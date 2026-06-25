XAION DATA、AIによる流通粗利率のリアルタイム可視化でデジタルプラスグループを支援

株式会社XAION DATA

株式会社XAION DATA（代表取締役：佐藤 泰秀、本社：東京都渋谷区、以下 当社）は、株式会社デジタルプラス（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691、以下 デジタルプラス）グループの重要KPIである「流通粗利率」をリアルタイム可視化する取り組みを支援いたします。本取り組みは、2028年流通総額1,000億円・流通粗利率5.0%に向けたAI活用の一環であり、収益性および生産性向上を目的としております。

■2028年流通総額1,000億円・流通粗利率5.0％に向けて

デジタルプラスグループは現在、流通総額の拡大を最優先事項として事業を推進しています。一方で、中長期的な企業価値向上に向けては、流通粗利率の改善による収益性向上も重要な経営課題と位置付けています。

デジタルプラスの流通粗利は、１.ディスカウント仕入、２.クライアント手数料、３.ユーザー手数料、４.失効益を主な構成要素としています。一方で、大型案件獲得に向けたディスカウント販促投資等により、流通粗利率は変動します。

流通総額の拡大に伴い、領域別・クライアント別の収益性を迅速かつ正確に把握し、経営判断へ反映する重要性は高まっています。しかしながら、従来の集計・分析手法では、収益性の変化を把握してから改善施策を実行するまでに一定のタイムラグが発生していました。

当社は、独自のオープンデータ構造化・統合AI特許技術「WEB VISION(R)︎」を基盤に、AIデータプラットフォームの開発・提供およびAXソリューションを展開しております。

このたび、当社の高度なデータ収集・構造化ノウハウおよび大企業向けAI/DATAソリューションの提供実績を活用することで、領域別・クライアント別の流通粗利率をリアルタイムで可視化し、収益性分析および改善施策のPDCAサイクルを高速化いたします。

これにより、収益性分析の高度化、経営判断の迅速化、高収益案件への経営資源集中を推進するとともに、データ集計・分析業務の効率化による生産性向上を実現してまいります。

■デジタルフィンテック運営サービスについて

■株式会社デジタルプラス 会社概要

■株式会社デジタルフィンテック 会社概要

■株式会社XAION DATA 会社概要

- 株主優待ギフト：https://digital-gift.jp/can/shareholder-benefit/- デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/- デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/[表1: https://prtimes.jp/data/corp/68842/table/75_1_b954f4c7b499a74a3eb5872f9f1b97da.jpg?v=202606250951 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/68842/table/75_2_27557872b80fa0e842014e447783f8d5.jpg?v=202606250951 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/68842/table/75_3_fea129b7f16b8e58d2c1b8ca8d906d21.jpg?v=202606250951 ]

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社XAION DATA 広報担当

Email：xaion-pr@xaiondata.co.jp