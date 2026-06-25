PHILIPSサウンドバー、チューナーレスTVが国内最大級オーディオビジュアル総合アワード「VGP2026 SUMMER」で部門賞を受賞。

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鑫三海株式会社



鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：伴場 義通）が、日本国内におけるPhilips AVA（Audio Visual Association）製品の正規代理店として販売するPHILIPSサウンドバーとチューナーレスTVが、株式会社音元出版が主催する国内最大級のオーディオビジュアル機器総合アワード「VGP2026 SSUMMER」にて、それぞれ部門賞を受賞いたしました。




【受賞概要】


映像音響部会（ディスプレイ）


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51534/table/718_1_128615f96d8b8bcd50e35146a19ec397.jpg?v=202606251051 ]



ライフスタイル分科会（サウンドバー/ホームシアターシステム）


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51534/table/718_2_6069f09544cf08791628f69f683f38af.jpg?v=202606251051 ]


受賞製品概要

PHILIPS 55MLED800

・圧倒的な色彩と黒の表現力が特徴のMiniLED。



・Dolby Atmos / Dolby Vision対応。



・ベゼルレスのスリムな筐体







PHILIPS TAB8750

・7.1.2chサウンドバー。



・Dolby Atmosに対応。



・4つのサウンドイコライザー設定が可能。






PHILIPS TAB5309

・お手軽に2.1chサラウンドサウンド。



・DTS Virtual :Xに対応。



・PHILIPS専用アプリ対応。スマホからイコライザー設定が可能。






PHILIPS TAB5109

・コンパクトなボディからパワフルな2.0chサウンド。



・Dolby Digital / DTS Virtual:Xに対応。



・PHILIPS専用アプリ対応。スマホからイコライザー設定が可能。






【販売サイトのご案内】


以下のオンラインストアにてPHILIPS製品をお取り扱いしております。


■ 楽天市場 PHILIPSオーディオビジュアル公式ストア


https://www.rakuten.co.jp/philips-avs/


■ 50TH+（フィフティープラス）


https://www.50th.jp/pages/philips-introduce


※このほか、ヨドバシカメラ、Amazon、コストコオンラインなどでもお求めいただけます。



PHILIPSのすべてのオーディオ製品の開発には、厳しいトレーニングとテストをパスした「ゴールデンイヤー」の称号を持つ音質評価の専門家が関わり、開発段階からブラインドリスニングテストを繰り返し、コンセプトをキープした音質を製品化してお届けします。




■ 会社概要


会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）


代表者：代表取締役 伴場義通


所在地：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号


設立：2019年4月3日


事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業



公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp


公式ECサイト：https://www.50th.jp/


楽天市場 PHILIPSオーディオビジュアル公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/philips-avs/


Instagram：https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp/


LINE：https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true)


PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534



世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。


-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-



私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。


お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなが新たな価値の循環を創出してまいります。