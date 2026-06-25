¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡ÛÉáÃÊ¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÏÌó7³ä¡ªÃæ³ØÀ¸¤Î4³ä¶á¤¯¤¬¡ÖËèÆü³Ø¹»¤Ø¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È²óÅú¡¢³Ø¹»¤Ç¥á¥¤¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï73.8¡ó
¥Ë¥Õ¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Á°Åç °ì½¢¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ë¥Õ¥Æ¥£¥¥Ã¥º¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥á¥¤¥¯¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ËÜÆü6·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤½¤Î·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥á¥¤¥¯»ö¾ð¤ä³Ø¹»¤Î¥ëー¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢2,339¿Í¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£ ÉáÃÊ¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç69.7¡ó¤Ç¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Ø¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯ÉÑÅÙ¤Ë¤Ï¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ç°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¡¢¾®³ØÀ¸¤Ï¡Ö¤È¤¤É¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ï¡ÖËèÆü¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡Ö¤È¤¤É¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤¬Ìó4³ä¤Ç¤Û¤ÜÆ±Åù¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥¤¥¯¤Î¥ëー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬¾®³ØÀ¸¤Î44.1¡ó¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤Ç¤Ï73.8¡ó¤Ø¤ÈÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³Ø¹»¤Ë¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ø¤Î°Õ¼±¤È¤·¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ï¡Ö¹Ô»ö¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤Ê¤È¤¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯Âå¤Ë¤è¤ë°Õ¼±¤Î°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥á¥¤¥¯¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È
https://kids.nifty.com/parent/research/cosmetics_202606
¢£Ä´ºº³µÍ×
¡û¥¢¥ó¥±ー¥È¼Â»Ü´ü´Ö
¡¡2026Ç¯4·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë～5·î25Æü¡Ê·î¡Ë
¡ûÄ´ººµ¡´Ø
¡¡¼«¼ÒÄ´ºº
¡ûÄ´ººÂÐ¾Ý
¡¡¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡Ö¥Ë¥Õ¥Æ¥£¥¥Ã¥º¡×Ë¬Ìä¼Ô
¡ûÍ¸ú²óÅú¿ô
¡¡2,339·ï
¡ûÄ´ººÊýË¡
¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡ûÄ´ºº¹àÌÜ
¡¡1.¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡©
¡¡2.¡Ú¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ø¡Û¤¤¤Ä¤«¤é¥á¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¤¿¤«¶µ¤¨¤Æ¡ª
¡¡3.¡Ú¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ø¡Û³Ø¹»¤Ë¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡©
¡¡4.¡ÚËèÆü¤·¤Æ¤¤¤¯¡¦¤È¤¤É¤¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Ø¡Û²¿¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¡©¡ÊÊ£¿ôÁªÂò¡Ë
¡¡5.³Ø¹»¤Ç¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ëー¥ë¤Ï¤¢¤ë¡©
¡¡6.¡Ú¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ø¡Û¤É¤ó¤Ê¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë¡©
¡¡7.¡Ö³Ø¹»¤Ë¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦»×¤¦¡©
¡¡8.¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï³Ø¹»¤Ç¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¡¡9.¡Ú¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ø¡Û¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¤¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÌ¾¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¡ª
¢£Ä´ºº·ë²Ì¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡ü¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡©
¡¡¾®³ØÀ¸¤Ç¤Ï70.4%¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤Ï67.7%¤¬¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¡¢ºòÇ¯¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¡ÊÃí1¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÁý²Ã¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤ÈÃæ³ØÀ¸¤Îº¹¤Ï2.7%¤È¤ï¤º¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤Ï³ØÇ¯¤òÌä¤ï¤º¡ÖÌó7³ä¤¬¥á¥¤¥¯¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡Ú¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ø¡Û³Ø¹»¤Ë¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡©
