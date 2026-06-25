（一財）ポケモン・ウィズ・ユー財団と連携した復興支援の取り組みについて

石川県

石川県と（一財）ポケモン・ウィズ・ユー財団（以下、「財団」という）は、令和６年能登半島地震の被災地に笑顔を届けることを目的とした連携協定に基づき、被災した子どもたちを元気づける取り組みや、地域に活気を取り戻す観光支援の取り組みを進めています。このたび、以下の内容を実施することとしましたので、お知らせいたします。

１．７月７日開港「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」に関する詳報

２．能登各地におけるポケモンスポットの整備

・ポケモン なかよしハウスinのとちょう

・「輪島塗蒔絵皿 ゲッコウガ」

・ポケモンデジタルフォトスポット

３．ポケモンラッピングバスの運行

４．ポケモンを活用した能登誘客ロゴマーク・キャッチフレーズの制作

５．スタンプラリー・フォトキャンペーンの実施

１．７月７日開港「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」に関する詳報

○ ポケモンマンホール『ポケふた』の設置

能登半島で７枚目となる『ポケふた』を、開港に合わせ７月７日に空港内に設置します。

○ ポケモンウォッチングの実施

空港３階見学者デッキにある望遠鏡や双眼鏡、またはお手持ちのスマートフォンのカメラなどをのぞくと、遠くにひこうタイプのポケモンたちの姿を楽しむことができます。

○ 仮設飲食店街NOTOMORI

建物の外壁には、ポケモンたちがきのみを頬張る様子や、興味津々に近づく姿が描かれており、「NOTOMORI」の文字看板にはモンスターボールも隠されています。

○３階レストランでの空港オリジナルメニューの販売

空港３階レストラン「あんのん」では、ジャムやたまご、サイダーなど、能登の食材を使用した限定メニューを販売します。

パンケーキとドリンクのセット注文でオリジナルランチョンマットに載せてご提供いたします。

パンケーキ：各1,800円、ドリンク：各800円 （いずれも税込）

※オリジナルメニューのご提供は数に限りがございます。詳細は店頭にてご確認ください。

※混雑状況により、入店できない場合、品切れになる場合がございます。

○ ２階売店での空港オリジナルグッズの販売

空港２階売店「セレンディピティ」では、空港オリジナルアート「きぼうのそら」や空港ロゴがデザインされたオリジナルグッズを全１５種販売します。

※多くのお客様にお買い上げいただきますよう、全ての商品において、購入数量を制限させていただきます。詳細は店頭にてご確認ください。

※混雑状況により、入店制限や購入までお時間がかかる場合がございます。

○ ご来場にあたってのご案内

・オープン日の７月７日（火）の一般来場者向けの開館時間は、午前１０時を予定しています。搭乗券をお持ちの飛行機ご利用のお客様は午前８時３０分より入館いただけます。

・混雑時、航空機利用以外の一般来場者のみなさまは入場制限などを実施させていただく場合がございます。

２．能登各地におけるポケモンスポットの整備

○ ポケモン なかよしハウスinのとちょう

能登町・やなぎだ植物公園内の「ふれあいハウス」を、ポケモンの遊具が設置された屋内遊具施設として８月８日にリニューアルオープンします。

○ 「輪島塗蒔絵皿 ゲッコウガ」

道の駅輪島（ふらっと訪夢）の『ポケふた』に登場する「ゲッコウガ」などが描かれた「輪島塗蒔絵皿」を現在制作しています。道の駅輪島（ふらっと訪夢）にて、７月下旬に展示開始予定です。

○ ポケモンデジタルフォトスポット

能登半島絶景海道沿いの道の駅を中心に、「ポケモンデジタルフォトスポット」を整備します。二次元コードをスマートフォンで読み込むと、各スポットに適したフォトフレームでポケモンと一緒に写真を撮ることができます。

６月２５日より、白米千枚田（道の駅千枚田ポケットパーク）、世界一長いベンチ（道の駅とぎ海街道）、道の駅織姫の里なかのとの３か所で開始します。

３．ポケモンラッピングバスの運行

能登半島への旅を支える２台のポケモンラッピングバスが７月１８日により運行します。

金沢駅と輪島市を、のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港を経由して結ぶ能登方面特急バスに加え、土日祝日および夏休み等に、能登半島のポケモンスポットを周遊する『ポケモンのとめぐりバス』を新たに運行します。空や能登各地をイメージしたポケモンを盛り込んだ外装・内装デザインとなっており、移動自体も楽しむこどができます。

【能登方面特急バス（輪島～金沢）】

運行区間：金沢駅 ～ のと里山ポケモン・ウィズユー空港 ～ 輪島駅前 ※１日１往復

往路 輪島駅前6:20発 → のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港6:45発 → 金沢駅9:09着

復路 金沢駅10:20発 → のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港12:39発 → 輪島駅前13:09着

※ 運行車両は都合により予告なく、ラッピングバス以外での運行となる可能性がございます。

【ポケモンのとめぐりバス】※WEB予約制

運行期間：夏休み（R8.7.18～）＋土日祝日（冬期間を除く）

運 賃：大人5,000人、小人2,500円

運行区間：和倉温泉（わくらポケモン足湯）== のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港

== やなぎだ植物公園 == 見附島（「ニンフィア with_LOVE」モニュメント）

～ 穴水駅（ポケモンの装飾ゲート） == のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港

== 和倉温泉（わくらポケモン足湯） ※１日１便運行

乗車特典：オリジナルポーチをプレゼント

※ 運行車両は都合により予告なく、ラッピングバス以外での運行となる可能性がございます。

ポケモンラッピングバスの詳細は、下記の北陸鉄道ホームページをご確認ください。

https://www.hokutetsu.co.jp/pokemon/

４．ポケモンを活用した能登誘客ロゴマーク・キャッチフレーズの制作

「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」をはじめ、能登半島各地に設置されたポケモンスポットや観光地を巡りながら、能登を広く楽しんでいただく取り組みの総称として、『おいでよ！ポケモンのとめぐり』のロゴマークおよびキャッチフレーズを、財団にて制作いただきました。今後、財団と連携して実施するイベントやキャンペーンなど様々な場所で活用される予定です。

また、６月２５日に、『おいでよ！ポケモンのとめぐり』ウェブサイトを開設し、空港の紹介をはじめとした、能登の様々なポケモンスポット、イベント、キャンペーン等の情報を一元的に発信します。

５．スタンプラリー・フォトキャンペーンの実施

のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港の開港に合わせて、スタンプラリーやフォトキャンペーンを実施することにより、ポケモンを活用した能登への誘客を促進していきます。

○ ポケモンスタンプラリー

能登各地のポケモンスポットや観光地を周遊し、ポケふた等の絵柄を使用したスタンプを集めるとオリジナルノベルティをプレゼントします。

（実施期間：令和８年７月７日（火）～令和９年３月７日（日））

＜ノベルティ（例）＞＜スタンプ（例）＞

○ ポケモンフォトキャンペーン

能登各地のポケモンスポットなどで撮影した写真をInstagramで投稿すると、抽選で能登の特産品をプレゼントします。

（実施期間：令和８年７月７日（火）～令和８年９月２７日（日））

本リリースの詳細については、上記『おいでよ！ポケモンのとめぐり』ウェブサイトに掲載していますのでご確認ください。

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