Zoho ¡¢¼«¼Ò³«È¯¥µー¥Ðー¡ÖNathu La¡×¤òÈ¯É½
¤³¤Î»ñÎÁ¤Ï¡¢Zoho Corporation ¤¬2026Ç¯6·î10Æü¤ËÊÆ¹ñ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿±Ñ¸ì¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¥¾ー¥Ûー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÆüËÜ¸ì¤ËËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç1²¯5,000Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤òÍÊ¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶ÈZoho Corporation Pvt. Ltd.¡ÊËÜ¼Ò¡§¥¤¥ó¥É ¥¿¥ß¥ë¡¦¥Ê¥É¥¥½£¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤¡¢CEO¡§¥·¥ã¥¤¥ì¥·¥å¡¦¥¯¥Þー¥ë¡¦¥Ç¥¤¥Óー¡¢°Ê²¼¡ÖZoho¡×¡Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò³«È¯¤Î¥µー¥Ðー¡ÖNathu La¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Nathu La¤Ï¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤«¤é¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Þ¤Ç¼«¼Òµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë°ì´Ó¤·¤¿µ»½Ñ´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤ëZoho ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±¥µー¥Ðー¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢Zoho ¤Ï¸½ºß¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëOEMÀ½¥µー¥Ðー¤ÈÆ±Åù¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òºÇÂç18¡ó¡¢Áí½êÍ¥³¥¹¥È¡ÊTCO¡Ë¤òºÇÂç30¡óºï¸º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢AI¿äÏÀ¥³¥¹¥È¤ÎÄã¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Intel(R) Xeon(R) 6¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤òÅëºÜ¤¹¤ëNathu La¤Ï¡¢Intel¤Îµ»½Ñ»Ù±ç¤ÈÀìÌçÃÎ¼±¤ò³èÍÑ¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Zoho ¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥·¥ã¥¤¥ì¥·¥å¡¦¥¯¥Þー¥ë¡¦¥Ç¥¤¥Óー»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖZoho ¤Ï²áµî30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥¯¤ò°ì¤«¤éÃÛ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÅê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Nathu La¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ë±è¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼«¼Ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ª¤è¤Ó¼«¼Ò¥µー¥Ðー¾å¤Ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò±¿ÍÑ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¼Ò³«È¯¤ÎGPU¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ç¹âÂ®²½¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Zoho ¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤è¤ê¡¢µ»½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥¯Á´ÂÎ¤ò¼«¼Ò¤ÇÊÝÍ¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÁØ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤¦¤·¤¿Ä¹´üÅª¤Ê¸¦µæ³«È¯Åê»ñ¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Ë²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¶¥¹çÂ¾¼Ò¤è¤ê¤â»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤«¤é¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿µ»½Ñ´ðÈ×
Nathu La¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤Ï¡¢¥â¥¸¥åー¥ëÀ¤äÇ®¸úÎ¨¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ëOpen Compute Project¡ÊOCP¡Ë¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Zoho ¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÏÁí½êÍ¥³¥¹¥È¡ÊTCO¡Ë¤È¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Zoho ¤Ïº£¸å¡¢¼«¼Ò¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òNathu La¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç²ÔÆ¯¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¤Î¥ïー¥¯¥íー¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤«¤é¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Þ¤Ç¤Îµ»½Ñ´ðÈ×Á´ÂÎ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Çー¥¿¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Zoho ¤ÎAI³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¿äÏÀ¥³¥¹¥È¤ÎÄã¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸åZoho ¤Ï¡¢¼«¼Ò³«È¯¥µー¥Ðー¾å¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤äAIµ¡Ç½¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÀÇ½¤È¸úÎ¨Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¼«¼Ò¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë³«È¯
¥¤¥ó¥É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¹¥Ôー¥É¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ë¥µー¥Ðーµ»½Ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç³¤³°¤«¤éÄ´Ã£¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥¤¥ó¥É´ë¶È¤Ï³¤³°¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤ÇZoho ¤Ï¡¢¼«¼Ò³«È¯¤·¤¿¥µー¥Ðー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÃÎÅªºâ»º¤ò¥¤¥ó¥É¹ñÆâ¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Zoho ¤Ï2020Ç¯¡¢¥µー¥ÐーÀß·×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¡¢¥Ê¥°¥×¥ë¤Ë¾¯¿Í¿ô¤Î¥Áー¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Nathu La¤Î¸¦µæ³«È¯¥Áー¥à¤Ë¤Ï¡¢µ»½Ñ¼Ô°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖSETU¡ÊStudent's Engagement for Transformative Upskilling¡Ë¡×½Ð¿È¤Î¿Íºà¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SETU¤ÏÃæ±û¥¤¥ó¥É³ÆÃÏ¤ÎÂç³Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÅÅ»Ò¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×¡¦À½Â¤¡ÊESDM¡ËÊ¬Ìî¤Î¿Íºà°éÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë300Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë³ØÀ¸¤¬³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¤¥Óー»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖNathu La¤Î³«È¯¤Ï¡¢ÃÏÊý¤ÎÄ®¤äÂ¼¤Î¿Íºà¤¬¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡¢Åö¼Ò¤Î»ÑÀª¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸¦µæ³«È¯¤È¿Íºà°éÀ®¤Ø¤Î½ÅÅÀÅª¤ÊÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢ÎÎ°è¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢µ»½Ñ¤ò¼«¤éÃÛ¤¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ëÀìÌçÀ¤È¿Íºà¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤â²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡×