¡¡³Ø¹»¤Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¥á¥¤¥¯¤ÎÉÑÅÙ¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤ÈÃæ³ØÀ¸¤ÇÂç¤¤Êº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤¤É¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤¬48.5%¤ÇºÇÂ¿¡¢¡ÖËèÆü¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ï17.1%¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤Ï¡ÖËèÆü¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤¬38.7%¡¢¡Ö¤È¤¤É¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤¬38.5%¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖËèÆü¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤Î³ä¹ç¤ÏÃæ³ØÀ¸¤ÎÊý¤¬¾®³ØÀ¸¤è¤ê¹â¤¯¡¢³ØÇ¯¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü³Ø¹»¤Ç¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ëー¥ë¤Ï¤¢¤ë¡©
¡¡³Ø¹»¤Î¥ëー¥ë¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤ÈÃæ³ØÀ¸¤Ç29.7%¤ÈÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Ç¤Ï44.1%¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤Ï73.8%¤Ø¤ÈÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡Ú¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ø¡Û¤É¤ó¤Ê¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë¡©
¡¦°ìÎ§¤Ç¤Î¶Ø»ß¡§¡Ö¥á¥¤¥¯¶Ø»ß¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö²½¾Ñ¶Ø»ß¡×¤Ê¤É
¡¦¡ÖÆü¾Æ¤±»ß¤á¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡§¡ÖÆü¾Æ¤±»ß¤á°Ê³°¶Ø»ß¡×¡ÖÆü¾Æ¤±»ß¤á¤ÏOK¡×¤Ê¤É¡¡¢¨°ìÉô¤Ë¤Ï¡Ö¥×ー¥ë¤Î¤È¤Æü¾Æ¤±»ß¤áÅÉ¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¡×¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤â¤¢¤ê
¡¦¡Ö¥ê¥Ã¥×¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡§¡Ö¿§ÉÕ¤¥ê¥Ã¥×¶Ø»ß¡×¡ÖÊÝ¼¾ÍÑ¥ê¥Ã¥×¥¯¥êー¥à°Ê³°»È¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡×¡ÖÆü¾Æ¤±»ß¤á¡¢¿§¤Ê¤·¥ê¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤éOK¡×¤Ê¤É
¡¦¡ÖÌÜ¸µ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡§¡Ö¥¢¥¤¥×¥Á¤À¤á¡×¡Ö¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ä¥¢¥¤¥á¥¤¥¯NG¡×¤Ê¤É
¡¦¥á¥¤¥¯°Ê³°¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡§¡Ö¥Í¥¤¥ë¤â¶Ø»ß¡×¡ÖÈýÌÓ¤ò¤½¤ë¤Ê¡×¡ÖÈ±¤òÀ÷¤á¤ë¤Î¤Ï¶Ø»ß¡×¡Ö¥ß¥µ¥ó¥¬¤ä¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ï¤À¤á¡×¤Ê¤É
¡¡ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»ØÄê¤ò¹Ô¤ï¤º¤Ë°ìÎ§¤Ç¶Ø»ß¡¦À©¸Â¤¹¤ëÉ½¸½¡Ê¡Ö¥á¥¤¥¯¶Ø»ß¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö²½¾Ñ¶Ø»ß¡×¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆü¾Æ¤±»ß¤á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎã³°¤È¤·¤ÆÍÆÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Í¥¤¥ë¡¢È±·¿¡¦È±¿§¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÎà¤ÎÀ©¸Â¤È¥á¥¤¥¯¤¬Ê£¹çÅª¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿È¤À¤·¤Ê¤ß¥ëー¥ë¡×¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡Ö³Ø¹»¤Ë¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦»×¤¦¡©
¡¡°Õ¼±ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÇ¯ÂåÊÌ¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Ç¤Ï¡Ö¹Ô»ö¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤Ê¤È¤¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ïÉÕ¤¤Î¹ÎÄê¤¬41.7%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤Î33.4%¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤ÏÌµ¾ò·ï¤Î¹ÎÄê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤¬46.9%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¹Ô»ö¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤Ê¤È¤¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤Î28.4%¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãí1¡Ë2025Ç¯¤Î¡Ö¥³¥¹¥á¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È
https://kids.nifty.com/parent/research/cosmetics_20250602/
¢£¡Ö¥Ë¥Õ¥Æ¥£¥¥Ã¥º¡×(https://kids.nifty.com/)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2002Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡¢¼ç¤Ë¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÁêÃÌ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬Åú¤¨¤ë¡Ø¥¥Ã¥º¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¡Ù¤ä¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤¯°ÂÁ´¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤Î¡Ø¤ï¤¬²È¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ëー¥ë¡Ù¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥³ー¥Êー¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤äÀèÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊóÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨À½ÉÊÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ê¤É¤Ï°ìÈÌ¤Ë³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£