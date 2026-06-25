イオン株式会社

イオンペット株式会社(代表取締役社長：米津 一郎、以下イオンペット)は、名古屋市（名古屋市長：広沢 一郎）と密接に連携しながら、ペットを取り巻く社会課題の解決や有事における安全・安心な地域社会の構築に寄与することを目的に、7月12日（日）に「動物の愛護及び管理に関する取り組みの推進に関する協定」を締結いたします。

協定締結当日には、イオンモールナゴヤドーム前において協定締結式を行うとともに、市民の皆さまに動物愛護やペットの災害対策へのご理解を深めていただくことを目的とした記念イベントを実施します。

＜協定の主な内容＞

1. 名古屋市動物愛護センターの犬及び猫の譲渡の推進

2. 動物愛護管理に関する普及啓発及び情報発信

3. 災害時の名古屋市からの応援要請に基づく物資等の支援

4. 動物の災害対策に関する普及啓発及び情報発信

5. その他必要と認める動物愛護管理に関すること

■協定締結の経緯

名古屋市は、名古屋市動物愛護センターを中心に、保護犬猫の譲渡の推進、動物愛護の普及啓発や災害対策など、「人とペットの共生するまち・なごや」の実現を目指し先進的な取り組みを多角的に展開されています。

イオンペットにとっても名古屋市は、高度な動物医療を提供する「ペテモどうぶつ医療センター名古屋」をはじめ、市内の12の拠点でペット用品販売店やグルーミングサロン、動物病院を構える極めて重要なエリアです。こうした背景から、同市が抱える動物愛護の諸課題に対し、イオンペットの専門的な知見やインフラ、店舗発信力などの資源を最大限に活かして貢献することを目指し、緊密な連携体制の具体化を進めてまいりました。

本協定の締結により、今後は官民の強みを融合させることで、名古屋市内における動物愛護管理の推進と安全・安心な地域社会の実現を包括的に目指します。具体的には、ペテモ店舗を活用した譲渡会の開催等、保護犬猫との出会いの場を拡大していきます。また、有事の際には、名古屋市からの応援要請に基づき、ペット飼養や救護に必要な物資の供給、専門スタッフによる人的支援、ペテモ施設でのペットの一時預かりなど、総合的な支援活動を速やかに展開できる体制を構築してまいります。

■「名古屋市×イオンペット」協定締結式・記念イベント概要

動物愛護やペットの災害対策へのご理解を深めていただくため、官民一体の記念イベントを開催します。猫の譲渡会や犬に関するクイズなど、楽しみながら学べる多彩なプログラムを実施予定です。

日時：2026年7月11日（土）、7月12日（日） 10：00～16：00

場所：イオンモールナゴヤドーム前 1階 セントラルコート、ノースコート

主催：名古屋市、イオンペット株式会社

協力：イオンモールナゴヤドーム前・ジャペル株式会社・ロイヤルカナンジャポン合同会社

＜協定締結式＞

日時：7月12日（日） 11：00～11：30

場所：イオンモールナゴヤドーム前1階 セントラルコート

出席者：

・名古屋市健康福祉局長 田嶌 仁美 さま

・イオンペット株式会社 代表取締役社長 米津 一郎

内容：協定書の取り交わし等

＜記念イベント内容＞

保護猫の譲渡会、動物愛護に関するクイズ、トークショーなど

※各企画の実施時間など、詳細は別紙のリーフレットをご覧ください。

■イオンペット株式会社について

イオンペットは、ペット用品販売、グルーミングサロン、動物病院、ペットホテルなど、ペットライフをワンストップで支える商品・サービスを提供する、全国に約200店舗を構えるペット専門企業です。

また、「救える命を一つでも、できることを一歩から」というスローガンのもと、社会貢献活動「ライフハウス」を通じて、保護犬・猫の譲渡活動をはじめ、ペットを取り巻く社会課題の解決を目的とした啓発活動を行っています。保護動物の譲渡促進やペットの防災対策、災害支援などに関し、自治体との連携を全国で広げており、本協定の締結後は、全国で14自治体目の協定締結となります。

会社概要：https://www.aeonpet.com/company/about-us/overview/index.html

「ライフハウス」：https://www.aeonpet.com/lifehouse/

イオンペットはこれからも、ペットのいるぬくもりを社会に広げ、新たな仕組みと文化を創造していくことで、社会課題の解決や、ペットとペットオーナー、そして社会全体の幸せに貢献してまいります。