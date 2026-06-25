【MATECH】世界最薄クラス6.9mm・半個体電池搭載の超薄型モバイルバッテリーを発売
MATECH株式会社（本社：京都府京都市下京区、代表取締役：松本 弘暉）は、※世界最薄クラスとなる厚さ6.9mmのQi2対応マグネット式モバイルバッテリーを発売いたしました。
※2025年5月時点 Qi2対応5000mAhモバイルバッテリー製品群において（MATECH調べ）
本製品は、5000mAhのバッテリー容量を備えながら、わずか6.9mm・約105gという圧倒的な薄型・軽量設計を実現。さらに、最新のQi2規格による最大15Wワイヤレス充電、独自品質基準「SemiCore」半固体電池、高速USB-C充電などを搭載し、毎日持ち歩きたくなる新世代モバイルバッテリーです。
発売記念キャンペーン
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メーカー希望小売価格 6,990円（税込）でご購入いただくと、1,398ポイントが還元され、実質5,592円（税込）でお買い求めいただけます。
キャンペーン概要
販売価格：6,990円（税込）
Amazonポイント還元率：20％
還元ポイント：1,398ポイント
実質価格：5,592円（税込）
対象数量：先着100個限定
※2026年6月25日現在の情報です。
※ポイント還元は予定数量に達し次第終了となります。
※キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合があります。
■ 製品ページ（Amazon.co.jp）：
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3C63S2M （ブラックカラー）
■ 製品ページ（Amazon.co.jp）：
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【製品特長】
■ 世界最薄クラス6.9mm。毎日持ち歩きたくなる薄さ。
5000mAhの容量を備えながら、わずか6.9mmという世界最薄クラスの薄型設計を実現しました。
クレジットカードに迫る薄さで、バッグやポケットにも自然に収納でき、スマートフォンへ装着したままでも持ちやすさを損ないません。
約105gの軽量設計により、通勤・通学・旅行・出張など様々なシーンで快適に持ち運べます。
■ Qi2対応。最大15W高速ワイヤレス充電
最新ワイヤレス充電規格「Qi2」に対応。
最大15Wの高速ワイヤレス充電により、従来のQi充電と比較して約2倍の充電速度を実現しました。
MagSafe対応iPhoneへ磁力で正確に位置合わせされるため、充電位置がズレることなく、安定した充電を行えます。
■ SemiCore 半固体電池採用
本製品は、MATECH独自品質基準「SemiCore」に準拠した半固体電池を採用しています。
SemiCoreは、充放電安定性、温度耐性、耐久性など、独自の安全評価をクリアしたセルのみを採用する品質基準です。
さらに、
釘刺し試験加圧試験高温試験低温試験
など、厳しい安全試験をクリア。
従来のリチウムイオン電池と比較して熱安定性・安全性・耐久性に優れ、高出力時でも安定した性能を維持します。
■ 最大22.5W急速充電対応
USB-Cポートは最大22.5W出力に対応。
PD3.1、PPS、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCPなど主要な急速充電規格をサポートし、スマートフォンやタブレットをスピーディーに充電できます。
ワイヤレス充電だけでなく、有線急速充電にも対応し、用途に合わせて快適に利用できます。
■ 約100分で本体充電完了
USB-C最大18W入力に対応し、本体を約100分でフル充電可能です。
さらにパススルー充電機能を搭載しているため、スマートフォンへの充電を優先し、その後モバイルバッテリー本体を自動で充電します。
外出前の短時間でも効率よく充電できます。
※18W以上のUSB-C充電器使用時の目安です。使用環境により異なります。
MATECH株式会社（MATECH, Inc.）
MATECHは、2016年に京都で設立された、クリエイティブとテクノロジーを融合するブランドです。
従来の常識にとらわれず、「今」求められる体験と価値を重視し、世界初や業界トップを目指すハイエンドな家電・電子機器を開発しています。
大量生産・低価格路線に頼らず、日本市場に最適な機能と使い心地を追求。ユーザーの心を動かす“発見・驚き・喜び”を届けることを使命としています。
所在地：〒600-8844 京都府京都市下京区朱雀裏畑町30
代表者：代表取締役 松本 弘暉
設立：2016年10月
資本金：3,000万円
事業内容：デジタル製品の企画・開発・製造・販売
公式サイト：https://www.matech-jp.com