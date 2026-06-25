ダミアーニ「アイコン」キャンペーンを発表

ダミアーニ・ジャパン株式会社

イタリアを代表するハイジュエリーメゾンであり、創業家による経営を現在まで継続する唯一のイタリアンジュエリーブランド、ダミアーニは、新たに「アイコン」キャンペーンを発表いたします。

クリエイティブディレクションはクリストファー・シモンズ（Christopher Simmonds）が担当し、グローバルアンバサダーであるStray Kidsのメンバー I.N（アイエン）と、国際的に活躍するイタリア人スーパーモデル、マリアカルラ・ボスコーノ（Mariacarla Boscono）を起用しました。

Belle Epoque Reel（ベル エポック・リール）Mimosa（ミモザ）Margherita Bloom（マルゲリータ ブルーム）

本キャンペーンは、2025年にスタートしたメゾンのクリエイティブジャーニーをさらに発展させるものであり、アート、感性、そして美への深い敬意に根差したビジュアルランゲージを通して、現代におけるイタリアンエレガンスの本質を探求しています。

撮影はラリッサ・ホフマン（Larissa Hofmann）が担当。前キャンペーンから続くコンセプトを継承し、歴史ある壮麗なイタリア邸宅を舞台に展開されます。20世紀黄金時代の肖像写真から着想を得た印象的なビジュアルは、自然体でありながら決して誇示的ではない洗練されたエレガンスを表現しています。「アイコン」キャンペーンは、この美学を通じて、特別でありながら控えめなラグジュアリーの世界観を描き出します。気品あふれる空間を背景に、メゾンを象徴する美しさ、創造性、卓越したクラフツマンシップ、そしてイタリアンヘリテージが鮮やかに表現されています。

I.Nとマリアカルラ・ボスコーノは、色彩豊かなフラワーアレンジメントに彩られた優雅な歴史的空間の中で、ダミアーニを代表するコレクションをそれぞれの個性あふれるスタイルで体現しています。

キャンペーンでは、「ベル エポック」「ベル エポック・リール」「ミモザ」「マルゲリータ」といったアイコニックなコレクションに加え、新作コレクション「マルゲリータ ブルーム」も登場します。「マルゲリータ ブルーム」は、最も美しく輝く自然の姿からインスピレーションを得て誕生したコレクションで、カラー、フェミニニティ、そして優雅さを現代的に表現しています。

「アイコン」キャンペーンは、メゾンの歴史を築いてきた象徴的なクリエイションへのオマージュであると同時に、未来へ向けた新たなビジョンを示すものです。卓越したクラフツマンシップ、豊かなイタリアンヘリテージ、そして創造性が融合することで生まれる、時代を超えながらも現代性を備えたラグジュアリーの世界観を表現しています。ダミアーニはこれからも、唯一無二のスタイルを宿したジュエリーを通じて、世界中の人々を魅了し続けます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=d4F2gQisDfU ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ilwMwN0BykU ]

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