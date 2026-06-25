【6/26（金）Renewal OPEN！】＆シュエット/サマンサベガ 池袋サンシャインシティアルパ店がサマンサタバサ 池袋サンシャインシティアルパ店としてリニューアルOPEN！！

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株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都品川区）は


サマンサタバサ サンシャインシティアルパ店としてリニューアルオープンする。


池袋サンシャインシティアルパ店では、サマンサタバサ・サマンサベガ・サマンサタバサプチチョイス・アンドシュエットに加え


2025年8月にパートナーズシップを締結したVARZARの全5ブランドを取り扱う。




■店舗情報


サマンサタバサ 池袋サンシャインシティアルパ店


〒170-0013


東京都 豊島区東池袋 3-1 池袋サンシャインシティ アルパ B1F



電話番号：03-5391-5855


営業時間：10:00～20:00



■SAMANTHAVEGA×VARZARコラボアイテムの展開





2025年12月に発売スタートした、VARZAR×SAMANTHAVEGAのコラボアイテムだけでなく、


VARZARの最新コレクションや定番アイテムを展開。




■VARZAR新作アイテムの展開




■VARZAR定番アイテムの展開




日本、韓国の多くの有名タレントやインフルエンサーが、プライベートでも愛用するアイテムを


実際に商品を手に取っていただき、試着できるリアル店舗にリニューアル。



【Special campaign開催】


リニューアルを記念し、下記キャンペーンを開催いたします！



ポイントプレゼントキャンペーン


サマンサタバサメンバーズポイント10倍プレゼント！



2.ステッカープレゼントキャンペーン


VARZAR商品をご購入の方先着でオリジナルステッカーをプレゼント！



3.クーポンプレゼントキャンペーン


さらにVARZAR商品をご購入のお客様限定スペシャルクーポンプレゼント！



※オリジナルステッカーは数に限りがあるため、なくなり次第終了いたします。


※他のキャンペーンとの併用はいたしかねます。


※キャンペーンは予告なく変更する場合がございます。

＜スペシャルクーポン使用期間＞
6/26(金)～7/26（日)

※こちらのサービスは期間中2回限りとさせていただきます。
※他のクーポンとの併用はいたしかねます。
サマンサタバサ 池袋サンシャインシティアルパ店のみでの使用となります。
※詳しくはショップスタッフに お問い合わせください。



皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ちしております。




■サマンサベガ公式オンラインショップ


https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV


■サマンサベガ　ブランドサイト


https://www.samantha.co.jp/Samantha_Vega/





■会社概要


商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


代表取締役社長：古屋 幸二


設立：1994年3月10日


事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売


URL： https://www.samantha.co.jp/company