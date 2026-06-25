GREEN¡ßEXPO 2027 ¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¡¡¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¤¬¥é¥°¥Óー¤ËÄ©Àï¡ª¡©ÆüËÜ¥é¥°¥Óー¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥ì¥ó¥¸ー¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤¬¿·È¯Çä
GREEN¡ßEXPO¶¨²ñ¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í£²£°£²£·Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡¢²ñÄ¹¡§Åû°æµÁ¿®¡¢½êºßÃÏ: ²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¡Ë¤È£²£°£²£·Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊÂåÉ½¶ÈÌ³¼¹¹Ô¼Ô¡§À¶¿åÇîÌÀ¡¢½êºßÃÏ¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡Ë¤Ï¡¢2027Ç¯¤Ë²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëGREEN¡ßEXPO 2027¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§£²£°£²£·Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¡Ë¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥é¥°¥Óー¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊJRFU¡Ë¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ì¥ó¥¸ー¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤ò2026Ç¯6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
GREEN¡ßEXPO¶¨²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥é¥°¥Óー¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¤ª¤è¤Ó°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー¥êー¥°¥ï¥ó¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ÎÏ¢·È¤Î¼èÁÈ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥é¥°¥Óー¥Üー¥ë¤òÎÏ¶¯¤¯Êú¤¨¤ë¡Ö¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¡×¤È¡Ö¥ì¥ó¥¸ー¡×¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¡¢GREEN¡ßEXPO 2027¤Ø¤Îµ¡±¿¾úÀ®¤È¥é¥°¥Óー¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Å¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´4¾¦ÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î2¾¦ÉÊ¤òÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢»Ä¤ê¤Î¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¡¢¥·ー¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï2026Ç¯7·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§EX27 TK ¡Ú¥ì¥ó¥¸ー¡Û ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
²Á³Ê¡¡¡§700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§EX27 TK ¡Ú¥ì¥ó¥¸ー¡Û ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
²Á³Ê¡¡¡§1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§EX27 TK ¡Ú¥ì¥ó¥¸ー¡Û »É½«¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È
²Á³Ê¡¡¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯7·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÍ½Äê
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§EX27 TK ¡Ú¥ì¥ó¥¸ー¡Û ¥·ー¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
²Á³Ê¡¡¡§1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯7·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÍ½Äê
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇäÍ½ÄêÅ¹ÊÞ
¡¦EXPO 2027 ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢
¡¦ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½Àï¤Î²ñ¾ì¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤âÍ½Äê
¢§2026Ç¯ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½Àï ¹ñÆâ³«ºÅ»î¹çÆüÄø
¡¦6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§
¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2026¡¡JAPAN XV vs ¥Þ¥ª¥ê¡¦¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹
¡¡²ñ¾ì¡§¥Ñ¥í¥Þ¿ðÊæ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
¡¦7·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§
¡¡¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×2026¡¡ÆüËÜÂåÉ½ vs ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½
¡¡²ñ¾ì¡§ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Óー¾ì¡ÊÅìµþ¡Ë
