設として一般公開されます。ここは、ザ・ビートルズが設立したアップル・コアの旧本社であり、アルバム『Let It Be』の制作拠点としても知られる場所。今後は建物内の複数フロアを活用し、スタジオの再現、アーカイブ展示、ルーフトップなどを通じて、バンドの創作と歴史を体験できる空間となり、新たな観光地になると話題になっています。

＜『ザ・ビートルズ来日60周年記念』ポップ・アップ・ストア＞

■期間：6月25日（木）～7月5日（日）

■営業時間：11:00 - 20:00

■場所：UNIVERSAL MUSIC STORE HARARAJUKU／1階＆3階

https://store-harajuku.universal-music.co.jp/

『ザ・ビートルズ来日記念60周年記念ポップ・アップ・ストア』のご入場に関し、一部日程は事前予約（先着）でのご案内となります。

詳しくは以下の予約サイトをご確認ください。

【POP-UP STOREご入場について】

■ 事前予約について

混雑が予想されるため、一部日程は事前予約（先着）でのご案内となります。

事前予約はLivepocketのチケットサービスを利用いたします。

なお、予約枠に空きがある場合は、当日フリー入場も可能です。

■【事前予約対象日時】

・2026年6月25日（木）～7月５日（日）11:00～12:00

※上記以外の時間帯はフリー入場となりますが、混雑状況により入場制限や整理券配布を行う場合がございます。

※事前予約・フリー入場ともに入場は無料です。

予約受付はこちら

Livepocket予約サイト https://livepocket.jp/t/utfmf

１.The Beatles 60th Anniversary Happi【The Beatles Popup 2026】【グッズ】

ザ・ビートルズ唯一の来日時、羽田空港に到着したメンバーが機内から登場した際に着用していたはっぴをオマージュした商品。

日本のおみやげとして海外のお客様にも大好評だった「JALはっぴ」の復刻モデル。濃紺柄のデザインで、襟元には「日航」「JAL」、背面には「寿」が大胆に配置されています。

※本商品は9月上旬以降のお届けを予定しております。

品番：USZZ16096

サイズ：フリー

URL: https://the-beatles-store.jp/products/uszz16096

２.The Beatles 60th Anniversary JK White【The Beatles Popup 2026】【グッズ】

アルバム『マジカル・ミステリー・ツアー』期のさまざまなアイコンをフィーチャーしたシャツのホワイト。

品番：DSKU16172

サイズ：S/M/L/XL

URL: https://the-beatles-store.jp/products/dsku16172

３.The Beatles 60th Anniversary JK Blue【The Beatles Popup 2026】【グッズ】

アルバム『マジカル・ミステリー・ツアー』期のさまざまなアイコンをフィーチャーしたシャツのブラック。

品番：DSKU16173

サイズ：フリー

サイズ：S/M/L/XL

URL: https://the-beatles-store.jp/products/dsku16173

ザ・ビートルズ『プリーズ・プリーズ・ミー』、『ウィズ・ザ・ビートルズ』

ザ・ビートルズ『イエロー・サブマリン／エリナー・リグビー』

6月26日（金）発売 3タイトル

◆ザ・ビートルズ『プリーズ・プリーズ・ミー』、『ウィズ・ザ・ビートルズ』

1966年当時、来日記念盤として発売された日本編集盤LPで、それぞれオリジナル・アルバムの『プリーズ・プリーズ・ミー』と『ウィズ・ザ・ビートルズ』を元にし、それまで国内ではモノラルでしか聴けなかった曲をステレオで収録。日本独自のデザインが施されたジャケットと帯、カラー写真や歌詞を掲載した8ページの綴じ込みブックレットという豪華な仕様。

