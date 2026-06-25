日本最大級の認定NPOカンファレンス「ignite! 2026」11月20日(金)開催決定！認定NPOと企業・団体が集う700名規模の共創の場

コングラント株式会社

ソーシャルセクターと企業向けに「寄付DXシステム」を提供するコングラント株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役：佐藤正隆、以下「コングラント」）は、同社が運営事務局として参画する認定NPOカンファレンスignite!実行委員会が主催する大規模カンファレンス「ignite!（イグナイト）」を2026年11月20日（金）に東京、TAKANAWA GATEWAY Convention Centerで開催します。

認定NPOカンファレンスignite!は、認定NPOとステークホルダーが出会い・交流・共創を生み出すための年次カンファレンスです。2025年に日本初の認定NPOカンファレンスとして第1回を開催し、400名以上が参加した本カンファレンスは、今年で第2回を迎えます。

社会構造の変化と多様化する社会課題に対応するために、そして認定NPO単独では難しい、より大きな社会的インパクトを生み出すために、認定NPOの成長を企業・業界団体等がともに後押しする「場」を提供します。

ignite! 2026 開催概要

第2回となる2026年は認定NPO参加者200団体・企業100社・参加者総計700名を目指し、規模・内容ともに大幅に拡大します。



名称：認定NPOカンファレンス ignite! 2026

開催日：2026年11月20日（金）終日（懇親会あり）

会場：TAKANAWA GATEWAY Convention Center（東京都港区）

主催：認定NPOカンファレンスignite!実行委員会

運営事務局：コングラント株式会社

参加者数目標：700名（認定NPO法人200団体・企業100社）

公式サイト：https://npo-ignite.com/ (https://npo-ignite.com/)

プログラム概要

■キーノートセッション

社会課題解決の次のステージを問う、象徴的なセッション。第一線の登壇者を迎えます。

■ignite! PITCH 2026

認定NPOを代表するリーダーが「原点」と「次の一歩」を語るピッチイベント。

■テーマセッション

経営・組織運営・ファンドレイジング・制度など、認定NPOの実務に役立つ学びの場。

※写真はignite!2025の様子

■ネットワーク／懇親会

認定NPO・企業・業界関係者がつながり、共創のきっかけを生む場。

開催パートナー

※2026/06/25時点・随時更新



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・サントリーホールディングス

・EY 新日本有限責任監査法人

認定NPO法人の先行受付開始

認定NPO法人は、「認定NPO全国ネットワーク」の登録団体を対象に、1団体2名様まで無料でご参加可能です。

※3名様以上でのお申し込みは、7月以降に有料チケットにて受け付け開始予定です。



■お申し込み方法

１. 以下申込フォームより、ignite!の参加申し込みをしてください。

https://ignite2026.peatix.com/view

２. 以下登録申請フォームより、認定NPO全国ネットワークへの登録をお願いします。

https://forms.gle/wZbZU2P8TBRXp87N8



■認定NPO全国ネットワークとは

全国の認定NPOがつながり学び合う場を提供するネットワークです。ネットワークへの登録（無料）を通じてご参加いただくことで、ignite!当日だけでなく、その先の情報共有や交流、NPO運営に関する専門的なサポートへのアクセスなども可能です。

認定NPO全国ネットワーク公式サイト

https://congrant.notion.site/npo-network



■その他法人・個人の皆様の受付について

認定NPO法人以外の法人・個人の皆様の申込受付は、 7月以降の開始を予定しています。

開催背景｜なぜ、いまignite!が必要なのか

日本には現在、約1,300の認定NPO法人があります。全NPO法人のわずか約2.6%。厳格な審査・高い透明性・社会的信頼を備え、寄付者が税制優遇を受けられる法人格として社会課題解決の中核を担う存在です。経済活動や行政の支援が届きにくい社会課題の最前線で、活動を行っています。

2026年は、認定NPO法人制度の創設から25年。各地の認定NPOは、行政や企業が手の届かない社会課題の現場で活動を積み重ね、確かなインパクトを社会に生み出してきました。その歩みが示すように、認定NPOにはこれまで培ってきた実行力と、これからさらに広がるポテンシャルがあります。

ignite! 2026は、次のステージに進みたいすべての認定NPOに、これまでの歩みを土台に、次の時代を認定NPOと企業・業界団体がともに拓いていく、その出発点となる場を提供します。

ignite! 2025の開催実績

2025年11月7日、東京商工会議所にて開催した第1回には、約100の認定NPO法人と非営利団体、企業、業界関係者、登壇者が集い、認定NPO法人の経営課題や、制度や仕組みの改善に向けて多角的に議論を実施しました。

