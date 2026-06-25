金融・資産形成情報メディア「MINKABU（みんかぶ）」が2025年の市場を振り返る「みんかぶアワード2025（2026年発表版）」を発表！
株式会社ライブドア（以下「当社」、本社：東京都港区、代表取締役社長：宮本 直人）は、「貯蓄から投資へ」への流れが定着し、中長期的な資産形成への関心が高まる中、企業の持続的な成長と資本効率の観点から、2025年を象徴する注目銘柄を選定し、「みんかぶアワード2025（2026年発表版）」（以下、「みんかぶアワード2025」）にて発表いたしましたので、お知らせします。
「MINKABU（みんかぶ）」（https://minkabu.jp）は、株式をはじめ、FX、暗号資産、投資信託など様々な金融商品情報を提供する、月間約900万UUを誇る国内最大級の金融・資産形成情報メディアで、資産形成にまつわるわかりやすいコンテンツや、投資に役立つマーケット情報等、投資家向けに多くの有益な情報をより早く、中立的な立場で提供しています。
2026年の日本株市場は、企業の資本効率改善やAI・デジタル投資の進展を背景に新たな局面を迎えています。一方で、現在の企業価値は過去から積み上げられた経営成果の延長線上にあります。「みんかぶアワード2025」は、2025年の1年間において、利益成長、資本効率、投資家からの注目度などの観点から高い評価を獲得した企業を顕彰するものです。市場環境が大きく変化する中においても継続的な企業価値向上を実現した企業の成果を顕彰し、その取り組みを広く共有することで、投資家の皆さまの中長期的な投資判断の一助となることを目指しています。
具体的な選定基準につきましては以下「『みんかぶアワード2025』選定基準について」をご参照ください。また発表内容の詳細につきましては、「みんかぶアワード2025」公式サイト（https://minkabu.jp/awards/2025）をご覧ください。
■「みんかぶアワード2025」選定基準について
・国内上場企業のデータから、2025年12月末時点で経常増益期数の多い銘柄、ROEが10%以上かつ連続増益の銘柄、「MINKABU（みんかぶ）」における注目度（トラフィック）が前年に比べて大幅に上昇した銘柄を抽出し、(1)これら2つ以上の条件を満たす銘柄、(2)経常増益期数の多い銘柄かつ注目度が上がった銘柄、(3)ROEの上昇期数が多い銘柄かつ注目度が上がった銘柄に区分。
・時価総額の規模に応じて設定したそれぞれのカテゴリーから(1)～(3)の区分ごとに銘柄を選定。
■みんかぶアワード2025受賞銘柄
【東証プライム】
飛島ホールディングス（256A）https://minkabu.jp/stock/256A
キオクシアホールディングス（285A）https://minkabu.jp/stock/285A
大成建設（1801）https://minkabu.jp/stock/1801
関電工（1942）https://minkabu.jp/stock/1942
三機工業（1961）https://minkabu.jp/stock/1961
ＮＪＳ（2325）https://minkabu.jp/stock/2325
インフォマート（2492）https://minkabu.jp/stock/2492
ＪＰホールディングス（2749）https://minkabu.jp/stock/2749
ダイワボウホールディングス（3107）https://minkabu.jp/stock/3107
バイタルケーエスケー・ホールディングス（3151）https://minkabu.jp/stock/3151
ディア・ライフ（3245）https://minkabu.jp/stock/3245
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ（3415）https://minkabu.jp/stock/3415
エムアップホールディングス（3661）https://minkabu.jp/stock/3661
システムリサーチ（3771）https://minkabu.jp/stock/3771
オークネット（3964）https://minkabu.jp/stock/3964
住友ファーマ（4506）https://minkabu.jp/stock/4506
太陽ホールディングス（4626）https://minkabu.jp/stock/4626
ビジネスエンジニアリング（4828）https://minkabu.jp/stock/4828
メック（4971）https://minkabu.jp/stock/4971
ＪＸ金属（5016）https://minkabu.jp/stock/5016
日本ヒューム（5262）https://minkabu.jp/stock/5262
三井金属（5706）https://minkabu.jp/stock/5706
フジクラ（5803）https://minkabu.jp/stock/5803
マルマエ（6264）https://minkabu.jp/stock/6264
アドバンテスト（6857）https://minkabu.jp/stock/6857
コプロ・ホールディングス（7059）https://minkabu.jp/stock/7059
大同メタル工業（7245）https://minkabu.jp/stock/7245
高速（7504）https://minkabu.jp/stock/7504
小松ウオール工業（7949）https://minkabu.jp/stock/7949
タカラスタンダード（7981）https://minkabu.jp/stock/7981
ミスターマックス・ホールディングス（8203）https://minkabu.jp/stock/8203
青山商事（8219）https://minkabu.jp/stock/8219
秋田銀行（8343）https://minkabu.jp/stock/8343
サカイ引越センター（9039）https://minkabu.jp/stock/9039
ＪＢＣＣホールディングス（9889）https://minkabu.jp/stock/9889
【東証スタンダード】
構造計画研究所ホールディングス（208A）https://minkabu.jp/stock/208A
ＥＴＳグループ（253A）https://minkabu.jp/stock/253A
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ（1435）https://minkabu.jp/stock/1435
テクノ菱和（1965）https://minkabu.jp/stock/1965
鳥越製粉（2009）https://minkabu.jp/stock/2009
シイエム・シイ（2185）https://minkabu.jp/stock/2185
林兼産業（2286）https://minkabu.jp/stock/2286
ウィル（3241）https://minkabu.jp/stock/3241
Ｎｏ．１（3562）https://minkabu.jp/stock/3562
電算（3640）https://minkabu.jp/stock/3640
ＣＲＩ・ミドルウェア（3698）https://minkabu.jp/stock/3698
ＡＩストーム（3719）https://minkabu.jp/stock/3719
アクシス（4012）https://minkabu.jp/stock/4012
ソフト９９コーポレーション（4464）https://minkabu.jp/stock/4464
