夕食前のスキマ時間を贅沢に。ホテル発の“せんべろ”がTHE OIKE TERRACEに登場／ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 京都

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 京都（所在地：京都市中京区船屋町420、総支配人：友田 貴久 ）のダイニング＆カフェ「THE OIKE TERRACE」は、2026年7月1日(水)より、仕事終わりから夕食前のスキマ時間を優雅に過ごす、大人の立ち寄り「せんべろ」を開始いたします。

「せんべろ」では、1,000円という手軽な料金で、夏の暑い日に喉を潤す生ビールやスパークリングワイン、ノンアルコールなど数種類のドリンクメニューより2杯とアミューズ・ブーシュ（お通し）をセットでご提供いたします。 地域にお住まいの方から、周辺オフィスで働く方まで幅広く、「夕食前にちょっと1杯」を楽しむ“大人の寄り道”として、ぜひお立ち寄りください。

追加の一品として、低温調理により旨味が芯まで染み渡り、ほどよい歯ごたえが楽しめるニンニクとハーブ香る「砂肝のコンフィ」や、野菜の甘みと生ハムの豊かな塩味にとろける温度卵が全体を包み込み、ワインがすすむ「野菜のトマト煮込み 生ハム・温度卵のせ」などをオーダーし、涼やかな薄暮のひとときを過ごすのも粋な楽しみ方です。

さらに、「せんべろ」をご利用いただいた方は、追加のドリンクをワンコイン（500円）でお楽しみいただけます。

【「せんべろ」開催概要】

開始日：2026年7月1日(水)

時 間：16:00～19:30（Food L.O.18:30 Drink L.O.19:00）

料 金：1,000円

内 容：お好みのドリンク２杯とアミューズ・ブーシュ（お通し）のセット

場 所：ホテル１F ダイニング＆カフェ「THE OIKE TERRACE」

問合せ：075-241-1114（7:00～19:00）

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/kyoto/news/4ron5oyj0r/

※ご予約は受け付けておりません。※料金には消費税・サービス料が含まれます。

※画像は全てイメージです。※内容は変更になる場合がございます。

【追加オーダーメニュー】

Drink（「せんべろ」ご利用の場合、500円でご提供）

：生ビール／スパークリングワイン／白・赤ワイン／ハイボール／各種カクテル／梅酒 他

ノンアルコルコールドリンク：クリームソーダ／ティーソーダ／ワイン 他

Food（300円～）

：ソ-セージ盛合せ／野菜のトマト煮込み 生ハム・温度卵のせ／キノコのアヒージョ／鶏砂肝のコンフィ／パンキッシュ／シーフードマリネ／カプレーゼ／ミックスナッツ 他

このほか、ハンバーグやパスタなどのグランドメニューもご注文いただけます。

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 京都について

「祇園祭」で山鉾巡行が行われる京都の目抜き通り、御池通に面したホテルです。シンプルで洗練されたデザインの客室は、柔らかな光と相まって優雅なひとときを演出。宿泊者様全員がご利用いただけるラウンジでは、「サダハル・アオキ・パリ 烏丸御池店」のスイーツを楽しむアフタヌーンティーやカクテルタイムなど、充実したフードプレゼンテーションをご提供します。

所 在 地：京都市中京区船屋町420

客 室 数：125室

館内施設：レストラン、バー、パティスリー、宿泊者用ラウンジ、大浴場

アクセス：京都市営地下鉄烏丸線・東西線「烏丸御池」駅（1番出口） 徒歩約2分

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/kyoto/

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に25ホテル・6,397室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、当社指針である【Vision＆Credo／Value／Service Standard】に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。