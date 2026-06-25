¥Ø¥¢¥«¥éーÀìÌçÅ¹¤¬¿·¶ÈÂÖ¤Ë¿Ê½Ð¡£¥Í¥¤¥ë¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ëÀìÌçÅ¹¤¬¥ªー¥×¥ó
»ÜÀßÌ¾¡§UP¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò ¥Í¥¤¥ë¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ëÀìÌçÅ¹»ö¶È ¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡§2026Ç¯7·î¡ÊÍ½Äê¡Ë »Ü½Ñ»þ´Ö¡§Ìó45Ê¬¡ÊÄÞ¤Î¥±¥¢¤«¤é´°À®¤Þ¤Ç¡Ë ÂÐ¾Ý¸ÜµÒ¡§Ç¯ÎðÌä¤ï¤Ê¤¤Éý¹¤¤ÁØ ¼çÍ×¥á¥ê¥Ã¥È¡§»Ü½Ñ»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¡¡¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¡¡°Â¿´°ÂÁ´¤Î»Ü½Ñ ¿·Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥¤¥ë¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë»Ü½Ñ¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¥»¥ë¥Õ¥ª¥Õ¥¥Ã¥È¡ÊÌó10²óÊ¬¡Ë¤ÎÈÎÇä¤ä¥Ç¥¶¥¤¥óÄó°Æ¤Ê¤É¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±¿±Ä¤¬¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
UP¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ2ÃúÌÜ5-4 ÀéÂåÅÄ¥Ó¥ëÀ¾´Û7³¬¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´äºê Âçµ¯¡Ë¤Ï¡¢7·î¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ë¥Í¥¤¥ë¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ëÀìÌçÅ¹¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
ÈþÍÆ¶È³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ø¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á
¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤«¤é¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»Ü½Ñ¤ËÍ×¤¹¤ë»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤È¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤¬É¬Í×¤ÊÅÀ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¥¢ー¥ÈÉ½¸½¤Î¤¿¤á»Ü½Ñ¤Ë2～3»þ´Ö¤òÍ×¤·¡¢¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Î°éÀ®¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¶È³¦¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤Ê¤«¡¢UP¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¿¥Ø¥¢¥«¥éーÀìÌçÅ¹¤Î·Ð±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤ÈþÍÆ¥«¥Æ¥´¥êー¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò·èÄê¡£¥×¥ê¥ó¥¿ーµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎËÜ³ÊÅ¸³«¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥¤¥ë¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ëÀìÌçÅ¹¤¬¼Â¸½¤¹¤ë»þÃ»¤ÈÉÊ¼Á¤ÎÎ¾Î©
Åö¼Ò¤Î¥Í¥¤¥ë¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ëÀìÌçÅ¹¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥¢ー¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥×¥ê¥ó¥¿ー¤¬¼«Æ°¤Ç»Ü½Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÞ¤ËÄ¾ÀÜ¥¢ー¥È¤ò°õºþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ê½ñ¤¤Ë¤è¤ëÊ£»¨¤ÊÁõ¾þµ»½Ñ¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÞ¤Î¥±¥¢¤«¤é´°À®¤Þ¤ÇÌó45Ê¬¤Ç»Ü½Ñ¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¶È³¦É¸½à¤Î»Ü½Ñ»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤¸ÜµÒÁØ¤Ë¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ü½ÑÉÊ¼Á¤Î¶Ñ°ìÀ¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ê¡¢»Ü½Ñ¼Ô¤Îµ»½Ñ¥ì¥Ù¥ë¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤°ÂÄê¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¡£·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥Ö¥é¥ó¥¯¤Î¤¢¤ë¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÄê¿å½à¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Í¥¤¥ê¥¹¥ÈÌ¤·Ð¸³¼Ô¤Î¸ÛÍÑ¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ø¤Î²ò·èºö¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢500°Ê¾å¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¡¢Ëè·î¿·ºî¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¤«¤éÄêÈÖ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤à¡Ö¥¥Ã¥º¥Í¥¤¥ë¡×¿·¥á¥Ë¥åー¤âÄÉ²Ã
¤µ¤é¤Ë¿·Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë¥Í¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¥Ã¥º¥Í¥¤¥ë¡×¤ò¥á¥Ë¥åー¤ËÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤É¤âÍÑ¤Î¥Í¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¥ª¥Õ¤Ç¤¤ëÄÞ¤ËÍ¥¤·¤¤»ÅÍÍ¤ÎÀ½ÉÊ¤òºÎÍÑ¡£½ü¸÷±Õ¤ò»È¤ï¤º¤ËÍî¤È¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥Í¥¤¥ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£²ÆµÙ¤ß¤Ê¤É¤ÎÄ¹´üµÙ²ËÃæ¤ä¡¢È¯É½²ñ¡¦¤ª½Ð¤«¤±¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¹Ô»öÁ°¤Ë¡¢¿Æ»Ò¤Ç¼ê·Ú¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
´ë¶ÈÌ¾¡§UP¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´äºê Âçµ¯ ½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ2ÃúÌÜ5-4 ÀéÂåÅÄ¥Ó¥ëÀ¾´Û7³¬ »ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÈþÍÆ¶È¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºËÜÉô¤Î·Ð±Ä¡¢ÈþÍÆ¶È¤ÎÅ¹ÊÞ·Ð±Ä¡¢µÚ¤Ó´ØÏ¢»ö¶È