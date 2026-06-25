PHILIPSサウンドバー、チューナーレスTVが国内最大級オーディオビジュアル総合アワード「VGP2026 SUMMER」で部門賞を受賞。
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：伴場 義通）が、日本国内におけるPhilips AVA（Audio Visual Association）製品の正規代理店として販売するPHILIPSサウンドバーとチューナーレスTVが、株式会社音元出版が主催する国内最大級のオーディオビジュアル機器総合アワード「VGP2026 SSUMMER」にて、それぞれ部門賞を受賞いたしました。
【受賞概要】
映像音響部会（ディスプレイ）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51534/table/718_1_128615f96d8b8bcd50e35146a19ec397.jpg?v=202606251051 ]
ライフスタイル分科会（サウンドバー/ホームシアターシステム）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51534/table/718_2_6069f09544cf08791628f69f683f38af.jpg?v=202606251051 ]
受賞製品概要PHILIPS 55MLED800
・圧倒的な色彩と黒の表現力が特徴のMiniLED。
・Dolby Atmos / Dolby Vision対応。
・ベゼルレスのスリムな筐体
PHILIPS TAB8750
・7.1.2chサウンドバー。
・Dolby Atmosに対応。
・4つのサウンドイコライザー設定が可能。
PHILIPS TAB5309
・お手軽に2.1chサラウンドサウンド。
・DTS Virtual :Xに対応。
・PHILIPS専用アプリ対応。スマホからイコライザー設定が可能。
PHILIPS TAB5109
・コンパクトなボディからパワフルな2.0chサウンド。
・Dolby Digital / DTS Virtual:Xに対応。
・PHILIPS専用アプリ対応。スマホからイコライザー設定が可能。
【販売サイトのご案内】
以下のオンラインストアにてPHILIPS製品をお取り扱いしております。
■ 楽天市場 PHILIPSオーディオビジュアル公式ストア
https://www.rakuten.co.jp/philips-avs/
■ 50TH+（フィフティープラス）
https://www.50th.jp/pages/philips-introduce
※このほか、ヨドバシカメラ、Amazon、コストコオンラインなどでもお求めいただけます。
PHILIPSのすべてのオーディオ製品の開発には、厳しいトレーニングとテストをパスした「ゴールデンイヤー」の称号を持つ音質評価の専門家が関わり、開発段階からブラインドリスニングテストを繰り返し、コンセプトをキープした音質を製品化してお届けします。
■ 会社概要
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役 伴場義通
所在地：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場 PHILIPSオーディオビジュアル公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/philips-avs/
Instagram：https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp/
LINE：https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true)
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。
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お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなが新たな価値の循環を創出してまいります。