Âè13²ó¡ÖÇßÅÄ¤æ¤«¤¿º×2026¡×³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÇßÅÄ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ö¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¤¥Ùー¥ë¡×¤¬Ë¡Èï»Ñ¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¡ª
¡¡¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¤Ç¤Ï2026Ç¯7·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¤¦¤á¤¤¿¹¾ì¤Î¥¢ー¥È¥ª¥Ö¥¸¥§¡Ö¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¤¥Ùー¥ë¡×¤Ë¡¢²Æ¤ÎÆÃÊÌÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¤¥Ùー¥ë¡×¤È¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¸½ÂåÈþ½Ñ²È¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥¹¡¦¥¤¥Ùー¥ë¤Ë¤è¤ë¡¢ÎÐ¿§¤Î·§¤Î·Á¤ò¤·¤¿¹â¤µ3.5£í¤ÎµðÂç¥¢ー¥ÈºîÉÊ¡£2018Ç¯¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÇßÅÄ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÍè³¹¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¨Àá¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌÁõ¾þ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¿ô¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆÃÊÌÁõ¾þ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯7·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¤ò¤Ï¤¸¤áÇßÅÄ¥¨¥ê¥¢³Æ½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÇßÅÄ¤æ¤«¤¿º×2026¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Ë¡Èï»Ñ¤Î¡Ö¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¤¥Ùー¥ë¡×¤¬³§¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£13²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤ÎÆ±º×¤Ï¡¢47´ë¶È¤Ë¤è¤ë¶¨»¿¤È132»ÜÀß¡¦Å¹ÊÞ¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¡£¹ñÆâ³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬½¸ÀÑ¡¦¸òÎ®¤¹¤ëÀ¾ÆüËÜºÇÂç¤Î¡Ö¤Þ¤Á¡×¤Ç¤¢¤ëÇßÅÄ¤Ç¡¢Æ¯¤¯¿Í¡¢Êë¤é¤¹¿Í¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢ÇßÅÄ¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¿Í¡¹¤ÎÌöÆ°¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÇßÅÄ¤æ¤«¤¿º×2026¡×¡¢¤½¤·¤Æ²Æ¤ÎÁõ¤¤¤Î¡Ö¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¤¥Ùー¥ë¡×¤Ë²ñ¤¤¤Ë¡¢À§Èó¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£¸å¤â¡Ö¤Þ¤Á¤ÎÉ÷Êª»í¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¤¥Ùー¥ë¡×¤ÎÁõ¾þ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¨Àá¤äºÅ»ö¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³µÍ×
´ü´Ö¡§2026Ç¯7·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～ 7·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ì½ê¡§¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå ¤¦¤á¤¤¿¹¾ì ¿å·ÊÆâ¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®4-1¡Ë¡¡
Áõ¾þ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§
¢¨¥¤¥áー¥¸¿Þ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅ¸¼¨¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Áõ¾þ¥¤¥áー¥¸
¢£¡ÖÇßÅÄ¤æ¤«¤¿º×2026¡×¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÇßÅÄ¤æ¤«¤¿º×¡Ê¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå²ñ¾ì¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤ªº×¤ê¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Õー¥É¤òÈÎÇä¡£¤¦¤á¤¤¿¹¾ì¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë°û¿©¥Öー¥¹¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥Õー¥É¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡Ö¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¤¥Ùー¥ë¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§7·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦11Æü¡ÊÅÚ¡Ë 16:00º¢～21:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¾ì½ê¡§¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå ¤¦¤á¤¤¿¹¾ì
ÂÐ¾Ý¡§ÇßÅÄ¤æ¤«¤¿º×2026¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë°û¿©¥Öー¥¹
