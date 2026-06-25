株式会社アート・ジャパンとのシルバーパートナー契約締結のお知らせ
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社アート・ジャパンと、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
シルバーパートナー契約内容
■内容
ホームページバナー広告の掲出
■契約期間
2026年7月1日～
株式会社アート・ジャパン 代表取締役社長平塚 滉大 様よりファン・サポーターの皆さまへ
このたび、水戸ホーリーホック様とオフィシャルパートナー契約を締結させていただくこととなり、大変光栄に存じます。
私たち株式会社アート・ジャパンは、茨城県ひたちなか市を拠点に、屋外広告・看板の企画、設計、製作、施工、メンテナンスを通じて、地域企業や店舗の情報発信を支えてまいりました。創業以来、「地域に必要とされる企業であり続けること」を大切にし、地域の皆さまとともに歩んでおります。
水戸ホーリーホック様は、サッカーを通じて地域に夢と感動を届けるだけでなく、ホームタウン活動や地域貢献活動にも積極的に取り組まれており、その姿勢に深く共感しております。地域に根差し、人と人をつなぎ、地域の活力創出に貢献したいという想いは、私たちの企業理念とも重なるものです。
看板は街の風景をつくり、人々の想いを伝える役割を担っています。そしてスポーツは、人々に感動と一体感をもたらします。私たちはオフィシャルパートナーとして、水戸ホーリーホック様の挑戦を応援するとともに、クラブ・サポーター・地域の皆さまをつなぐ存在として、地域のさらなる発展に貢献してまいります。
サポーターの皆さまとともにクラブを全力で応援し、茨城をさらに盛り上げていけることを楽しみにしております。
頑張れ、水戸ホーリーホック！
法人概要
■法人名
株式会社アート・ジャパン
■所在地
茨城県ひたちなか市枝川813-4
■代表者
代表取締役社長 平塚 滉大
■事業内容
・建築工事業
・とび・土工工事業
・鋼構造物工事業
・塗装工事業
・防水工事業
・屋外広告業登録
■URL
https://www.art-japan-sign.com/