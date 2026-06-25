「ストリートファイターリーグ JAPAN 2026」および「ストリートファイターリーグ ワールドチャンピオンシップ 2026」協賛のお知らせ

太陽ホールディングス株式会社

太陽ホールディングス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：齋藤 斉、証券コード：4626、以下「太陽ホールディングス」）は、株式会社カプコンが主催するeスポーツ公式チームリーグ戦「ストリートファイターリーグ JAPAN 2026」へ、昨シーズンに引き続きトップパートナーとして協賛します。本大会への協賛は、今シーズンが6年目となります。また、世界決勝大会である「ストリートファイターリーグ ワールドチャンピオンシップ 2026」もプライズサポーティングパートナーとしてサポートします。

「ストリートファイターリーグ JAPAN 2026」は、 2026年8月に開幕します。今大会は、新チームが参加し、さらにワールドチャンピオンシップを含む賞金総額は70万ドル（約1億1,200万円）となることで、ますます注目されることが期待されます。

当社は、eスポーツにも欠かせないスマートフォンやパソコン、サーバーをはじめとするエレクトロニクス製品向けの電子材料「ソルダーレジスト」で、世界シェアトップのグローバル化学企業です。太陽ホールディングスは、「楽しい世界は、楽しむ人がつくりだす。」というブランドステートメントのもと、大会に参加するアスリート達の世界を舞台にした挑戦をサポートするとともに、楽しい社会の実現に貢献してまいります。

「ストリートファイターリーグ JAPAN 2026」公式Webサイト：https://sf.esports.capcom.com/sfl

太陽ホールディングス株式会社 会社概要

【本店所在地】〒355-0222 埼玉県比企郡嵐山町大字大蔵388番地

【本社】〒171-0021 東京都豊島区西池袋一丁目11番1号 メトロポリタンプラザビル16階

【代表】齋藤 斉 【設立】1953年9月29日 【資本金】102億617万円

【従業員数】連結 2,561名/単体 176名(2026年3月末時点)

■太陽ホールディングス公式WEBサイト

https://www.taiyo-hd.co.jp/jp/

■太陽ホールディングス公式X

https://x.com/taiyo_hd