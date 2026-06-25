webOSÅëºÜ¤Ç¡¢»Å»ö¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¡ÖLG Smart Monitor¡×¥·¥êー¥º¡¡31.5¥¤¥ó¥Á ¥Õ¥ëHD²òÁüÅÙ120HzÂÐ±þ¥â¥Ë¥¿ー¡Ö32U501SB-W¡×¤ò7·î¾å½Ü¤è¤êÈ¯Çä
¡¡LG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¹¡¡À®¼þ¡Ê¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥¸¥å¥¦¡Ë¡¡ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢LGÆÈ¼«¤ÎwebOS¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖLG Smart Monitor¡×¥·¥êー¥º¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢31.5¥¤¥ó¥Á¤Î¥Õ¥ëHD¡Ê1920¡ß1080¡Ë²òÁüÅÙ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡Ö32U501SB-W¡×¤ò¡¢2026Ç¯7·î¾å½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖLG Smart Monitor¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢LGÆÈ¼«¤ÎwebOS¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î³°Éôµ¡´ï¤ËÀÜÂ³¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢TVer¤äNetflix¡¢YouTube¤Ê¤É¤ÎÆ°²è»ëÄ°¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»Å»ö¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¿·¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö32U501SB-W¡×¤Ï¡¢31.5¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¤È¥Õ¥ëHD²òÁüÅÙ¤ËÂÐ±þ¡£Windows¤ÎÉ¸½à¿§°è¤Ç¤¢¤ësRGB¤ò99¡ó¥«¥Ðー¤·¡¢Ãé¼Â¤Ê¿§ºÆ¸½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢HDR10¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÇÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁüÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¡£¡Ê¢¨1¡Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤Ï120Hz¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æü¾ï¤ÎWeb¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢FPS¥²ー¥à¤Ê¤É¹âÂ®É½¼¨¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢³ê¤é¤«¤Ç»ëÇ§À¤Î¹â¤¤±ÇÁüÉ½¼¨¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡ËHDR10¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ãÈ¯Çä³µÍ×¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/492_1_b4130d31a69624a642efcd08c7e5447c.jpg?v=202606251051 ]
¡Ú¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡Û
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.lg.com/jp/monitors/smart-monitors/32u501sb-w/
¢£31.5¥¤¥ó¥Á¡Ã¥Õ¥ëFD²òÁüÅÙ¡Ê1920¡ß1080¡Ë¡ÃsRGB 99%¡ÊÉ¸½àÃÍ¡Ë¡ÃHDR10
¡¡²òÁüÅÙ¤Ï¥Õ¥ëHD¡Ê1920¡ß1080¡Ë¤Ç¡¢Windows¤ÎÉ¸½à¿§°è¤Ç¤¢¤ësRGB¤ò99¡ó¥«¥Ðー¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤¤ì¤¤¤Ê¿§¤Ç¤Ï¤Ã¤¤êÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢HDR10¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢HDR¤Î±ÇÁü¤ò¤è¤êÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿É½¼¨¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨1¡Ë
¢£webOSÅëºÜ¡ÃAirPlay 2¡¢Miracast(TM)ÂÐ±þ
¡¡PC¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¥Ë¥¿ー¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢LGÆÈ¼«¤ÎwebOS¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢PC¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î³°Éôµ¡´ï¤ËÀÜÂ³¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢YouTube¡¢TVer¡¢Netflix¡¢Disney+¡¢Prime Video ¤ä Apple TV+¡¢DAZN¡¢FIFA⁺¡¢TikTok¤Ê¤É600°Ê¾å¤ÎVOD¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¥²ー¥àÇÛ¿®¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤À¤±¤Ç³Æ¼ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ÎWeb¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢iPhone¤äiPad¤Ê¤É¤ÎiOS¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸þ¤±¤ÎAirPlay 2¤È¡¢AndroidÅëºÜ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸þ¤±¤ÎMiracast(TM)¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤Ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂç²èÌÌ¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È120Hz
¡¡¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È120Hz¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Web¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤ä¥Þ¥ë¥Á¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÁàºî¡¢¹â¥Õ¥ìー¥à¥ìー¥È¤ÎÆ°²è»ëÄ°¤Ê¤É¡¢²÷Å¬À¤äÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë³ê¤é¤«¤ÊÉ½¼¨¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ÀìÍÑ¥ê¥â¥³¥óÉÕÂ°¡ÃLG ThinQ¥¢¥×¥êÂÐ±þ
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀìÍÑ¥ê¥â¥³¥ó¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢LG ThinQ¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀìÍÑ¥ê¥â¥³¥ó¤ÈÆ±¤¸Áàºî¤Ë²Ã¤¨¡¢²èÌÌ¾å¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿ーÁàºî¤äÊ¸»úÆþÎÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ü¥¤¥¹¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò¤¢¤²¤Æ¡×¡ÖYouTube¤ÇËÌ³¤Æ»¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤»¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë²»À¼¤Ç´ÊÃ±¤ËÁàºî¤ä¸¡º÷¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨2¡Ë