オリジナル設計（4642）https://minkabu.jp/stock/4642
旭コンクリート工業（5268）https://minkabu.jp/stock/5268
日本精鉱（5729）https://minkabu.jp/stock/5729
ニッポンインシュア（5843）https://minkabu.jp/stock/5843
楽待（6037）https://minkabu.jp/stock/6037
兼松エンジニアリング（6402）https://minkabu.jp/stock/6402
ハマイ（6497）https://minkabu.jp/stock/6497
ディスラプターズ（6538）https://minkabu.jp/stock/6538
要興業（6566）https://minkabu.jp/stock/6566
バッファロー（6676）https://minkabu.jp/stock/6676
アルファパーチェス（7115）https://minkabu.jp/stock/7115
カネミツ（7208）https://minkabu.jp/stock/7208
東京ラヂエーター製造（7235）https://minkabu.jp/stock/7235
表示灯（7368）https://minkabu.jp/stock/7368
エスケイジャパン（7608）https://minkabu.jp/stock/7608
助川電気工業（7711）https://minkabu.jp/stock/7711
平山ホールディングス（7781）https://minkabu.jp/stock/7781
横浜丸魚（8045）https://minkabu.jp/stock/8045
ナラサキ産業（8085）https://minkabu.jp/stock/8085
明豊エンタープライズ（8927）https://minkabu.jp/stock/8927
サカイホールディングス（9446）https://minkabu.jp/stock/9446
ＮＣＳ＆Ａ（9709）https://minkabu.jp/stock/9709
ハリマビステム（9780）https://minkabu.jp/stock/9780
ソレキア（9867）https://minkabu.jp/stock/9867
【東証グロース】
ＩＮＧＳ（245A）https://minkabu.jp/stock/245A
ククレブ・アドバイザーズ（276A）https://minkabu.jp/stock/276A
令和アカウンティング・ホールディングス（296A）https://minkabu.jp/stock/296A
クラシル（299A）https://minkabu.jp/stock/299A
ムービン・ストラテジック・キャリア（421A）https://minkabu.jp/stock/421A
ベガコーポレーション（3542）https://minkabu.jp/stock/3542
リネットジャパングループ（3556）https://minkabu.jp/stock/3556
データセクション（3905）https://minkabu.jp/stock/3905
ニフティライフスタイル（4262）https://minkabu.jp/stock/4262
ＲＯＢＯＴ ＰＡＹＭＥＮＴ（4374）https://minkabu.jp/stock/4374
アクリート（4395）https://minkabu.jp/stock/4395
チームスピリット（4397）https://minkabu.jp/stock/4397
ブロードエンタープライズ（4415）https://minkabu.jp/stock/4415
ＨＥＮＮＧＥ（4475）https://minkabu.jp/stock/4475
アイキューブドシステムズ（4495）https://minkabu.jp/stock/4495
ＡｌｂａＬｉｎｋ（5537）https://minkabu.jp/stock/5537
ＳＢＩリーシングサービス（5834）https://minkabu.jp/stock/5834
ＧＭＯメディア（6180）https://minkabu.jp/stock/6180
エスユーエス（6554）https://minkabu.jp/stock/6554
ＨＰＣシステムズ（6597）https://minkabu.jp/stock/6597
ＮｅｘＴｏｎｅ（7094）https://minkabu.jp/stock/7094
ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（7685）https://minkabu.jp/stock/7685
メンタルヘルステクノロジーズ（9218）https://minkabu.jp/stock/9218
ＡＶｉＣ（9554）https://minkabu.jp/stock/9554
【名証・福証】
グリーンクロスホールディングス（272A）https://minkabu.jp/stock/272A
川崎設備工業（1777）https://minkabu.jp/stock/1777
中部水産（8145）https://minkabu.jp/stock/8145
※選定された銘柄は市場区分別、銘柄コード順に掲載しています。
【注意事項】
・当アワードページ内に掲載されている情報は、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。
・これらの情報には将来的な業績や出来事に関する予想が含まれていることがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。
・これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いません。投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
■株式会社ライブドア会社概要（https://livedoor.co.jp/）
ミッション： 「次の『ワクワク』が生まれる、新たなトビラを開く」
会社名 ： 株式会社ライブドア
所在地 ： 東京都港区東新橋1-9-1
設立 ： 2022年10月7日
代表取締役社長：宮本 直人
事業内容 ： メディア事業、webサービス事業、多目的スポーツ施設運営
運営するメディア一覧：
-「ライブドアニュース」（https://news.livedoor.com/）
-「ライブドアブログ」（https://blog.livedoor.com/）
-「Kstyle」（https://www.kstyle.com/）
-「Peachy」（https://news.livedoor.com/article/category/55/）
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-「みんかぶChoice」（https://minkabu.co.jp/choice/）
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-「BASEBALLKING」（https://baseballking.jp/）
-「BASKETBALLKING」（https://basketballking.jp/）
-「VOLLEYBALLKING」（https://volleyballking.jp/）
-「totoONE」（https://www.totoone.jp/）
-「ULTREX」（https://ultrex.livedoor.com）
運営するサービス一覧：
-「ライブドアショッピング」（https://shopping.livedoor.com/）
-「多目的スポーツコートSportivo」（https://sportivo.jp/）
-その他関連事業の運営