【6/26（金）Renewal OPEN！】＆シュエット/サマンサベガ 池袋サンシャインシティアルパ店がサマンサタバサ 池袋サンシャインシティアルパ店としてリニューアルOPEN！！
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都品川区）は
サマンサタバサ サンシャインシティアルパ店としてリニューアルオープンする。
池袋サンシャインシティアルパ店では、サマンサタバサ・サマンサベガ・サマンサタバサプチチョイス・アンドシュエットに加え
2025年8月にパートナーズシップを締結したVARZARの全5ブランドを取り扱う。
■店舗情報
サマンサタバサ 池袋サンシャインシティアルパ店
〒170-0013
東京都 豊島区東池袋 3-1 池袋サンシャインシティ アルパ B1F
電話番号：03-5391-5855
営業時間：10:00～20:00
■SAMANTHAVEGA×VARZARコラボアイテムの展開
2025年12月に発売スタートした、VARZAR×SAMANTHAVEGAのコラボアイテムだけでなく、
VARZARの最新コレクションや定番アイテムを展開。
■VARZAR新作アイテムの展開
■VARZAR定番アイテムの展開
日本、韓国の多くの有名タレントやインフルエンサーが、プライベートでも愛用するアイテムを
実際に商品を手に取っていただき、試着できるリアル店舗にリニューアル。
【Special campaign開催】
リニューアルを記念し、下記キャンペーンを開催いたします！
ポイントプレゼントキャンペーン
サマンサタバサメンバーズポイント10倍プレゼント！
2.ステッカープレゼントキャンペーン
VARZAR商品をご購入の方先着でオリジナルステッカーをプレゼント！
3.クーポンプレゼントキャンペーン
さらにVARZAR商品をご購入のお客様限定スペシャルクーポンプレゼント！
※オリジナルステッカーは数に限りがあるため、なくなり次第終了いたします。
※他のキャンペーンとの併用はいたしかねます。
※キャンペーンは予告なく変更する場合がございます。
＜スペシャルクーポン使用期間＞
6/26(金)～7/26（日)
※こちらのサービスは期間中2回限りとさせていただきます。
※他のクーポンとの併用はいたしかねます。
サマンサタバサ 池袋サンシャインシティアルパ店のみでの使用となります。
※詳しくはショップスタッフに お問い合わせください。
皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ちしております。
■サマンサベガ公式オンラインショップ
https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV
■サマンサベガ ブランドサイト
https://www.samantha.co.jp/Samantha_Vega/
■会社概要
商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
代表取締役社長：古屋 幸二
設立：1994年3月10日
事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売
URL： https://www.samantha.co.jp/company