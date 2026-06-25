株式会社アート・ジャパンとのシルバーパートナー契約締結のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社アート・ジャパンと、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

シルバーパートナー契約内容

■内容

ホームページバナー広告の掲出

■契約期間

2026年7月1日～

株式会社アート・ジャパン 代表取締役社長平塚 滉大 様よりファン・サポーターの皆さまへ

このたび、水戸ホーリーホック様とオフィシャルパートナー契約を締結させていただくこととなり、大変光栄に存じます。

私たち株式会社アート・ジャパンは、茨城県ひたちなか市を拠点に、屋外広告・看板の企画、設計、製作、施工、メンテナンスを通じて、地域企業や店舗の情報発信を支えてまいりました。創業以来、「地域に必要とされる企業であり続けること」を大切にし、地域の皆さまとともに歩んでおります。

水戸ホーリーホック様は、サッカーを通じて地域に夢と感動を届けるだけでなく、ホームタウン活動や地域貢献活動にも積極的に取り組まれており、その姿勢に深く共感しております。地域に根差し、人と人をつなぎ、地域の活力創出に貢献したいという想いは、私たちの企業理念とも重なるものです。

看板は街の風景をつくり、人々の想いを伝える役割を担っています。そしてスポーツは、人々に感動と一体感をもたらします。私たちはオフィシャルパートナーとして、水戸ホーリーホック様の挑戦を応援するとともに、クラブ・サポーター・地域の皆さまをつなぐ存在として、地域のさらなる発展に貢献してまいります。

サポーターの皆さまとともにクラブを全力で応援し、茨城をさらに盛り上げていけることを楽しみにしております。

頑張れ、水戸ホーリーホック！

法人概要

■法人名

株式会社アート・ジャパン

■所在地

茨城県ひたちなか市枝川813-4

■代表者

代表取締役社長 平塚 滉大

■事業内容

・建築工事業

・とび・土工工事業

・鋼構造物工事業

・塗装工事業

・防水工事業

・屋外広告業登録

■URL

https://www.art-japan-sign.com/