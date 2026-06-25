金融・資産形成情報メディア「MINKABU（みんかぶ）」が2025年の市場を振り返る「みんかぶアワード2025 投資信託（2026年発表版）」を発表！

株式会社ライブドア

株式会社ライブドア（以下「当社」、本社：東京都港区、代表取締役社長：宮本 直人）は、新NISAの定着を背景に、中長期の資産形成への関心が高まる中、経験豊富な投資家を会員に抱える「MINKABU（みんかぶ）」ならではの視点から、2025年を象徴する注目のファンドを選定し、「みんかぶアワード2025 投資信託（2026年発表版）」（以下、「みんかぶアワード2025」）を発表いたしましたので、お知らせします。

「MINKABU（みんかぶ）」（https://minkabu.jp）は、株式をはじめ、FX、暗号資産、投資信託など様々な金融商品情報を提供する国内最大級の金融・資産形成情報メディアで、資産形成にまつわるわかりやすいコンテンツや、投資に役立つマーケット情報等、個人投資家向けに多くの有益な情報をより早く、中立的な立場で提供しています。

2026年の投資環境は、市場環境や投資テーマの変化により新たな局面を迎えています。一方で、投資信託の評価は、長期にわたり積み重ねられてきた運用実績や資産形成への貢献の延長線上にあります。

新NISA制度の定着により、日本の個人投資家による中長期の資産形成への関心は一段と高まっています。「みんかぶアワード2025 投資信託」は、2025年の1年間において投資家から高い支持を集めたファンドや優れた運用実績を示したファンドを振り返り、その特徴や魅力を広く紹介することを目的としています。市場環境や投資テーマが日々変化するなかにおいても、過去の評価を振り返ることは投資家のファンド選択における重要な示唆となります。

具体的な選定基準につきましては以下「『みんかぶアワード2025 投資信託』選定方針」をご参照ください。また発表内容の詳細につきましては、「みんかぶアワード2025 投資信託」公式サイト（https://itf.minkabu.jp/awards2025）をご覧ください。

今後も当社は、個人投資家の皆さまの資産形成に資するため、金融・経済情勢、社会的トレンド、株価予測や個別銘柄や各種情報へのアクセス数等を始めとする個人投資家の皆様のセンチメント情報等々、国内最大級の金融・資産形成情報メディアならではの切り口を用い、継続して「みんかぶアワード」の発表を行ってまいります。

■「みんかぶアワード2025投資信託」選定方針

「みんかぶアワード2025投資信託」におきましては、投資家のみなさまが自身の投資目的や好みに合ったファンドを見つけやすくすることを目的に、7つの部門を設けています。MINKABU（みんかぶ）会員の動向※をベースに選定した部門を2つ、新NISAを活用した資産形成・資産運用への関心の高まりを背景に、中長期での資産形成を意識して5年リターンをベースに選定した部門を3つ、さらに分配金やテーマ性に着目した部門を2つ設け、それぞれの観点から注目のファンドを表彰します。なお、ファンドの評価基準日は2025年12月31日としています。

※MINKABU（みんかぶ）会員の動向集計期間：2025年1月1日～2025年12月31日

■部門一覧

・みんなが気になっているファンド部門（10）

・ニューフェイス部門（10）

・NEXTオルカン部門（10）

・分配金がもらえる部門（9）

・2025年の注目テーマ部門（9）

・プロの実力部門（10）

・NEXT NISA部門（10）

■みんなが気になっているファンド部門 受賞ファンド

全MINKABU（みんかぶ）会員の2025年中のお気に入り登録数が多いファンド

・ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）-三菱ＵＦＪアセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/03311187)

・ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー）（オルカン）-三菱ＵＦＪアセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/0331418A)

・ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス -大和アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/04311181)

・三菱ＵＦＪ純金ファンド（ファインゴールド） -三菱ＵＦＪアセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/03311112)

・ＳＢＩ・ｉシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）（サクっと純金（為替ヘッジなし））(https://itf.minkabu.jp/fund/8931A236)

・ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ国内株式（ＴＯＰＩＸ） -三菱ＵＦＪアセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/03317172)

・ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞(https://itf.minkabu.jp/fund/29313233)

・ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ先進国株式インデックス（除く日本）(https://itf.minkabu.jp/fund/03319172)

・楽天・プラス・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド（楽天・プラス・Ｓ＆Ｐ５００）(https://itf.minkabu.jp/fund/9I31223A)

・ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）（ＳＢＩ日本シリーズ-日本高配当株式（分配）） -ＳＢＩアセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/8931123C)

■ニューフェイス部門 受賞ファンド

2025年に設定されたファンドのうち、MINKABU（みんかぶ）会員のお気に入り登録数が多いファンド

・Ｔｒａｃｅｒｓ ＮＡＳＤＡＱ１００ゴールドプラス -アモーヴァ・アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/02311251)

・ニッセイ・Ｓ米国グロース株式メガ１０インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞（メガ１０） -ニッセイアセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/2931225B)

・ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ 全世界半導体株インデックス -大和アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/04312257)

・楽天・高配当株式・日本ファンド（四半期決算型） -楽天投信投資顧問(https://itf.minkabu.jp/fund/9I312252)

・（アムンディ・インデックスシリーズ）日本・高配当株 -アムンディ・ジャパン(https://itf.minkabu.jp/fund/58311254)

・ＳＢＩネクスト・フロンティア高配当株式ファンド（年４回）（ＳＢＩネクスト・フロンティア高配当株式（分配重視型）） -ＳＢＩアセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/89314256)

・楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・ファンド（毎月決算型）（楽天・ＪＥＰＱ） -楽天投信投資顧問(https://itf.minkabu.jp/fund/9I311258)

・ＳＢＩ次世代テクノロジー戦略ファンド -ＳＢＩアセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/89314259)

・ｉＦｒｅｅレバレッジＺテック２０・２倍ブル -大和アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/04315256)

・ｆｕｎｄｎｏｔｅ日本株Ｋａｉｈｏｕファンド（匠のファンドかいほう） -ｆｕｎｄｎｏｔｅ(https://itf.minkabu.jp/fund/BK311251)

■NEXTオルカン部門 受賞ファンド

インデックスファンドのうち、オールカントリー、S&P500、コモディティ関連指数を用いないファンドのうち5年リターンが上位のファンド

・ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス -大和アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/04311181)

・ＦＡＮＧ＋インデックス・オープン -大和アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/04313183)

・ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ宇宙開発 -三菱ＵＦＪアセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/03313188)

・イノベーション・インデックス・ＡＩ -三井住友ＤＳアセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/79314186)

・ＳＭＴ ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ宇宙 -三井住友トラスト・アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/6431119C)

・ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス -大和アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/04317188)

・インデックスファンドＮＡＳＤＡＱ１００（アメリカ株式） -アモーヴァ・アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/02314208)

・ＮＺＡＭ・ベータＮＡＳＤＡＱ１００ -農林中金全共連アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/25316203)

・たわらノーロードフォーカスＡＩ -アセットマネジメントＯｎｅ(https://itf.minkabu.jp/fund/47312201)

・楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・ＶＴＩ） -楽天投信投資顧問(https://itf.minkabu.jp/fund/9I312179)

■分配金がもらえる部門 受賞ファンド

配当株・債券・REITから各3本ずつ選出。分配金利回り2％以上かつ5年リターンが上位のファンド

・日経平均高配当利回り株ファンド -三菱ＵＦＪアセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/0331118B)

・ＮＺＡＭ日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）（四季の便り） -農林中金全共連アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/25311083)

・日本好配当リバランスオープン -ＳＢＩ岡三アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/09312053)

・米国短期ハイ・イールド債券オープン -ＳＢＩ岡三アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/09312139)

・日系企業海外債券オープン（為替ヘッジなし）（日本びより） -三井住友ＤＳアセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/7931215B)

・日系外債オープン（為替ヘッジなし） -ＳＢＩ岡三アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/09312194)

・北米リート・ファンド -ＳＢＩ岡三アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/09312186)

・日興グローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型） -アモーヴァ・アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/02311047)

・三井住友・グローバル・リート・オープン（３カ月決算型）（世界ビル紀行） -三井住友ＤＳアセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/79311046)

■2025年の注目テーマ部門 受賞ファンド

2025年に注目を集めた、半導体・ゴールド・AIの各テーマから3本ずつ選出。1年リターンが上位のファンド

・ジャパン半導体株式ファンド -アモーヴァ・アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/0231223C)

・世界半導体関連フォーカスファンド -ＳＢＩ岡三アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/09311239)

