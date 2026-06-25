¥¨¥ì¥³¥à¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー2À½ÉÊ¤¬¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëµ¡´ïÁí¹ç¥¢¥ïー¥É¡ÖVGP2026 SUMMER¡×¤ÇÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¥¨¥ì¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÀÐ¸« ¹À°ì¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ò¸Ø¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëµ¡´ï¤ÎÁí¹ç¥¢¥ïー¥É¡ÖVGP2026 SUMMER¡×¤Ç¡¢È¾¸ÇÂÎ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤È¿¨³Ð¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬²Ê²ñ ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡Ê10000mAh°Ê¾å20000mAhÌ¤Ëþ¡ËÉôÌç¤ÇÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼õ¾ÞÀ½ÉÊ¾ÜºÙ
È¾¸ÇÂÎ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー
È¾¸ÇÂÎ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡£ÌÔ½ë¤ä¶Ë´¨¤Î´Ä¶¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢È¯²Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¹â¤¤°ÂÁ´À¤ÈÌó2,000¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÄ¹¼÷Ì¿¡¢Í¥¤ì¤¿·ÈÂÓÀ¤ò¼Â¸½¡£¤É¤³¤Ø¤Ç¤â»ý¤Á±¿¤Ù¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ÄÎÌ¤ÏLED¥Ñ¥Í¥ë¤Ë1%¹ï¤ß¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡¡¡¡¡§https://www.elecom.co.jp/products/DE-C86-10000BK.html
ÆÃÀßWeb¥Úー¥¸¡§https://www.elecom.co.jp/pickup/contents/00126/standard/
¢§À½ÉÊ¾Ò²ðÆ°²è
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=hj6yfAluEz8 ]
¢¨²»¤¬¤Ç¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²»ÎÌ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¨³Ð¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯ÅëºÜ ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î½¼ÅÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À½ÉÊÁª¤Ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¡¢»ë³Ð¤Ë¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤È¶¦ÁÏ¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ê¤Ç¿¨¤ì¤Æ¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë»È¤¨¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ç¡¢ÅÅÃÓ»ÄÎÌ¤ä½¼ÅÅ¾õ¶·¤òËÜÂÎ¤Î¿¶Æ°¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¿¥ó¤äUSB¥Ýー¥È¤Î°ÌÃÖ¤â¿¨³Ð¤ÇÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤¿¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¸µ¤ò¸«¤º¤Ë¿¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç²÷Å¬¤ËÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸ ¡§https://www.elecom.co.jp/products/DE-C78L-10000BK.html
¢§À½ÉÊ¾Ò²ðÆ°²è
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=Uejw-eh1xs0 ]
¢¨²»¤¬¤Ç¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²»ÎÌ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
VGP¤È¤Ï
¡ÖVGP¡×¤Ï¡¢1987Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤ò¸Ø¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëµ¡´ï¤ÎÁí¹ç¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£ÀìÌç»ï¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ëÉ¾ÏÀ²È10Ì¾¤«¤é¤Ê¤ëVGP¿³ºº°÷¡¢ËèÆüÀ½ÉÊ¤ÎÉÊÄê¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¤ÎÍÎÏÈÎÇäÅ¹Ìó30¼Ò¤¬ÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¡£4KÍµ¡EL/±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Ö¥ëー¥ì¥¤¥ì¥³ー¥Àー¤Ê¤É¤Î¡Ö±ÇÁü²»¶ÁÀ½ÉÊ¡×¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥ªー¥Ç¥£¥ª¥×¥ìー¥äー¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Ô¥å¥¢¥ªー¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¡×¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó/¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ôー¥«ー¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÀ½ÉÊ¡×¤Þ¤Ç¡¢À½ÉÊ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê²£ÃÇÅª¤Ë¿³ºº¤µ¤ì¡¢¥×¥í¤¬Áª¤ó¤À¥Ù¥¹¥È¥»¥éー´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤±¤¬¡¢¼õ¾Þ¤Î±ÉÍÀ¤ò¾¡¤Á³Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°úÍÑ¡§https://vgp.phileweb.com/vgp2026/about.html
¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤è¤êÅö¼ÒHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.elecom.co.jp/news/release/20260625-01/
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
¢£È¾¸ÇÂÎ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー ¥Û¥ï¥¤¥È/·¿ÈÖ¡§DE-C86-10000WH
¥¨¥ì¥³¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊËÜÅ¹¡Ë¡§
https://shop.elecom.co.jp/item/4549550417426.html
¢£¿¨³Ð¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯ÅëºÜ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯/·¿ÈÖ¡§DE-C78L-10000BK
Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0G13J2HG6/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G13J2HG6/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é.com¡§https://www.biccamera.com/bc/item/14615720/
¥¨¥ì¥³¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡Ë¡§https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550394765/
¥¨¥ì¥³¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊYahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550394765.html
¥¨¥ì¥³¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊËÜÅ¹¡Ë¡§https://shop.elecom.co.jp/item/4549550394765.html
´ë¶È¾ðÊó
¥¨¥ì¥³¥à¤Ï1986Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¥Öー¥à¤ÎÅþÍè¤È¤È¤â¤Ë´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤ËIT¼þÊÕ´ØÏ¢À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¡¢Ä´Íý²ÈÅÅ¡¢ÍýÈþÍÆÀ½ÉÊ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¥Ú¥Ã¥È²ÈÅÅ¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó°Æ¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿²÷Å¬¤µ¤äÊØÍø¤µ¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²æ¡¹¤¬·Ç¤²¤ë¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖBetter being¡×¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¥¨¥ì¥³¥à¥°¥ëー¥×¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ç¤¹¡£¤è¤êÎÉ¤µ»½Ñ¡¦ÉÊ¼Á¤òÄÉµá¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¡¢¼Ò²ñ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¡£¤è¤êÎÉ¤ÃÏµå´Ä¶¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÄÉµá¤·¡¢¥¨¥ì¥³¥à¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§¥¨¥ì¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èÉú¸«Ä®4ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿Âçºå¸æÆ²¶Ú¥Ó¥ë9F
ÀßÎ© ¡§¾¼ÏÂ61Ç¯¡Ê1986Ç¯¡Ë5·î
ÂåÉ½¼Ô ¡§¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡ÀÐ¸« ¹À°ì