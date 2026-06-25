【株式会社アセンド】当社社員がJUSAより功労賞を受賞

株式会社アセンド

株式会社アセンド（本社：東京都新宿区、代表取締役：佐藤 博、以下「当社」）は、当社社員の竹内が、一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会（本社：東京都港区、会長：近藤 邦昭、以下「JUSA」）よりJUSA功労賞を受賞したことをお知らせします。

本受賞は、電話番号の不適正利用の排除を目的とした取り組みにおいて、竹内の継続的な貢献が評価されたものです。

受賞の背景

JUSAは総務省・警察庁と共に、2022年から番号を停止する取り組みを行っています。これは、総務省がJUSAに発した通知を基に、総務省・警察庁・JUSAの3者が協力して特殊詐欺等に悪用された電話番号を停止するものです。

番号停止運用部会は、本取り組みを円滑に実施するために必要な議論や調整を実施するために設置されました。

当社の竹内はこの番号停止運用部会の部会長を務めています。竹内は制度運用の整備や関係機関との連携強化に尽力し、スキームの安定的な運用と実効性向上に精力的に取り組みました。

このような取り組みや貢献が評価され、今回JUSA功労賞を受賞しました。

今後の取り組み

株式会社アセンド、竹内

当社は今後も、電話DX領域における技術提供に加え、安全で健全な通信環境の実現に向けた取り組みに積極的に関与してまいります。

また、関係機関との連携を通じて、電話番号の適正利用の促進および社会課題の解決に貢献してまいります。

関連リンク

一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会(JUSA)

https://www.jusa.jp/(https://www.jusa.jp/)

会社概要

会社名：株式会社アセンド

所在地：東京都新宿区西新宿1-21-1 明宝ビル5F

代表者：代表取締役 佐藤 博

事業内容：音声・電話に関連したAIシステム開発および電話DXソリューションの提供、CTI/CRM/SFAの自社開発・提供、コールセンター構築支援、選挙情勢調査事業

企業HP：https://www.ascend-corp.co.jp/(https://www.ascend-corp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_jusa&utm_content=pr)

本件に関するお問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、以下よりお願いいたします。

https://www.ascend-corp.co.jp/contact/(https://www.ascend-corp.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_jusa&utm_content=pr)