・ニッセイ・Ｓ日本半導体株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞（ＮＳＯＸ） -ニッセイアセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/29311249)

・ブラックロック・ゴールド・ファンド -ブラックロック・ジャパン(https://itf.minkabu.jp/fund/48311032)

・ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＢコース -ブラックロック・ジャパン(https://itf.minkabu.jp/fund/48312952)

・ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＡコース -ブラックロック・ジャパン(https://itf.minkabu.jp/fund/48311952)

・デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） -アモーヴァ・アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/02311207)

・ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ＡＩテクノロジー -三菱ＵＦＪアセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/03311249)

・ＳＭＴ ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ ｅビジネス -三井住友トラスト・アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/64313197)

■プロの実力部門 受賞ファンド

アクティブファンド（コモディティ除く）のうち5年リターンが上位のファンド

・野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資） -野村アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/01313098)

・ダイワ金融新時代ファンド -大和アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/04314065)

・中欧株式ファンド -カレラアセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/9Y31317C)

・ダイヤセレクト日本株オープン -東京海上アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/4931108C)

・ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン -ＨＳＢＣアセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/5131109A)

・米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） -大和アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/0431C171)

・日経平均高配当利回り株ファンド -三菱ＵＦＪアセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/0331118B)

・ＮＺＡＭ日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）（四季の便り） -農林中金全共連アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/25311083)

・イタリア株式ファンド -カレラアセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/9Y31913C)

・キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカＩＣＡ -キャピタル・インターナショナル(https://itf.minkabu.jp/fund/93311181)

■NEXT NISA部門 受賞ファンド

NISA成長投資枠対象外ファンドのうち、2025年の流入額が多いファンド

・インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） -インベスコ・アセット・マネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/18312991)

・フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドＤコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） -フィデリティ投信(https://itf.minkabu.jp/fund/32314233)

・アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 -アライアンス・バーンスタイン(https://itf.minkabu.jp/fund/39312149)

・ＷＣＭ世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）（ネクスト・ジェネレーション） -朝日ライフアセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/6831221A)

・Ｔｒａｃｅｒｓ ＮＡＳＤＡＱ１００ゴールドプラス -アモーヴァ・アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/02311251)

・野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド -野村アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/01311252)

・資本効率化フォーカス・ジャパン -三井住友ＤＳアセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/7931425C)

・Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型） -アセットマネジメントＯｎｅ(https://itf.minkabu.jp/fund/4731D253)

・Ｔｒａｃｅｒｓ Ｓ＆Ｐ５００ゴールドプラス -アモーヴァ・アセットマネジメント(https://itf.minkabu.jp/fund/02315228)

・フィデリティ・ＵＳリート・ファンド Ｂ（為替ヘッジなし） -フィデリティ投信(https://itf.minkabu.jp/fund/3231203C)

【注意事項】

・当アワードページ内に掲載されている情報は、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。

・これらの情報には将来的な業績や出来事に関する予想が含まれていることがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。

・これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いません。投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。

■株式会社ライブドア会社概要（https://livedoor.co.jp/）

ミッション： 「次の『ワクワク』が生まれる、新たなトビラを開く」

会社名 ： 株式会社ライブドア

所在地 ： 東京都港区東新橋1-9-1

設立 ： 2022年10月7日

代表取締役社長：宮本 直人

事業内容 ： メディア事業、webサービス事業、多目的スポーツ施設運営

運営するメディア一覧：

-「ライブドアニュース」（https://news.livedoor.com/）

-「ライブドアブログ」（https://blog.livedoor.com/）

-「Kstyle」（https://www.kstyle.com/）

-「Peachy」（https://news.livedoor.com/article/category/55/）

-「MINKABU（みんかぶ）」（https://minkabu.jp/）

-「みんかぶChoice」（https://minkabu.co.jp/choice/）

-「SOCCERKING」（https://www.soccer-king.jp/）

-「BASEBALLKING」（https://baseballking.jp/）

-「BASKETBALLKING」（https://basketballking.jp/）

-「VOLLEYBALLKING」（https://volleyballking.jp/）

-「totoONE」（https://www.totoone.jp/）

-「ULTREX」（https://ultrex.livedoor.com）

運営するサービス一覧：

-「ライブドアショッピング」（https://shopping.livedoor.com/）

-「多目的スポーツコートSportivo」（https://sportivo.jp/）

-その他関連事業の運営