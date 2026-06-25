2026年電子ビーム計測・検査装置市場レポート：市場規模・見通し・次期産業戦略- 年平均成長率（CAGR）7.30％で成長（2026～2032年）
電子ビーム計測・検査装置は、半導体製造ラインにおける局所的な検査ツールから、先端ロジック、先端メモリ、先進パッケージングの歩留まり立ち上げを支える重要インフラへと位置づけが高まっている。EBI、DR-SEM、CD-SEMは、それぞれ欠陥スクリーニング、欠陥レビュー、クリティカルディメンション（CD）計測を担う。商業価値は単に「より鮮明に見る」ことではなく、顧客が重要欠陥をより早期に特定し、プロセス調整期間を短縮し、後工程の手戻りコストを抑制できる点にある。
市場データから見ると、この分野は明確な構造的成長特性を持つ。LP Information調査チームの「世界電子ビーム計測・検査装置市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/593883/electron-beam-metrology---inspection-equipment）によれば、世界の電子ビーム計測・検査装置市場は、2021年の24億米ドルから2025年には33億米ドルへ拡大し、2032年には54億米ドルに達すると見込まれる。2026-2032年のCAGRは約7.30%である。これは単に半導体設備サイクルに連動して変動する市場ではなく、先端プロセスの複雑化、HBM/DRAM、3D NAND、先進パッケージング、欠陥分類アルゴリズムの高度化が同時に押し上げる高参入障壁の細分市場である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353587/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353587/images/bodyimage2】
競争面では、世界市場はなお高度に集中している。2025年の世界売上Top 5は、Applied Materials、日立ハイテク、ASML、KLA、アドバンテストで、合計シェアは約94.26%；そのうちTop 3の合計は約85.59%である。中国企業はDR-SEM、CD-SEM、EBIの各方向で商業化と顧客導入の進展を見せているが、先端プロセス適合、電子光学の安定性、低損傷イメージング、高スループット検査、複雑な三次元構造計測、長期量産検証では依然として追随段階にある。
1.1 成長は先端プロセスの複雑化に由来し、単なる装置台数の拡大ではない
電子ビーム計測・検査装置市場の中核的な成長ロジックは、チップ構造の複雑化に伴い、顧客が微小欠陥の識別、重要寸法の管理、歩留まり立ち上げ効率に対してより高い要求を持つようになったことにある。
世界市場の予測期間成長率は約7.30%で、多くの成熟した半導体装置細分市場における通常の更新需要を上回る。ただし制約もある。電子ビーム装置は一般にスループットと分解能のトレードオフを抱えるため、光学検査を完全に代替するものではない。光学検査、X-ray、音響、赤外線などの技術と組み合わせて、プロセス制御システムを構成する位置づけである。
顧客にとって、この種の装置を調達する際に見るべきは単体価格だけではない。対象プロセスノード、対象欠陥タイプ、歩留まり立ち上げフェーズにおいて、装置が安定的に有効データを出せるかが重要である。サプライヤーにとっての競争軸は、画像品質、アルゴリズム、recipe適合、長期安定性、顧客プロセスデータベースである。
1.2 検査装置がなお主体であり、計測装置の成長率に注目すべき
現時点では、EBIとDR-SEMが属する電子ビーム検査装置が主たる細分市場である。一方、CD-SEMに代表される計測装置はより高い成長率を示しており、先端プロセスの工程制御が欠陥発見から寸法、構造、フィードバック閉ループ管理へ広がっていることを反映している。
2025年、電子ビーム検査装置の売上は世界市場の71.39%を占め、電子ビーム計測装置は28.61%であった。2032年には、計測装置の売上シェアは29.31%に達する見通しである。予測期間中、計測装置のCAGRは7.92%で、検査装置の7.04%を上回る。
市場データから見ると、この分野は明確な構造的成長特性を持つ。LP Information調査チームの「世界電子ビーム計測・検査装置市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/593883/electron-beam-metrology---inspection-equipment）によれば、世界の電子ビーム計測・検査装置市場は、2021年の24億米ドルから2025年には33億米ドルへ拡大し、2032年には54億米ドルに達すると見込まれる。2026-2032年のCAGRは約7.30%である。これは単に半導体設備サイクルに連動して変動する市場ではなく、先端プロセスの複雑化、HBM/DRAM、3D NAND、先進パッケージング、欠陥分類アルゴリズムの高度化が同時に押し上げる高参入障壁の細分市場である。
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競争面では、世界市場はなお高度に集中している。2025年の世界売上Top 5は、Applied Materials、日立ハイテク、ASML、KLA、アドバンテストで、合計シェアは約94.26%；そのうちTop 3の合計は約85.59%である。中国企業はDR-SEM、CD-SEM、EBIの各方向で商業化と顧客導入の進展を見せているが、先端プロセス適合、電子光学の安定性、低損傷イメージング、高スループット検査、複雑な三次元構造計測、長期量産検証では依然として追随段階にある。
1.1 成長は先端プロセスの複雑化に由来し、単なる装置台数の拡大ではない
電子ビーム計測・検査装置市場の中核的な成長ロジックは、チップ構造の複雑化に伴い、顧客が微小欠陥の識別、重要寸法の管理、歩留まり立ち上げ効率に対してより高い要求を持つようになったことにある。
世界市場の予測期間成長率は約7.30%で、多くの成熟した半導体装置細分市場における通常の更新需要を上回る。ただし制約もある。電子ビーム装置は一般にスループットと分解能のトレードオフを抱えるため、光学検査を完全に代替するものではない。光学検査、X-ray、音響、赤外線などの技術と組み合わせて、プロセス制御システムを構成する位置づけである。
顧客にとって、この種の装置を調達する際に見るべきは単体価格だけではない。対象プロセスノード、対象欠陥タイプ、歩留まり立ち上げフェーズにおいて、装置が安定的に有効データを出せるかが重要である。サプライヤーにとっての競争軸は、画像品質、アルゴリズム、recipe適合、長期安定性、顧客プロセスデータベースである。
1.2 検査装置がなお主体であり、計測装置の成長率に注目すべき
現時点では、EBIとDR-SEMが属する電子ビーム検査装置が主たる細分市場である。一方、CD-SEMに代表される計測装置はより高い成長率を示しており、先端プロセスの工程制御が欠陥発見から寸法、構造、フィードバック閉ループ管理へ広がっていることを反映している。
2025年、電子ビーム検査装置の売上は世界市場の71.39%を占め、電子ビーム計測装置は28.61%であった。2032年には、計測装置の売上シェアは29.31%に達する見通しである。予測期間中、計測装置のCAGRは7.92%で、検査装置の7.04%を上回る。