システムアイ社員が「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」に選出

株式会社システムアイ

株式会社システムアイ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：葛川 敬祐、以下 システムアイ）は、当社社員2名が、アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）の全認定資格を保有するエンジニアとして「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」を受賞したことをお知らせいたします。

「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」とは

「Japan All AWS Certifications Engineers」とは、AWSパートナーネットワーク（APN）に参加している会社に所属し、「AWS認定資格をすべて保持している」エンジニアを対象とした表彰プログラムです。

昨今の生成AIをはじめとする先進テクノロジーの台頭に伴い資格体系も進化する中、自己研鑽を重ね専門性を高めた方々を表彰するものであり、高い技術力と幅広いクラウド知識を有していることの証明となります。

▼ 選出者発表（APN Blog）

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers/(https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers/)

受賞者のコメント

福島 隆宏（Takahiro Fukushima）

RGA事業部 インフラ／SRE部 所属

日本語講師、医療・介護福祉業界を経て37歳でエンジニアに転身。現在はWebアプリケーション開発業務に広く従事し、インフラ部分の要件定義から設計・構築・リリース、業務の自動化などを担当しています。昨年はCNCFのKubernetes認定資格全5種を制覇し「Kubestronaut」にも認定されました。

エンジニアになる前から使用していたAWSで全冠を達成することが一つの目標でしたので、受賞を心より嬉しく思います。

全冠を目指したのは『信頼』のためでもありました。37歳からエンジニアの道に進んだ私にとって、AWSの設計・構築に携わる中で体系的な知識を証明できる肩書きになると考えたからです。2023年7月にCLFに合格してから約3年、動画学習や模擬試験を繰り返しながら、2026年4月に最後のAIPに合格し全冠を達成しました。今後はクラウド構築の側面からお客様のビジネスにさらなる価値を提供し、その経験をチームメンバーにも還元していきたいと思います。

宮本 舜（Shun Miyamoto）

RGA事業部 インフラ／SRE部 所属

オンプレミスのインフラエンジニアとして約4年、詳細設計から構築・運用設計・手順書作成・テストまで一貫して担当していました。2025年にクラウドエンジニアへ転向し、現在は予約関連サービスのAWSインフラ構築プロジェクトを担当しています。

AWS全冠は転向時から掲げていた目標の一つだったので、達成できて素直に嬉しく思います。

現場で得た断片的な知識を体系立てて理解し、客観的に証明したいという思いから全冠を目指しました。2023年のSAA合格から、動画学習に加えて実際にAWSを触りながら知識と実践の両面で力をつけてきました。今後はこの知識をもとに、お客様にとって最適な設計を提案できるエンジニアを目指していきます。

システムアイは今後も、AWSをはじめとするクラウド技術に精通したエンジニアの育成を続け、お客様への最適なソリューション提供をより一層強化してまいります。

【会社概要】

株式会社システムアイは1996年に横浜市で設立された、業務システム設計・開発を行うシステムコンサルティング企業です。金融、小売流通のシステム開発に強みを持つ他、2019年のSHIFTグループ参画以降はコンシューマー向けシステムや公共公益系システムなど、開発領域を大きく拡大しています。2023年にアメリカオフィス、2025年に福岡・大阪オフィスを開設し、国内外に拠点を拡大しています。

https://systemi.co.jp/