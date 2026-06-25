初代体操のお姉さん・秋元杏月公式YouTubeチャンネル「あづきお姉さんのげんきひろば」を6月25日（木）に開設！

株式会社ファンコミュニケーションズ

GATE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山本圭介）所属のタレントであり、NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」で初代体操のお姉さんを務めた秋元杏月の公式YouTubeチャンネル『あづきお姉さんのげんきひろば』が、2026年6月25日（木）開設されます。

記念すべき第1本目の動画として、これまでの応援への感謝を込めた「感謝のからだ☆ダンダン」を同日16時00分より配信いたします。

なお、本チャンネルの制作・運営およびマーケティング支援は、プロシューマー支援事業を展開する 株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司 東京証券取引所プライム市場：2461）が担います。

本チャンネルは、2026年3月に「おかあさんといっしょ」を卒業したあづきお姉さんが、「これからも全国の親子と一緒に笑顔になれる場所を作りたい」という想いから開設に至りました。今後は親子で一緒に身体を動かしたり、笑顔で楽しんだりできる「親子で一緒に楽しめるコンテンツ」を定期的に発信してまいります。

初回動画ではこれまでの応援への感謝を込めて、これまであづきお姉さんと共に成長してきたおともだちや、その親御さんとともに、あづきお姉さんを象徴する楽曲「からだ☆ダンダン」を全員でパワフルに踊る様子をお届けします。

【あづきお姉さんからコメント】

この度、公式YouTubeチャンネル『あづきお姉さんのげんきひろば』を開設することになりました！

番組を卒業してからも「またみんなと一緒に笑顔になれる場所をつくりたい！」とずっと思っていたので、こうしてYouTubeで新しい“ひろば“をスタートできてとっても嬉しいですし、すっごくわくわくしています！

最初の動画は私にとって宝物の体操「からだ★︎ダンダン」を7年間の感謝の気持ちを込めて、スペシャルバージョンでお届けしました。

これからは画面の前でみんなが楽しく体を動かせる動画や、色々な場所へお出かけしたり、新しい挑戦をしたり！？と、たくさんの“たのしい！“を詰め込んだ動画をお届けしていきます。

見てくれたみんながわくわくした気持ちになれますように。

よろしくお願いします！

【秋元杏月（あきもと あづき） プロフィール】

NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」にて、番組史上初となる「初代体操のお姉さん」を

2019年4月から7年間にわたり務める。

コロナ禍によりスタジオに子供たちがいない時期も、カメラ越しの子供たちへ変わらぬ笑顔を届け続け、育児世帯の「精神的支柱」として圧倒的な支持を得た。2026年2月の卒業発表時には、「あづきロス」が広がる社会現象となり、番組最終日には「スタジオからの単独卒業挨拶」が放送された。

・公式プロフィール：https://gateagency.jp/talent/%E7%A7%8B%E5%85%83%E6%9D%8F%E6%9C%88/ (https://gateagency.jp/talent/%E7%A7%8B%E5%85%83%E6%9D%8F%E6%9C%88/)

・公式Instagram：https://www.instagram.com/azuki_akimoto/ (https://www.instagram.com/azuki_akimoto/)

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@azuki_akimoto_channel

【GATE株式会社】

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-38-14 STANTION kitasando 9F

設立日：2020年4月

代表者：代表取締役 山本 圭介（やまもと けいすけ）

https://gateagency.jp/

【株式会社ファンコミュニケーションズについて】

ファンコミュニケーションズ<https://www.fancs.com/>は、「プロシューマー・ハピネス」を

ビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」<https://www.a8.net/>を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」<https://thewand.jp/#services>、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」<https://guide.n-ine.com/>を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

設立日：1999年10月1日

代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）

資本金：11億8,956万円（2025年12月31日現在）

※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

■本リリースに関するお問い合わせ先

・GATE株式会社

https://gateagency.jp/contact/

・株式会社ファンコミュニケーションズ ファンマーケティング推進部

Email：fm_cd@fancs.com

※YouTubeコンテンツの受託制作もこちらから受け付けております