¡¦7·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§
¡¡¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×2026¡¡ÆüËÜÂåÉ½ vs ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½
¡¡²ñ¾ì¡§¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡ÊÅìµþ¡Ë
¡¦8·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§
¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2026¡¡ÆüËÜÂåÉ½ vs ¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½
¡¡²ñ¾ì¡§ÅìÂçºå»Ô²Ö±à¥é¥°¥Óー¾ì¡ÊÂçºå¡Ë
¡¦9·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§
¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2026¡¡ÆüËÜÂåÉ½ vs ¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½
¡¡²ñ¾ì¡§¥Ç¥ó¥«¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¿·³ã¡Ë
¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.rugby-japan.jp/news/53735
¢¨³ÆÅ¹¤Ë¤è¤ê¾¦ÉÊ¼è°·¤¤¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)JRFU
(C)Expo 2027¡¡£²£°£²£·Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ
ÆüËÜ¥é¥°¥Óー¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥ì¥ó¥¸ー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ì¥ó¥¸ー¤Ï¡¢¹¬Ê¡¤ò¾·¤¼Ù°¤òÂà¤±¤ëÀ»½Ã¡Ö»â»Ò¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¡¢²ÎÉñ´ì¤Î±éÌÜ¡ØÏ¢»â»Ò¡Ù¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¿Æ»Ò¡ÊÇòÈ±¤Î¡Ö¥ì¥ó¡×¤ÈÀÖÈ±¤Î¡Ö¥¸ー¡×¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£¥é¥°¥Óー¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2019¤Ç³èÌö¸å¡¢ÆüËÜ¥é¥°¥Óー¤ÎÉáµÚ¤È¡ÖÀ¤³¦°ì¥é¥°¥Óー¤ò³Ú¤·¤à¹ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥é¥°¥Óー¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£²£°£²£·Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î³µÍ×
GREEN¡ßEXPO¶¨²ñ¤Ï¡¢¡ÖGREEN¡ßEXPO 2027¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¶¨²ñ¤ÎÊÝÍ¤¹¤ëÃÎÅªºâ»º¸¢¡ÊÎ¬¾Î¡§¶¨²ñIP¡Ë¤òÅý°ìÅª¤Ë´ÉÍý¡¦°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬¸þ¾å¤·¡¢³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤¿µ¡±¿¾úÀ®¤ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼ýÆþ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢£²£°£²£·Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊÎ¬¾Î¡§2027MLO¡Ë¤Ë¶¨²ñIP¤Î´ÉÍý¤ò°ÑÂ÷¤·¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¯Å¬ÀÚ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É´ÉÍý¡¦°éÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2027MLO¤Ï¡¢¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¤äÀ½Â¤¡¢ÈÎÇäµÚ¤Ó¤½¤ì¤é¤Î´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¶¨²ñIP¤Î»ÈÍÑ¾µÇ§Âå¹Ô¡¢¹Êó¡¦ÀëÅÁ¡¦ÈÎÇäÂ¥¿Ê³èÆ°¡¢¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Î³«Âó¤È´ÉÍý¡Ê²ñ¾ìÆâ³°¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡¦¸ø¼°EC¥µ¥¤¥ÈÅù¡Ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ Î¬¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2027MLO¡Ê¥Ëー¥¼¥í¥Ëー¥Ê¥Ê ¥¨¥à¥¨¥ë¥ªー¡Ë
¡¦ ³«ÀßÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2024Ç¯12·î£¹Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦ ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡¡§https://expo2027mlo.jp
GREEN¡ßEXPO 2027 ³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡§2027Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡ÊInternational Horticultural Expo 2027, Yokohama, Japan¡Ë
Àµ¼°Î¬¾Î¡¡¡§GREEN¡ßEXPO 2027 (¥°¥êー¥ó¥¨¥¯¥¹¥Ý¥Ëー¥¼¥í¥Ëー¥Ê¥Ê)
³«ºÅ¾ì½ê¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô
³«ºÅ´ü´Ö¡¡¡§2027Ç¯£³·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～ 2027Ç¯£¹·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
¥Æー¥Þ¡¡¡¡¡§¹¬¤»¤òÁÏ¤ëÌÀÆü¤ÎÉ÷·Ê ～Scenery of the Future for Happiness～
ÇîÍ÷²ñ¶è°è¡§Ìó100ha¡ÊÆâ¡¢²ñ¾ì¶è°è80ha¡Ë
¥¯¥é¥¹¡¡¡¡¡§A£±¡ÊºÇ¾å°Ì¡Ë¥¯¥é¥¹¡ÊAIPH¾µÇ§¡ÜBIEÇ§Äê¡Ë
»²²Ã¼Ô¿ô¡¡¡§1500Ëü¿Í¡ÊÍÎÁÍè¾ì¼Ô¿ô¡§1,000Ëü¿Í°Ê¾å¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://expo2027yokohama.or.jp/