¡Ê¢¨2¡Ë°ìÉôËÜÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥â¥Ë¥¿ー¤òÆ±¤¸Wi-Fi¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²»À¼¸¡º÷µ¡Ç½¤Î¤´»ÈÍÑ¤Ë¤Ï¡ÖLG ThinQ¥¢¥×¥ê¡×¤¬¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥¤¥±¥¢¥âー¥É¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥«ー¥»ー¥ÕÅëºÜ
¡¡¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¤òÍÞ¤¨¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¤¥±¥¢¥âー¥É¡×¤ä¡¢²èÌÌ¤Î¤Á¤é¤Ä¤¡Ê¥Õ¥ê¥Ã¥«ー¡Ë¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥ê¥Ã¥«ー¥»ー¥Õ¡×¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê±ÇÁü»ëÄ°»þ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç¤â¡¢ÌÜ¤ËÍ¥¤·¤¤É½¼¨¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÚË¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÊITÀ½ÉÊ¡Ë¡Û
LG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
ITÀ½ÉÊ¡¡Ë¡¿Í±Ä¶ÈÁë¸ý¡¡
Email¡§jpn-it-sales@lge.com
¢¨ËÜ»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¡¢µ»½ÑÌ¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖLife's Good¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
¡ÖLife's Good¡×¤È¤¤¤¦LG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤À¸³è¤Î¤¿¤á¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¡¢´¶Æ°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¾ÝÄ§Åª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ï¤³¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¹¥Þー¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿¡ÖInnovation for a Better Life¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¼çÌò¤Ç¤¢¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÆü¾ï¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¡¢¤è¤ê·ò¤ä¤«¤Ë¡¢¤è¤êÁÏÂ¤Åª¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò´®Ç½¤¹¤ë´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Æó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤ò50¡óºï¸º¡Ê2017Ç¯Èæ¡Ë¤·¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ËºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë´°Á´°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÌó¤È¤·¡¢ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤ä´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥¨¥³¥×¥í¥À¥¯¥ÈÀß·×¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£LG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§LG Electronics Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊLG Electronics Japan Inc.¡Ë
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§¢©104-8301ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶2-1-3 µþ¶¶¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ïー15³¬
URL¡¡¡¡¡§https://www.lg.com/jp/
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§1981Ç¯1·î
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Â¹¡¡À®¼þ¡Ê¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥¸¥å¥¦¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§LG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹À½ÉÊ¤ÎÆüËÜ¸þ¤±Í¢ÆþÈÎÇä¶È¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥â¥Ë¥¿ー¡¢¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥Ûー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡¢°áÎà¥±¥¢²ÈÅÅ¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°áÎà´¥Áç½ü¼¾´ï¤ÎÈÎÇä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸»ö¶È¡¢¼ÖºÜÍÑµ¡´ï¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÅù¡£
¢£LG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
LG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ï¡¢²ÈÅÅ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë»ö¶ÈµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢Ìó74,000¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ûー¥à¡¦¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö¥Óー¥¯¥ë¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö¥¨¥³¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤Î4¥«¥ó¥Ñ¥ËーÀ©¤Ç¡¢2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦Çä¾å¹â¤ÏÌó89.2Ãû¥¦¥©¥ó¡ÊKRW¡Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢À¸³è²ÈÅÅ¡¢¥¨¥¢¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥â¥Ë¥¿ー¡¢¼ÖºÜÍÑµ¡´ï¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ª¤è¤Ó¶ÈÌ³ÍÑÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÁí¹ç²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤òLife¡Çs Good¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄó°Æ¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£