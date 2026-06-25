¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¡¡ÉÍ¾¾¤ËANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ëÃÂÀ¸¡ÖANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÉÍ¾¾¡×2026Ç¯7·î1Æü ³«¶È
¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÎ¬¾Î¡§HMI¥Û¥Æ¥ë¥°¥ëー¥×¡¿ÅìµþÅÔÃæ±û¶è ÂåÉ½
¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÈæÎÉÎµ¸×¡Ë¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô½é¤ÎIHG¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë
ÉÍ¾¾¡×¤ò2026Ç¯7·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹ ¥¤¥áー¥¸
HMI¥Û¥Æ¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢IHG¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¡ÊIHG¡Ë¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×Äù·ë¤Ë¤è¤ê¡ÖANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÉÍ¾¾¡×¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬IHG¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë²ÃÌÁ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥¯¥é¥¦¥ó¥Ñ¥ì¥¹ÉÍ¾¾¡×¤ò²þÁõ¤·¡ØANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÉÍ¾¾¡Ù
¤È¤·¤Æ¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡¢ÉÍ¾¾»Ô½é¤ÎANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ì¤Íè¤Ø¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó
Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÉÍ¾¾¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£µòÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IHG¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ë´ð¤Å¤¡¢µ¡Ç½À¡¢²÷Å¬À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¶õ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥ì¥¸¥ãー¤ÎÁÐÊý¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÂÚºßÂÎ¸³¤È¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÉÍ¾¾
ÉÍ¾¾»ÔÃæ¿´Éô¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¼çÍ×¸òÄÌµ¡´Ø¤ä¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í
¥¹¤ª¤è¤Ó´Ñ¸÷¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊµòÅÀ¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¿¥°¥é¥¤¥ó ¡ÈWhere Journeys Meet (Î¹¤ÈÎ¹¤¬¸ò¤ï¤ë¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø)¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡Ö¤½¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÎ¹¤¬¸ò¤ï¤ë¿·¤·¤¤Î¹¤Î¤«¤¿¤Á¡× ¤òµá¤á¤ë¸½Âå¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊµÒ¼¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°Ž¤±ã²ñ»ÜÀß¤Ê¤É²÷Å¬¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¡¢Î¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤ÂÚºß¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È
IHG¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«Á³¸÷¤ä²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÁÇºà¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ä´¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢²÷Å¬¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ç¤Îµ¡Ç½Åª¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ê°ÜÆ°¤äÂÚºß¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¡¢¡È¥Ö¥ì¥ó¥É¥È¥é¥Ù¥ë¡É¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡¢¸½Âå¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¨¤ë¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÒ¼¼¥¤¥áー¥¸
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ ¥¤¥áー¥¸
¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¤¥áー¥¸
¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸ ¥¤¥áー¥¸
ANA ¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÉÍ¾¾¡¡»ÜÀß³µÍ×
¡¦¥Û¥Æ¥ëÌ¾¾Î¡§¡¡ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÉÍ¾¾
¡¦½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¡¡ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÈÄ²°Ä®110-17
¡¦µÒ¼¼¿ô¡¡¡¡¡§¡¡192¼¼¡Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó 15:00 / ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È 11:00¡Ë
¡¦ÎÁ°û»ÜÀß¡¡¡§¡¡¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥µー¥É¡Ê1F¡Ë¡¢Ãæ¹ñÎÁÍý Ë±Ñà¡Ê14F¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüËÜÎÁÍý »Íµ¨¡Ê2F¡Ë¡¢¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸ ¥é¥Ý¡Ê1F¡Ë
¡¦ÉÕÂÓ»ÜÀß¡¡¡§¡¡¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¥×ー¥ë¡¢±ã²ñ¾ì¡¢¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¢¿ÀÅÂ¡¢Ãó¼Ö¾ì
* ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÉÍ¾¾¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ä¤´Í½Ìó¤Ï²¼µ¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
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InterContinental Hotels Group PLC¤Ï¥°¥ëー¥×¤Î»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¤ËÀßÎ©¡¢±Ñ¹ñ¤ª¤è¤Ó¥¦¥§ー¥ë¥º¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎIHG¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤ÏÌó400,000¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶ÐÌ³¤·¡¢Æü¡¹À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation)¡¦ÆüËÜ¸ìÈÇ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan/our-brands)¡¢¥Ë¥åー¥¹¥ëー¥à(https://www.ihgplc.com/en/news-and-media)¡¢LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)¡¢¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë¤Ë¤ÏApple App(https://apps.apple.com/us/app/ihg-one-rewards-book-hotels/id368217298)¡¢Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Á°¿È¤È¤Ê¤ë´ë¶È¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢ÆüËÜ¤È¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔÆ°»º³«È¯»ö¶È¤ä¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥Æ¥ë´ØÏ¢»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ22ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë41¸®¤Î¥Û¥Æ¥ë¤äÎ¹´Û¤òÅ¸³«¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÉÐµÒ¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤´ÂÚºß¤òÄó¶¡¡£Î¹¹Ô¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¶¦¤ËÈË±É¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼ÒÀ§¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£