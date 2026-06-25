ローランド・ベルガー書籍『変革参謀 ― 当事者が語る「リアル」』重版決定― 経営変革の実行を担う人材像に経営現場からの共感多数！

株式会社ローランド・ベルガー

2026年6月24日（東京）‐ 欧州最大級の経営コンサルティングファームであるローランド・ベルガー（グローバル本社：ドイツ、ミュンヘン、日本法人代表取締役：大橋譲 以下「ローランド・ベルガー」）は、本日、話題のポッドキャストシリーズをもとにした書籍版『変革参謀 ― 当事者が語る「リアル」』の重版が決定したことをお知らせします。

賢いねで終わるな。覚悟を引き受ける側へ行け。

書籍『変革参謀 ― 当事者が語る「リアル」』は、「戦略や変革が実行に至らない」という多くの日本企業に共通する課題に対し、それらの実行プロセスを最後までやりきる覚悟を持って担う「変革参謀」という人の力を提示する実践書です。



本書では、著者自身が経営者及びコンサルタントとして変革現場で直面してきた事例をもとに、戦略立案後に生じるさまざまな壁に対して、現場の葛藤や組織の力学を踏まえながら成果創出へと導くための思考と行動を提示しています。



ローランド・ベルガーは、クライアントにとっての「変革参謀」となるべくコンサルティングを提供していますが、「変革参謀」とは、コンサルタントや経営者だけを指すものではありません。変化を起こしていくあらゆる方々を指しています。本書は、組織や業界、社会で、変革を起こそうとする方々が、不確実な状況下でも前進し、対立を乗り越えて実行をやり抜くための一冊です。

読者からの反響

年々経営者への負荷は大きくなり、経営人材や変革人材の育成と発掘は急務です。また、AIの進展により人が担う役割が変化する中で、戦略だけでなく現場で変革をやり切る力が一層求められています。



こうした背景に、本書が提唱する「変革参謀」という存在に対して、多くの経営者やビジネスパーソンから共感が寄せられています。

・経営者・CxO層からの多くの共感

・変革の現場を担うリーダー層からの実践的学びへの評価

・「組織内で共有・推奨したい書籍」としての支持



また、Amazonランキングにおいても、新着ランキング2冠を含む、首位を獲得しています。

・経済学新着ランキング：1位（2026年4月20日付け）

・企業動向新着ランキング：1位（2026年4月20日付け）

・Kindle版ビジネス組織改革カテゴリ：1位（2026年4月30日付け）

書籍情報

・書名：変革参謀 ― 当事者が語る「リアル」

・著者：株式会社ローランド・ベルガー 企画変革支援チーム、田村誠一（ローランド・ベルガー シニアパートナー）、野本周作（変革アドバイザー）

・発行：株式会社プレジデント社

・発売日： 2026年4月27日

・定価：1,760円（税込）

・ISBN-13‏: ‎978-4-8334-5279-3



▼詳細・ご購入はこちら

・PRESIDENT STORE：https://presidentstore.jp/category/BOOKS/005279.html

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4833452790

目次

・Prologue なぜ今、「変革」の時代なのか

・Chapter1 変革の「設計図」を描く～変革の「始まり」から「終わり」までを俯瞰する

・Chapter2 変革の「主役」を見極める～変革人材候補を発掘し、育成する

・Chapter3 実行を阻む「壁」を壊す～「サボタージュ」と「仕組み不全」の克服

・Chapter4 変革の「機運」を創る～「診察」と「合意形成」の作法

・Chapter5 組織の「文化」を書き換える～デジタルが変革を加速する

・Chapter6 「変革参謀」の心得～終わりなき旅路へ

著者について

田村 誠一(https://www.rolandberger.com/ja/Persons/%E7%94%B0%E6%9D%91.%E8%AA%A0%E4%B8%80.html?btc=JP)

・株式会社ローランド・ベルガー シニアパートナー、企業変革支援チームリード

・東京大学経済学部経済学科卒業、ノースウェスタン大学経営大学院（ケロッグ・スクール）アドバンスド・ビジネス・マネジメント・プログラム修了

外資系コンサルティングファームで、各種戦略立案に加え、業界の既存の枠を超えた事業領域の創出と立ち上げを多く手がける。その後、企業再生支援機構のマネージング・ディレクターとして投融資案件責任を負うと同時に、投融資先企業3社の取締役としてハンズオン再生に取り組む。

さらに、JVCケンウッドの代表取締役兼執行役員副社長として中期計画の立案と遂行を主導、事業構造転換に向けた事業買収・売却を統括、日本電産の専務執行役員として海外被買収事業のPMIと成長加速に取り組むなど、企業経営経験を積んだ後、ローランド・ベルガーに参画。

野本 周作

・株式会社ローランド・ベルガー 変革アドバイザー、企業変革チーム

・株式会社ソミックマネージメントホールディングス 取締役 グループCSO兼グループCFO

・慶應義塾大学理工学部管理工学科卒業

グロービス経営大学院経営研究科経営専攻（MBA）修了



大手電機メーカーを経て、ローランド・ベルガーに参画。その後、ホスピタリティサービス企業、PEファンド投資先企業を経て、上場外食企業で執行役員・COO・CEOを務めた後、ローランド・ベルガーに復帰。消費者向け産業を中心に、戦略策定に留まらない変革支援を数多く手掛ける。

現在は同社の非常勤アドバイザーを務めながら、自動車部品をコア事業とするグループ企業のリアル「変革参謀」として変革にハンズオンで取り組む。

ポッドキャストシリーズ「変革参謀 -当事者が語るリアル-」（毎週木曜7時より配信）

ローランド・ベルガーは、ポッドキャストシリーズ「変革参謀 - 当事者が語るリアル-」を通じ、企業変革の最前線に立つ当事者の実践知と課題を発信しています。

配信は、 Spotify(https://open.spotify.com/show/6f7wjLWulEhMNHdwfwOZ4N?si=e10bb3748f0e4b2d&nd=1&dlsi=a9436cef068f4c17)及びApple Podcasts(https://podcasts.apple.com/jp/podcast/%E5%A4%89%E9%9D%A9%E5%8F%82%E8%AC%80-%E5%BD%93%E4%BA%8B%E8%80%85%E3%81%8C%E8%AA%9E%E3%82%8B%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB/id1820732481)より、ご視聴いただけます。



・2025年6月の配信後すぐにApple Podcasts週間ランキングのビジネス／マネジメントカテゴリーで1位を獲得した話題のビジネスポッドキャスト

・シーズン1では5段階評価で、Apple Podcasts：4.9、Spotify：5.0を獲得し、2026年3月より待望のシーズン2の配信開始！

・累計ダウンロード数39,000件突破、ユニークリスナー数3,200名突破！（2026年6月時点）

ローランド・ベルガーについて

ローランド・ベルガーは、世界有数の経営コンサルティングファームとして、幅広い業界と手法に対応するサービスをご提供しています。本社をドイツのミュンヘンに置き、1967年の設立以来、あらゆる業界における、変革、イノベーション、そしてパフォーマンス向上における専門性と実行力に高い評価と信頼を得ています。すべてのクライアント支援でサステナビリティを両立させる理念を持ち、持続的な企業・経済の発展に向け取り組んでいます。

Visit our website(https://www.rolandberger.com/ja/Locations/Japan/Start.html)｜Follow us on LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/rolandberger)



"その決意、前へ"

ローランド・ベルガー日本法人は、クライアントの現場と共に「変革参謀」となり、企業変革・PMI/バリュークリエーションが進んでいく状態を醸成し、日本企業の経営と変革の実現をご支援しています。