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ÎÇÛÉÛ¤Ï1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1Ëç¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡Ú»²¹Í¾ðÊó¡ÛÂè13²ó ¡È¤¨¤ó¡É ¤¬ ¡È¤ï¡É¤Ë¤Ê¤ë ¡ÖÇßÅÄ¤æ¤«¤¿º×2026¡×¡ÚÁ´ÂÎ³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2026Ç¯7·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～31Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú¤¦¤á¤ÀdeËßÍÙ¤ê¡Û7·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦11Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú¤¦¤á¤Àde±ïÆü¡Û7·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦12Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡§¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå²ñ¾ì¡¿ºåµÞ²ñ¾ì¡¿Âçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£²ñ¾ì¡¿ONthe UMEDA¡Ê¥ª¥ó¥¶¥¦¥á¥À¡Ë²ñ¾ì¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦À¾ÇßÅÄÃÏ¶è²ñ¾ì
¼çºÅ¡§ÇßÅÄ¤æ¤«¤¿º×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡ÊÇßÅÄÃÏ¶è¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¼ÂÁ©Ï¢Íí²ñ¡¢Âçºå»Ô¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¡Ë
¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡§https://umeda-connect.jp/yukata/matsuri2026/
¡Ú¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå²ñ¾ì¤Ç¤Î¼Â»ÜÆâÍÆ¡Û
¢£¤¦¤á¤ÀdeËßÍÙ¤ê
ÅÁÅýÅª¤ÊËßÍÙ¤ê¤«¤é¿Íµ¤¶Ê¤Ë¾è¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ÎËßÍÙ¤ê¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ëËßÍÙ¤ê¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§7·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦11Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00～20:30º¢
³«ºÅ¾ì½ê¡§¤¦¤á¤¤¿¹¾ì
»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
À©ºî¶¨ÎÏ¡§ÂçºåÌ±ÍÙ»ØÆ³¼ÔÏ¢ÌÁ¡¢¥À¥ó¥¹¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¥º¶¨²ñ
ÃÏ°è¶¨ÎÏ¡§ÇßÅÄÅìÏ¢¹ç¿¶¶½Ä®²ñ¡¢ËÌ¶èÃÏ°è½÷ÀÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ
¢£¤¦¤á¤ÀdeÂÇ¤Á¿åÂçºîÀï
¡ÖÇßÅÄÎÃ¤·¤¯¤Ê～¤ì¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¡¢2¤«½ê¤Î²ñ¾ì¤ÇÂÇ¤Á¿å¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÃÎ·Ã¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â½¬´·¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤²÷Å¬¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§7·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:20～¡ÊÍ½Äê¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¤¦¤á¤¤¿¹¾ì
»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
¢¨ºåµÞ²ñ¾ì¡ÖMBSËèÆüÊüÁ÷ÆîÂ¦¡×¤Ï7·î12Æü¡ÊÆü¡Ë16:00～¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£¤¦¤á¤Àde±ïÆü
ËßÍÙ¤ê²ñ¾ì¤Î¤¦¤á¤¤¿¹¾ì¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ä¤°¤é¥¹¥Æー¥¸¤Î¾å¤ÇÅ¸³«¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Õー¥É¤òÊÒ¼ê¤ËÇßÅÄ¤Î²Æ¤òÂ¸Ê¬¤ËËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§7·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦11Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:00～21:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§¤¦¤á¤¤¿¹¾ì
¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¹¥Æー¥¸
¼ÆÅç¹â¹»ÏÂÂÀ¸ÝÉô¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÏÂÂÀ¸Ý±éÉñ¤äMUSIC BUSKER¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡¢Âçºå¥¹¥¯ー¥ë¥ª¥Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯ÀìÌç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥´¥¹¥Ú¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦°û¿©¥Öー¥¹
²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Õー¥É¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¦¥¥Ã¥º¥¨¥ê¥¢
¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÍ·¤ÖÍ·¶ñ¡Ömopps¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÈÍ·¤Ó¡É¤òºî¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤É¤â±ïÆü¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÇßÅÄ¥¨¥ê¥¢¤Î»ÜÀß¤äÅ¹ÊÞÅù¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡Ö¤æ¤«¤¿de¤ª¤á¤«¤·¡×¡¦¡Ö¤æ¤«¤¿de¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¡¦¡Ö¤æ¤«¤¿º×¸ÂÄê¥µー¥Ó¥¹¡×¡¢Ï¦¤ÎÉ÷¾ð¤¢¤ë¼ê¤Ì¤°¤¤Áõ¾þ¤ä¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー´ë²è¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Å·¸õÅù¤Ë¤è¤ê³«ºÅÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¼Ì¿¿¤Ï²áµî¤Î³«ºÅ»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¾ðÊó¡Û¡Ö¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¤¥Ùー¥ë¡×µÚ¤Ó ºî¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡¡2018Ç¯4·î¡¢¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå5¼þÇ¯µÇ°ºÅ»ö¡ÖGRAND FRONT OSAKA GRAND THANKS! 5th Anniversary ART SCRAMBLE¡ØGRAND ART FES¡Ù¡×¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¤¥Ùー¥ë¡×¡£¤Þ¤Á¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¡¢º£Ç¯¤Ç9Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºîÉÊÌ¾
¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¤¥Ùー¥ë¡Ê°¦¾Î¡§¥¯ー¥ë¡ËTed Hyber -Coool-
2018Ç¯ W4250XD3320XH3500mm
¢£²òÀâ
¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë¸½Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥¹¡¦¥¤¥Ùー¥ë¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¤¥Ùー¥ë¡×¤â¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë·§¡Ê¥Æ¥Ç¥£¡¦¥Ù¥¢ー¡Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥¹¤¬¹¥¤ó¤Ç»È¤¦¥â¥Áー¥Õ¤Ç¤¹¡£ÎÐ¿§¤Ï¼«Á³¤È¿Í´Ö¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó°Æ¤·Â³¤±¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥¹¤Î»ÑÀª¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤ÎÊ¬¿È¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤òÄÌ¤ëÊý¡¹¤Ë¡¢¿åÊÕ¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇßÅÄ¤Î¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Ëö±Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ºî¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥¹¡¦¥¤¥Ùー¥ë¡ÊFabrice Hyber¡Ë
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¥¢ー¥È³¦¤Îµ´ºÍ¡£1997 Ç¯Âè 47 ²ó¥Ù¥Ë¥¹¡¦¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¤ò¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤µ¤»¡¢¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì¤Çµ¯¤³¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ÐÍè»ö¤òºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯É½¡¢Åö»þºÇÇ¯¾¯¤Ç¶â»â»Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2000 Ç¯¤òµÇ°¤·¡¢³®ÀûÌç¤Ë´Ä¶ÊÝ¸î¤ò¥Æー¥Þ¤È¤¹¤ëºîÉÊ¡Ö»þ¤ÎÊÑ²½¡×¤òÀ©ºî¡£2007 Ç¯¤Ë¥Ñ¥ê¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Î¥¢ー¥È¡¦¥Ùー¥¹ Le Laboratoire ¤Ç¡¢²Ê³Ø¼Ô¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥È¤Ë¤è¤ë¡ÖFood for Thought Å¸¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2001 Ç¯¤Ë¥ï¥¿¥ê¥¦¥àÈþ½Ñ´Û¤Ç¸ÄÅ¸¤ò³«¤¤¤¿¤Û¤«¡¢2005 Ç¯¤Ë¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¿¶ÉÕ»Õ¥¢¥ó¥¸¥å¥é¥ó¡¦¥Ö¥ì¥ë¥¸¥ç¥«ー¥¸¥å¤Î¥Ð¥ì¥¨¡ØLes 4 saisons¡Ê»Íµ¨¡Ë¡Ù¤ÎÉñÂæÈþ½Ñ¤È°áÁõ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Â¾¡¢2006 Ç¯¤Î¡ØÂçÃÏ¤Î·Ý½Ñº× ±Û¸åºÊÍ¥¢ー¥È¥È¥ê¥¨¥ó¥Êー¥ì¡Ù¤Ë¤â½ÐÉÊ¡£³¨²è¡¢Â¤·Á¡¢¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êË¡¤ò¹ª¤ß¤ËÍÑ¤¤¡¢´ñÈ´¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇËè²ó´Õ¾Þ¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¸½ÂåÈþ½Ñºî²È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¤¥Ùー¥ë¡×²áµîÁõ¾þ»öÎã
¡Ö¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¤¥Ùー¥ë¡×¤Ïµ¨Àá¤äºÅ»ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÁõ¾þ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤ÎÁõ¾þ¡§https://www.grandfront-osaka.jp/TEDHYBER_archive/