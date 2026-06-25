【グラッドキューブ】CX 改善プラットフォーム「 SiTest（サイテスト） 」が「2026年上半期 BOXIL 資料請求数ランキング」 LPO ツール 総合1位に選出
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株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）が提供するノーコードサイト改善・ CX 改善プラットフォーム「 SiTest（サイテスト） 」は、2026年6月25日（木）、スマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長CEO 林 詩音 以下、スマートキャンプ）が主催する「2026年上半期 BOXIL 資料請求数ランキング」の LPO ツール 総合1位に選出されました。
「BOXIL 資料請求数ランキング」は、SaaS (*1) 比較サイト「 BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求をもとにスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2026年上半期 BOXIL 資料請求数ランキング」は、2026年1月1日～2026年5月31日までの間に行われた資料請求数 (*2) をもとに選出しています。今回「 SiTest（サイテスト）」が受賞した LPO ツール 総合1位は、LPO ツールカテゴリにおいて、対象期間内にユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして、選出されたものです。
なお、「2026年上半期 BOXIL 資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。
https://boxil.jp/ranking/
(*1) SaaSとは、Software as a Service の略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。
(*2) 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXIL をご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。
「 SiTest（サイテスト）」の口コミはこちら
URL：https://boxil.jp/service/12686/
■「 SiTest 」について
「 SiTest（サイテスト）」は、ヒートマップ・ A/B テスト・パーソナライズ・ EFO ・ポップアップなど、ウェブサイトの解析・改善に必要な機能を備えたノーコードサイト改善・CX（顧客体験）改善プラットフォームです。さらに AI （人工知能）による解析データの集計レポートを出力でき、解析から発見した課題を A/B テストやパーソナライズ機能を用いてノーコードで迅速に改善することが可能です。ウェブサイト全体の CX 向上を一気通貫で支援する国産のオールインワンプラットフォームです。
サービスサイト：https://sitest.jp/
■ SiTest 関連プロダクト
・ステップ型 EFO（エントリーフォーム最適化）ツール「 SiTest SMART フォーム」：https://sitest.jp/lp-smartform/
・スワイプ型ランディングページ作成サービス「 SwiPage 」：https://swipage.jp/
・次世代エンゲージメントソリューション「 SiTest Engage 」：https://engage.sitest.jp/lp/
■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）が提供するノーコードサイト改善・ CX 改善プラットフォーム「 SiTest（サイテスト） 」は、2026年6月25日（木）、スマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長CEO 林 詩音 以下、スマートキャンプ）が主催する「2026年上半期 BOXIL 資料請求数ランキング」の LPO ツール 総合1位に選出されました。
「BOXIL 資料請求数ランキング」は、SaaS (*1) 比較サイト「 BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求をもとにスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2026年上半期 BOXIL 資料請求数ランキング」は、2026年1月1日～2026年5月31日までの間に行われた資料請求数 (*2) をもとに選出しています。今回「 SiTest（サイテスト）」が受賞した LPO ツール 総合1位は、LPO ツールカテゴリにおいて、対象期間内にユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして、選出されたものです。
なお、「2026年上半期 BOXIL 資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。
https://boxil.jp/ranking/
(*1) SaaSとは、Software as a Service の略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。
(*2) 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXIL をご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。
「 SiTest（サイテスト）」の口コミはこちら
URL：https://boxil.jp/service/12686/
「 SiTest（サイテスト）」は、ヒートマップ・ A/B テスト・パーソナライズ・ EFO ・ポップアップなど、ウェブサイトの解析・改善に必要な機能を備えたノーコードサイト改善・CX（顧客体験）改善プラットフォームです。さらに AI （人工知能）による解析データの集計レポートを出力でき、解析から発見した課題を A/B テストやパーソナライズ機能を用いてノーコードで迅速に改善することが可能です。ウェブサイト全体の CX 向上を一気通貫で支援する国産のオールインワンプラットフォームです。
サービスサイト：https://sitest.jp/
■ SiTest 関連プロダクト
・ステップ型 EFO（エントリーフォーム最適化）ツール「 SiTest SMART フォーム」：https://sitest.jp/lp-smartform/
・スワイプ型ランディングページ作成サービス「 SwiPage 」：https://swipage.jp/
・次世代エンゲージメントソリューション「 SiTest Engage 」：https://engage.sitest.jp/lp/
■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
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