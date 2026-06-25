世界的人気IP「Skater JOHN」×「SUMMER SONIC 2026」のコラボが実現！

ARTILITY株式会社

ARTILITLY株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：川田 雅哉）は、弊社がコラボレーションをプロデュースする世界的な人気IP「Skater JOHN（スケータージョン）」と、日本国内における都市型音楽フェスティバルの先駆けである「SUMMER SONIC 2026」とのスペシャルコラボレーションを決定いたしました。

コラボレーションの第一弾として、本日（2026年6月25日）より特別描き下ろしアートワークを使用した公式フライヤーを公開いたします。

■『SUMMER SONIC 2026 x Shiba-Chan』コラボレーション 実施背景

ニューヨークのストリートカルチャーからインスパイアされ、日本・韓国・台湾などアジア圏をはじめ世界中で絶大な人気を誇るIP「Skater JOHN」。そして、国内外のトップアーティストが集結し、日本の音楽カルチャーを牽引し続ける「SUMMER SONIC」。

ジャンルを超えて世界中のファンを魅了し、熱狂を生み出し続ける両者が共鳴し、今回の特別なコラボレーションが実現しました。「Skater JOHN」の生みの親であるアーティスト・Shiba-Chanが、SUMMER SONICのためだけに新しい世界観を描き下ろします。

■コラボレーション実施概要

本日公開されたフライヤーを皮切りに、今後はフェスをさらに盛り上げるオフィシャルグッズの販売や、SUMMER SONIC 2026会場内での特別な装飾・演出などを予定しております。詳細は随時発表いたしますので、続報を楽しみにお待ちください。

■サマーソニック・オーガナイザー：清水直樹からのコメント

「仕事柄、韓国や台湾に行く事が多いのですが、街角でよく見かけたSkater JOHNが実は

日本発だったとは。知り合いから何かコラボが出来ないかと相談が来た時は、即答で

25周年で一緒に組みましょうと伝えました。きっとSUMMER SONICに新風を吹き込ん

でくれる事でしょう。」

■「Skater JOHN」原作者：Shiba-Chan（シバチャン）からのコメント

「ずっと憧れだったSUMMER SONICとコラボレーションができて本当に嬉しいです！今回は、大切に保管していたサマソニ第一回のTシャツのグラフィックにインスピレーションを受けて、音楽のエネルギーや観客の熱狂を、JOHNたちの世界観を通して表現しました。ぜひイベント会場やグッズでも楽しんでいただきたいです！」

■デザインについて

今回のコラボレーションにあたり、Shiba-Chanによって完全描き下ろしの限定アートワークが誕生しました。

フライヤー東京会場版・大阪会場版

今回のイベントを彩るフライヤーは、「東京会場版」と「大阪会場版」の2種類を特別に展開。

東京会場版：青を基調とした爽やかなカラーリング。スタジアム、高層ビル群、輝く海や広大な空など、東京会場周辺のエリア特性をShiba-chan独自のタッチでスタイリッシュに描き出しています。

大阪会場版：エネルギッシュなオレンジを基調としたカラーリング。会場となる公園の開放感や豊かな緑、遠くにのぞむ都市部のビルディング、そして歴史ある城などをモチーフに採用し、大阪ならではのロケーションを表現しています。

Skater JOHN（スケータージョン）SUMMER SONIC 2026バージョン

「SS（サマーソニック）」のキャップを被った、今しか見られない限定仕様のSkater JOHN。世界中で愛されるキャラクターが、サマソニ限定のストリートスタイルで登場します。

Sonic Bat（ソニックバット）

Shiba-Chanが本コラボのために新たに描き下ろした新キャラクター。ミュージシャンが奏でる音楽と、オーディエンスの熱狂から生まれた、音楽フェスにぴったりのキャラクターです。

SUMMER SONIC 2026ロゴ Shiba-Chanバージョン

Shiba-Chanが描き下ろした、ポップでエッジの効いた角丸のグラフィティフォント。ロゴの左右に配された音波のモチーフは「ステージの音」と「観客のエネルギー」、そして25年以上にわたり発信し続けるSUMMER SONICのアイデンティティである“Sonic”を表現しています。

■SUMMER SONIC

2000年8月、国内初の関東・関西の2大都市での同時開催という画期的なフェス形式のもとスタート。昨年は大阪会場を万博記念公園に移転し東京を含む最大動員数を更新。また新たなチャレンジとしてサマーソニック・バンコクを開催、本格的な海外進出を果たしアジア最大の音楽フェスとしてサマソニを通じて様々な音楽を世界に発信する存在となっている。

https://www.summersonic.com/

■Shiba-Chan（シバチャン）

日本を拠点に活動するIPクリエイター・クリエティブディレクター。 2018年に発表した「Skater JOHN」がSNSを通じて世界的な人気を博し、現在はアパレル、テックアクセサリー、グッズなど多岐にわたるグローバルなコラボレーションを展開中。キャッチーなラインと洗練されたグラフィックで、キャラクターの個性を引き出す唯一無二の表現が、ファッション感度の高い層からも熱い注目を集めている。

シバチャン公式HP：https://www.shibachan.net/

■Skater JOHN（スケータージョン）

2018年にシバチャンによって生み出されたキャラクター。 スケートボード、サーフィン、ヒップホップといったストリートカルチャーを愛するニューヨーカー。 「Fun & Freedom（楽しさと自由）」をモットーに、自分が犬であることを気に留めず、ただひたすらに今を楽しむ自由なスピリットが特徴。そのアイコニックなルックスと遊び心あふれる世界観は、日本のみならずアジア、アメリカなど世界中のファンに支持されている。

Skater JOHN 公式Instagram：https://www.instagram.com/american_dog03/

Skater JOHN 公式X：https://twitter.com/john_skater08

Skater JOHN Official Shop：https://skaterjohn-shop.com/