ÅëºÜµ»½Ñ
Nathu La¤Î¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¤È¥·¥ãー¥·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤«¤é¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¡¢¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¤Ë¤ï¤¿¤ë5Ç¯´Ö¤Î¸¦µæ³«È¯¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¹¡£Intel(R) Xeon(R) 6¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ëËÜ¥µー¥Ðー¤Ï¡¢²¾ÁÛ²½¡ÊVM¡Ë¤ä¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊHPC¡Ë¡¢AI¿äÏÀ¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÑÅÓ¤ÇÀÇ½¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëZoho ¥¢¥×¥ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ðー¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿ÅÅÎÏ¶¡µë¥µ¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¡¢¼«¼Ò³«È¯¤ÎDC-SCM¡Ê¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¦¥»¥¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡¦¥â¥¸¥åー¥ë¡Ë¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÍøÍÑ´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥â¥¸¥åー¥ë¼°¤Î¥·¥ãー¥·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ³Æþ·ÁÂÖ¤Ë½ÀÆð¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
DC-SCM¤äNIC¡Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¥«ー¥É¡Ë¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥¸¥åー¥ë¼°¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Ï¡¢Zoho ¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Áー¥à¤¬¼ÒÆâ¤ÇÀß·×¤·¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¼õÂ÷À½Â¤¡ÊEMS¡Ë¥Ñー¥È¥Êー¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Àß·×¤«¤éÀ½Â¤¤Þ¤Ç¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹ñÆâ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÀèÃ¼¤ÎÇ®´ÉÍý¤È¡¢¥³¥¹¥È¤òºÇÅ¬²½¤·¤¿¥µー¥Ðー¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ÎÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë5·ï°Ê¾å¤ÎÆÃµö¤ò½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½ÑÅª¼ç¸¢¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ðÈ×¤Î¼«Î©¡Ë¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤Æ
Nathu La¤Ï¡¢µ»½Ñ´ðÈ×¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÁØ¤Ç¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÃÎÅªºâ»º¡ÊIP¡Ë¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥ó¥É¹ñÆâ¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Æºº¤ä¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¤Î¹¹¿·¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î·ÑÂ³¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤Ç¡¢³¤³°¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÊOSS¡Ë¥Ý¥ê¥·ー¤È¥íー¥«¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ý¥ê¥·ー¤Ë¤â½àµò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÀÇ½¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹
ÌÈÀÕ»ö¹à
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦É¸¡¢À½ÉÊÌ¾¡¢²ñ¼ÒÌ¾¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÍ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£
Zoho ¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÀÀÌó
Zoho ¤Ï¡¢¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î¥È¥é¥Ã¥«ー¤òÍøÍÑ¤»¤º¡¢¥æー¥¶ー¥Çー¥¿¤ò³°Éô¤ËÈÎÇä¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Î¤â¤È¡¢¥Çー¥¿ÊÝ¸î¤Èµ¡Ì©ÊÝ»ý¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Î¥Çー¥¿¤¬Å¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¡¢°Â¿´¤·¤ÆÀ½ÉÊ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Zoho ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Zoho Corporation ¤ÏÂ¿¿ô¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ë¶È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£±Ä¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¸ÜµÒ¥µ¥Ýー¥È¡¢²ñ·×¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤Ë²Ã¤¨¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¼çÍ×¶ÈÌ³Ê¬Ìî¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë60°Ê¾å¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Zoho ¤Ï¼ý±×À¤Î¹â¤¤Èó¸ø³«´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î½¾¶È°÷¿ô¤Ï19,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Ò¤ò¥¤¥ó¥É¤ËÃÖ¤¡¢ÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤ËµòÅÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥¾ー¥Ûー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¡¢ÅìµþÅÔ¡Ê¹Á¶è¡Ë¡¢ÂçºåÉÜ¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò2µòÅÀ¡ÊÀÅ²¬»Ô¡¢¿º¸¶·´Àîº¬ËÜÄ®¡ËÃÖ¤¡¢À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Zoho ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤òÈó¾ï¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌµÎÁ¤ÎÀ½ÉÊ¤ò´Þ¤á¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë»ö¶È¤Ë¤â¹¹ð¤Ë¤è¤ë¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¡¢Zoho ¼«¿È¤ò´Þ¤à100Ëü¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç1²¯5,000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥æー¥¶ー¤¬Zoho ¤Î¥¯¥é¥¦¥É·¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Zoho ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïwww.zoho.com/jp(http://www.zoho.com/jp)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
¥¾ー¥Ûー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°1¥°¥ëー¥×
TEL¡§045-319-4611¡¡E-mail¡§jp-zohomarketing@zohocorp.com