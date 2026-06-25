【6/26（金）Renewal OPEN！】＆シュエット/サマンサベガ 池袋サンシャインシティアルパ店がサマンサタバサ 池袋サンシャインシティアルパ店としてリニューアルOPEN！！

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都品川区）は

サマンサタバサ サンシャインシティアルパ店としてリニューアルオープンする。

池袋サンシャインシティアルパ店では、サマンサタバサ・サマンサベガ・サマンサタバサプチチョイス・アンドシュエットに加え

2025年8月にパートナーズシップを締結したVARZARの全5ブランドを取り扱う。

■店舗情報

サマンサタバサ 池袋サンシャインシティアルパ店

〒170-0013

東京都 豊島区東池袋 3-1 池袋サンシャインシティ アルパ B1F

電話番号：03-5391-5855

営業時間：10:00～20:00

■SAMANTHAVEGA×VARZARコラボアイテムの展開

2025年12月に発売スタートした、VARZAR×SAMANTHAVEGAのコラボアイテムだけでなく、

VARZARの最新コレクションや定番アイテムを展開。

■VARZAR新作アイテムの展開

■VARZAR定番アイテムの展開

日本、韓国の多くの有名タレントやインフルエンサーが、プライベートでも愛用するアイテムを

実際に商品を手に取っていただき、試着できるリアル店舗にリニューアル。

【Special campaign開催】

リニューアルを記念し、下記キャンペーンを開催いたします！

ポイントプレゼントキャンペーン

サマンサタバサメンバーズポイント10倍プレゼント！

2.ステッカープレゼントキャンペーン

VARZAR商品をご購入の方先着でオリジナルステッカーをプレゼント！

3.クーポンプレゼントキャンペーン

さらにVARZAR商品をご購入のお客様限定スペシャルクーポンプレゼント！

※オリジナルステッカーは数に限りがあるため、なくなり次第終了いたします。

※他のキャンペーンとの併用はいたしかねます。

※キャンペーンは予告なく変更する場合がございます。



＜スペシャルクーポン使用期間＞

6/26(金)～7/26（日)



※こちらのサービスは期間中2回限りとさせていただきます。

※他のクーポンとの併用はいたしかねます。

サマンサタバサ 池袋サンシャインシティアルパ店のみでの使用となります。

※詳しくはショップスタッフに お問い合わせください。



皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ちしております。

■サマンサベガ公式オンラインショップ

https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV

■サマンサベガ ブランドサイト

https://www.samantha.co.jp/Samantha_Vega/

■会社概要

商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

代表取締役社長：古屋 幸二

設立：1994年3月10日

事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売

URL： https://www.samantha.co.jp/company