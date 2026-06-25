お店のLINE公式アカウント、無料で作れます。URLを貼るだけでAIがリッチメニュー画像を自動デザイン【AIビルダー】

株式会社サブスクラインお店のURLを貼るだけ。LINE公式アカウントが完成する「AIビルダー」

AI駆動のLINEマーケティングCRM「サブスクライン(https://subscline.com/?from=pr260625)」を開発・提供する株式会社サブスクライン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宇野 涼太）は、お店の情報を貼り付けるだけで、LINE公式アカウントの初期設定一式をAIが自動で作成する新機能「AIビルダー(https://app.subscline.jp/ai-builder/?ref=pr260625)」を提供開始しました。お店のホームページのURLや、各種SNS（Instagram,Xなど）ポータルサイトの掲載ページ、店舗概要のテキストのいずれかを入力するだけで、リッチメニュー（複数デザイン案）・あいさつメッセージ・ステップ配信・料金プランの雛形までをAIが自動で下書きします。

開発背景：LINE公式アカウントは「作り始める前」でつまずく

LINE公式アカウントは集客・販促に有効な一方で、リッチメニューの画像づくり、あいさつ文やステップ配信の設計など、運用を始める前の初期設定に手間がかかり、「何から作ればいいか分からない」「画像制作のハードルが高い」といった理由で着手が止まりがちでした。「AIビルダー」は、この“最初の一歩”をAIに任せ、完成イメージを数分で手元に用意できるようにします。

「AIビルダー」の3つの特長

入力はURLでもテキストでもOK。ホームページが無くてもポータル掲載ページや店舗概要テキストから作成できる1. 入力は“なんでもOK”。ホームページが無くても作れる

お店のホームページのURLはもちろん、食べログ・ホットペッパーなどポータルサイトの掲載ページや、お店の概要を書いたテキストを貼り付けるだけでも作成できます。AIが内容を読み取り、店名・業種・雰囲気・ブランドカラーを自動で抽出します。自社サイトを持っていない店舗でも始められます。

2. リッチメニューを“複数パターン”自動デザイン

抽出した情報をもとに、AIがLINEのリッチメニューを方向性の異なる複数のデザイン案として自動生成します。お店のブランドカラーに合わせた配色やアイコンまで作り込まれた完成イメージから、気に入った案を選ぶだけで先に進めます。

AIが方向性の異なる複数のリッチメニューデザイン案を自動生成。気に入った案を選ぶだけ3. あいさつ・ステップ配信・料金プランまで、まるごと作成

作られるのはリッチメニュー画像だけではありません。友だち追加時のあいさつメッセージ、1日目・1週間後などのステップ配信シナリオ、サブスクの料金プランの雛形まで、LINE公式アカウントの初期設定一式をまとめて下書きします。

デモ動画

あいさつメッセージ・ステップ配信・料金プランの雛形まで、初期設定一式を自動で作成

お店のURLを貼ってから、リッチメニューの複数デザイン案、そして公式アカウントの完成イメージができあがるまでの流れをご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=s3ruGbkO5b0 ]

AIビルダーのデモ動画（YouTube）

「AIに任せる」と「人が決める」を両立する設計

「AIビルダー」が作るのはあくまで下書きです。生成された完成イメージを確認し、メールアドレスで登録すれば、その設定をそのまま自分のLINE公式アカウントに反映できます。AIが提案し、最後は運用者が選んで反映する。サブスクラインが一貫して掲げる「AIが提案。あなたは承認するだけ。」の考え方を、アカウントづくりの最初の一歩から体験できます。

活用イメージ：これから始めるカフェ・サロン・小規模店

たとえばホームページを持たないカフェでも、Googleマップなどに載っている店舗概要のテキストを貼り付けるだけで、コーヒーの世界観に合ったリッチメニューや、来店を促すステップ配信の下書きが手に入ります。ゼロから画像や文面を作る負担なく、LINE公式アカウントの完成イメージを確認しながら運用を始められます。

代表取締役 宇野 涼太 コメント

LINE公式アカウントは「作れば成果が出る」とよく言われますが、実際には“作り始める”ところに一番のハードルがありました。リッチメニューの画像づくりや配信設計は、専門知識や制作時間が必要で、多くのお店がそこで止まってしまいます。

「AIビルダー」は、URLや店舗の情報を貼るだけで、その先の完成イメージをAIが先に作って見せます。ホームページが無くても、ポータル掲載ページや概要テキストから始められるようにしたのは、これから始める小さなお店ほど使ってほしかったからです。AIが下書きをつくり、最後は人が選んで反映する。その体験を、アカウントづくりの一番最初から届けたいと考えました。

提供プラン・利用方法

「AIビルダー」は、どなたでも無料でお試しいただけます。

AIビルダー（https://app.subscline.jp/ai-builder(https://app.subscline.jp/ai-builder/?ref=pr260625)）にアクセスし、

お店のURLや概要テキストを貼り付けて読み取らせるだけで、完成イメージが作成されます。気に入った場合は、メールアドレスでの登録により設定を自分のLINE公式アカウントへ反映できます。各プランはアカウント登録から30日間無料でお試しいただけます。

はじめての方は、画像の入力から完成イメージの確認、無料登録、下書きの承認・反映、LINE公式アカウントの接続までを順番に解説したAIビルダーの導入マニュアル（超かんたん手順）(https://app.subscline.jp/manual/guide/ai-builder/)もあわせてご覧ください。

「サブスクライン」について

「サブスクライン」は、LINE運用そのものをAIに任せられるLINEマーケティングCRMです。AIエージェントが顧客・売上データの分析から、配信・クーポン・リッチメニューといった打ち手の提案・実行までを担い、利用者は承認するだけでLINE施策を進められます。セグメント配信・シナリオ（ステップ配信）・自動応答・セグメントリッチメニュー・ポップアップ＆クーポン・サブスクプラン・滞在時間課金（QRチェックイン）・モバイルオーダー・広告/ASP連携などを1つの基盤に統合し、「配る（配信）」で終わらせず「売れる（収益化）」まで一気通貫で支援します。

サービス詳細・登録はこちら：https://subscline.com/(https://subscline.com/?from=pr260625)

会社概要

会社名：株式会社サブスクライン

代表者：代表取締役 宇野 涼太

所在地：東京都渋谷区渋谷3-1-9 YAZAWAビル3階

電話：03-6555-4234

Email：info@subscline.com

サービスサイト：https://subscline.com/(https://subscline.com/?from=pr260625)