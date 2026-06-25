営業代行で苦い経験をした経営者へ。失敗しない営業代行の選び方・使い倒し方をディスカッションするイベントを7月9日(木)に開催

株式会社 経営参謀

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、「『契約したのに半年放置』を経験した貴方に聞いてほしい『失敗しない営業代行の選び方・使い倒し方』」を2026年7月9日（木）に参謀BAR新宿にて開催します。本セミナーでは、広告をほぼ使わず紹介だけで顧客が増え続けている営業代行会社の経営者を招き、業界の内側から見た「契約してはいけない代行会社の見分け方」と「成果を出させる使い倒し方」を、対談形式で包み隠さずお話しします。

開催の背景

「月額〇十万円払っているのに、担当者から連絡が来ない」

「アポは取れるが、受注につながったことが一度もない」

「契約前は熱心だったのに、契約した途端に放置された」

営業代行市場が拡大する一方で、こうした声が後を絶ちません。しかし問題は、営業代行という手段そのものではなく、「選び方」と「使い方」を知らないまま発注していることにもあります。本イベントでは、過去の失敗で営業代行に不信感を持つ経営者や、これから初めて検討する経営者同時でディスカッションし、再現性をもって成果を出すための実践知を得ることを目的としています。

イベントの特徴・見どころ

・なぜ営業代行で「放置」が起きるのか？業界構造のカラクリを解説

・契約前に見抜く、「契約してはいけない営業代行」5つのサイン

・発注前に必ず確認すべきチェックポイント（契約形態・KPI・担当体制）

・成果を出させるのは発注側の仕事。営業代行の「使い倒し方」

・実例：大手営業代行に半年放置された企業が、パートナー切り替え後9か月で7社受注・売上2,000万円を獲得するまでの道のり

開催概要

日時：2026年7月9日（木）17:45開場 / 18:00～21:00

タイムスケジュール：

17:45-18:00 開場・受付

18:00-19:00 波田野氏によるノウハウ共有＆ディスカッション

19:00-21:00 懇親会（終了後そのまま残って交流可能）

会場：参謀BAR 新宿 東京都新宿区新宿３丁目１５－１１ アドホック新宿 5F reDine 新宿 内

地図：https://maps.app.goo.gl/7AWUYrTvTqNSgvmp8

参加費：チャージ1,100円 + ワンドリンク制（当日キャッシュレス決済のみ・現金不可）

対象：営業代行で成果が出ず契約が終わった経営者・営業責任者／現在契約中の営業代行に不満・不信感がある方／過去の失敗で再活用に踏み切れない方／これから初めて営業代行を検討する方

お申し込み：https://luma.com/6gpme7bt(https://luma.com/6gpme7bt?utm_source=prtimes)

ゲストプロフィール

波田野 達 氏

株式会社Sales Pass 代表取締役

東証プライム上場企業にて営業領域の実務を体系的に掌握後、営業代行事業を立ち上げる。「赤字なら解約、黒字なら継続」というシンプルな原則のもと、クライアントの利益創出に直結する営業支援を提供。その結果、事業は連続年商300％成長を継続達成。【賢さと泥臭さ】【感情と合理】の双方のバランスを保つ営業理論に基づき、再現性のある営業組織の構築を強みとする。

ファシリテーター

株式会社経営参謀 代表取締役 新谷 健司

参謀BARオーナー

デロイトトーマツグループにて10年間、中小企業向けコンサルティングに従事し、5つの事業立ち上げに参画。その後独立し、株式会社経営参謀を設立。現在は多くの経営支援を行う傍ら、日本茶ブランド「CRAFT TEA」などを展開する株式会社クラフト・ティーの代表も務める。自らの経営経験をもとに、経営者の孤独に寄り添うコミュニティ運営に尽力している。

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」について

経営者やビジネスリーダーが「ビジネス」を共通言語に集うコミュニティバー。新宿・浜松町・汐留の都内3店舗で展開しており、連日開催される多彩なイベントを通じて、質の高い出会いと情報交換の場を提供しています。

＜イベント一覧＞

https://luma.com/sanbou.bar

・参謀BAR新宿

〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１５－１１ アドホック新宿 5F reDine 新宿 内

https://maps.app.goo.gl/rFq9gjPxPQ2WpMDW8

・参謀BAR浜松町

〒105-0022 東京都港区海岸１丁目２－３ 汐留芝離宮ビルディング B1F 浜松町ネオ横丁内

https://maps.app.goo.gl/z9G2tYQpqRw5oSMY6

・参謀BAR汐留

〒105-7090 東京都港区東新橋１丁目８－２ カレッタ汐留 地下2階 汐留横丁内

https://maps.app.goo.gl/TiRrEMsgZMxiYmFo7

会社概要

会社名：株式会社経営参謀

代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL：https://www.ksanbou.co.jp/