■認定NPO参加実績（敬称略）

10代・20代の妊娠SOS新宿-キッズ&ファミリー／3keys／ACE／ADRA Japan／Being ALIVE Japan／CALL4／CLACK／D×P／Earth&Human／ETIC.／FoE Japan／Hands On Tokyo／JHP・学校をつくる会／Learning for All／LivEQuality HUB／NPO会計税務専門家ネットワーク／Pista／REALs／ReBit／SALASUSU／Switch／アジア車いす交流センター／アスクネット／引退馬協会／えがおさんさん／エバーラスティング・ネイチャー／エファジャパン／e-Education／カタリバ／かものはしプロジェクト／鎌倉あそび基地／環境リレーションズ研究所／キーパーソン21／キープ・スマイリング／キッズドア／キドックス／キャンサーネットジャパン／グッド・エイジング・エールズ／芸術と遊び創造協会／国連WFP協会／桜ライン311／サービスグラント／瀬戸内オリーブ基金／セカンドハーベスト・ジャパン／ゼリ・ジャパン／静岡市障害者協会／自立生活サポートセンター・もやい／シャイン・オン・キッズ／シャプラニール＝市民による海外協力の会／ジャパン・プラットフォーム／ジャパンハート／ジャパンマック／ジェン（JEN）／女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ／スペースふう／第3の家族／チャイルド・ファンド・ジャパン／チャリティーサンタ／地球学校／地球市民の会／豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵネットワーク／テラ・ルネッサンス／動物愛護を考える茨城県民ネットワーク／難民支援協会／難民を助ける会（AAR Japan）／日本WEB3推進協会／日本NPOセンター／日本こども支援協会／日本国際ボランティアセンター／日本ファンドレイジング協会／虹色ダイバーシティ／ノーベル／バディチーム／パルシック／パレスチナ子どものキャンペーン／ピースウィンズ・ジャパン／ファミリーハウス／フードバンク岩手／フェアトレード・ラベル・ジャパン／フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPAN／フローレンス／ブリッジ エーシア ジャパン／ブリッジフォースマイル／ホームスタート・ジャパン／北海道NPOファンド／北海道こどもホスピスプロジェクト／マギーズ東京／マドレボニータ／全国こども食堂支援センター・むすびえ／メタノイア／杜の伝言板ゆるる／山口せわやきネットワーク／夢職人／横浜こどもホスピスプロジェクト／育て上げネット／ルーム・トゥ・リード・ジャパン／離島経済新聞社／ロシナンテス／ワールド・ビジョン・ジャパン

■企業参加実績（敬称略）

サントリーホールディングス／セイノーホールディングス／セールスフォース・ジャパン／ソニーグループ／マネーフォワード／武田薬品工業／東洋経済新報社／長瀬産業／日揮ホールディングス／日本生命保険／阪急阪神ホールディングス／富国生命保険／富士通／三井住友トラストグループ／三井物産／良品計画／EYストラテジー・アンド・コンサルティング／LINEヤフー／NTTデータグループ／PwCコンサルティング／SOMPOホールディングス／Yogibo ほか

ignite!2025公式サイト

https://npo-ignite.com/index_2025

協賛・後援について

ignite! 2026では、社会課題解決に取り組む企業・業界団体からの協賛・後援を募集しています。認定NPOと大企業のサステナ・CSR担当者が一堂に会する場として、社会課題領域での発信・多くの認定NPOとの共創機会をお届けします。ご関心のある方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

コングラント株式会社 経営企画室 内藤

info@npo-ignite.com

コングラント株式会社について

コングラント株式会社は、ソーシャルセクターと企業向けに寄付決済を中心とする「寄付DXシステム」を提供しています。寄付募集・決済・CRMなどNPO経営に必要なすべてをワンストップで提供し、導入団体は4,000団体以上、寄付流通総額は160億円を突破しました。企業・従業員の寄付DXを推進する事業も展開し、大企業の人的資本に関連する開示項目の改善・発展に貢献しています。

【会社名】コングラント株式会社

【代表】代表取締役CEO 佐藤 正隆

【設立】2020年5月11日

【所在地】〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-22-17 江戸堀イーストビル6F