・日本初回盤LPのアートワークを可能な限り再現した仕様

・紙ジャケットSHM-CD仕様とLPで発売 ※２作ともCD及びレコードで発売

・ビートルズ・ストア限定盤にはナンバリング入りポストカードが封入

・日本初回盤LP帯を再現（紙ジャケットはミニチュア再現）

・曲目は英国オリジナル・アルバムの通りに収録

・2009年リマスター音源を使用

＜収録曲＞

プリーズ・プリーズ・ミー

01.アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア

02.ミズリー

03.アンナ

04.チェインズ

05.ボーイズ

06.アスク・ミー・ホワイ

07.プリーズ・プリーズ・ミー

08.ラヴ・ミー・ドゥ

09.P.S.アイ・ラヴ・ユー

10.バイビー・イッツ・ユー

11.ドゥ・ユー・ウォント・トゥ・ノウ・ア・シークレット

12.蜜の味

13.ゼアズ・ア・プレイス

14.ツイスト・アンド・シャウト

ウィズ・ザ・ビートルズ

01.イット・ウォント・ビー・ロング

02.オール・アイヴ・ゴット・トゥ・ドゥ

03.オール・マイ・ラヴィング

04.ドント・バザー・ミー

05.リトル・チャイルド

06.ティル・ゼア・ウォズ・ユー

07.プリーズ・ミスター・ポストマン

08.ロール・オーバー・ベートーヴェン

09.ホールド・ミー・タイト

10.ユー・リアリー・ゴッタ・ホールド・オン・ミー

11.アイ・ウォナ・ビー・ユア・マン

12.デヴィル・イン・ハー・ハート

13.ナット・ア・セカンド・タイム

14.マネー

・『ウィズ・ザ・ビートルズ』（LP）

UIJY-75391

6,600円（税込）

・『ウィズ・ザ・ビートルズ』（LP）ビートルズ・ストア限定盤

PDJT-1081

6,820円（税込）

【収録曲】

A面

01.イット・ウォント・ビー・ロング

02.オール・アイヴ・ゴット・トゥ・ドゥ

03.オール・マイ・ラヴィング

04.ドント・バザー・ミー

05.リトル・チャイルド

06.ティル・ゼア・ウォズ・ユー

07.プリーズ・ミスター・ポストマン

B面

08.ロール・オーバー・ベートーヴェン

09.ホールド・ミー・タイト

10.ユー・リアリー・ゴッタ・ホールド・オン・ミー

11.アイ・ウォナ・ビー・ユア・マン

12.デヴィル・イン・ハー・ハート

13.ナット・ア・セカンド・タイム

14.マネー

◆ザ・ビートルズ『イエロー・サブマリン／エリナー・リグビー』

来日公演後に発売された日本盤7インチ・シングル。 ※レコードのみで発売

今回日本初回盤ジャケットの意匠とカンパニー・スリーヴを再現

・カラー・レコード仕様

（ビートルズ・ストア限定がホワイト／ポップ・アップ・ストア限定がレッド）

・2023年ミックス音源を使用

＜立版古ペーパージオラマキット：『The Beatles Japan Visit 1966（羽田到着）』＞

6月26日発売 価格：1,100円税込

“日本航空公認”作品

完成サイズ： 12cm(幅) x 17.8cm(高さ) x 7.5cm（奥行）

製造元：（有）イッツアビューティフルデイ

販売：ポップ・アップ・ストア、ビートルズ・ストア（オンライン）、他

https://the-beatles-store.jp/collections/tatebanko/products/uizy1757

・ザ・ビートルズ公式アカウント

https://umj.lnk.to/Beatles_LINE

＊LINEアカウントに友だち追加いただくと、トーク画面からゲームへの導線がございます

◆THE BEATLES STORE60周年記念の特集ページはこちら◆

https://umusic.jp/VdgqpHsy

■ 『ザ・ビートルズ来日60周年記念』ポップ・アップ・ストア 予約方法

・お申し込みにはLivepocketの「新規会員登録」が必要です。

・会員登録含めLivepocketの使い方(チケット購入からイベント参加までの流れ)は下記よりご確認ください。

https://livepocket.jp/help/about

・事前予約対象時間は、マイページより受付を行います。

受付時はマイページの【入場整理券画面】（QRコード）をスタッフへご提示ください。

※スマートフォンをお持ちでない場合は、QRコードを印刷してご持参のうえご提示ください。

■ 事前予約に関する注意事項

※定員に達し次第、受付を終了いたします。

※お申し込みは各日1回まで可能です（別日であれば追加申込可）。

※予約枠の譲渡はできません。

※転売・オークション等での取引は固く禁止いたします。

※QRコードは1回限り有効です。

※予約完了後、マイページに入場整理券が表示されます。

※事前にLivePocketの無料登録をお済ませください。

※予約後のキャンセル・変更・再発行はできません。

※チケットページの注意事項を必ずご確認ください。

▼ログイン・新規登録

https://livepocket.jp/login

■ ご来店時の注意事項

※入場時にQRコードの読み取りを行います。状況により本人確認を実施する場合がございます。

※QRコードはスマートフォンに表示のうえご来場ください。

※スマートフォンをお持ちでない場合は印刷したQRコードをご持参ください。

※混雑時は通信環境が不安定になる可能性があります。事前に画面表示をご準備ください。

※会場に充電設備はございません。十分に充電のうえご来場ください。

※集合時間に遅れた場合は最後尾でのご案内となります。

※QRコードが確認できない場合は入場できません。

※混雑状況により入場時間が前後する場合がございます。

※閉店10分前までにご来場されない場合は入場をお断りする場合がございます。

※事前予約での再入場はできません。

※1枚の整理券で中学生以下の同伴入場は可能ですが、購入制限は1名様分となります。

※お身体の不自由なお客様の付き添いは1名様まで可能です。当日スタッフへお申し出ください。

※天災・感染症・事故等により営業内容が変更・中止となる場合があります。

※その場合の交通費・宿泊費等の補償はいたしかねます。

※会場周辺での商品の交換や滞留行為は禁止いたします。

【ご来場予定のお客様へ】

気温の高い日が続いております。ご来場の際は、熱中症予防のため、こまめな水分・塩分補給や適度な休憩を心がけ、体調管理には十分ご注意ください。ご自身での熱中症対策にご協力をお願いいたします。

体調に異変を感じた場合は、無理をせずお近くのスタッフまでお声がけください。

■ お問い合わせ

ユニバーサル ミュージック カスタマーサービス・センター

http://www.universal-music.co.jp/faq/

受付時間：平日10:00～18:00（祝日を除く）

※アーティスト公式サイトやファンクラブでは対応できません。

※お問い合わせの際は詳細をご記載ください。