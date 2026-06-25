バーガーキング(R) の人気サイドメニューが2コで500円！チキンナゲット 5P、オニオンリング、チリチーズフライの3種から異なる2種を選んで最大33％オフ250円引き！1週間限定で各日14時からお得！

株式会社ビーケー・ジャパン

株式会社ビーケー・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：野村 一裕）は、2026年6月26日（金）～7月2日（木）の1週間限定で、各日14時から、人気サイドメニュー『チキンナゲット 5ピース』『オニオンリング』『チリチーズフライ』の対象3種類から、異なる2種類を組み合わせて、最大積上げ価格750円のところ、33％オフ250円引きの500円で提供するお得なキャンペーンを開催いたします。

バーガーキング(R) の人気サイドメニューをより多くの皆様にお楽しみいただくため、1週間限定で各日14時から、お得なキャンペーンを開催いたします。

対象商品は、ジューシーな鶏むね肉をカリッと揚げた『チキンナゲット 5ピース』、カリカリの食感とジュワっと溢れ出す甘みがやみつきになる『オニオンリング』、外はカリっと中はホクホクのフレンチフライに、ゴロゴロ食感のひき肉にスパイスを加えた本格チリビーンズソース、コクのあるチーズソースを合わせた本場のおいしさを楽しめる『チリチーズフライ』の3種類です。3種類から、異なる2種類をお選びいただくと、500円でお楽しみいただけます。

バーガーキング(R) にまだご来店いただいたことがない皆様も、バーガーキング(R) ファンの皆様も、お一人様でも、ご家族や友人とでも、バーガーキング(R) の人気サイドメニューをお得にお楽しみください。

商品概要

商 品 名：チキンナゲット 5ピース

単 品 価 格：280円

※BBQソース・マスタードソースから選べるソース1つ付き

商 品 名：オニオンリング

単 品 価 格：350円

商 品 名：チリチーズフライ

単 品 価 格：400円

〈注意事項〉

※各日14時からの販売です。

※『チリチーズフライ』に使用しているチーズソースには辛み成分が含まれています。

※『チキンナゲット 5ピース』のソースは40円で1つ追加できます。

※一部店舗では、取り扱っておりません。

※店舗により販売時間帯が異なります。

※デリバリーでは承っておりません。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※価格は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

※下記店舗では、本キャンペーンを実施しておりません。予めご了承ください。

バーガーキング(R) 高崎高関店（群馬県高崎市高関町66-1 ）

バーガーキング(R) 青梅河辺店（東京都青梅市河辺町6-4-8）

バーガーキング(R) 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）

バーガーキング(R) プレ葉ウォーク浜北店（静岡県浜松市浜名区貴布祢1200番地 プレ葉ウォーク浜北 1F）

バーガーキング(R) 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）

バーガーキング(R) 関西国際空港第一ターミナル店（大阪府泉佐野市泉州空港北1 第1ターミナルビル本館 2F 国際線出発エリア）

バーガーキング(R) 関西スーパー西冠店（大阪府高槻市西冠3-29-7 関西スーパー西冠 1F）

バーガーキング(R) 関西スーパー琵琶店（兵庫県神戸市灘区琵琶町3-5-19 関西スーパー琵琶 1F）

バーガーキング(R) 神戸大学店（兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1）

バーガーキング(R) 宮崎新別府店（宮崎県宮崎市新別府町江ノ口965-1）

バーガーキング(R) ブランドについて

1954年に設立されたバーガーキング(R) ブランドは、世界120カ国を超える国々と米国において、19,000店舗以上で事業展開している店舗数ベースで世界第2位のクイックサービス・ハンバーガーチェーンです。バーガーキング(R) ブランドは、レストランブランドインターナショナル（TSX,NYSE:QSR）が保有しています。（レストランブランドインターナショナルは総売上が350億ドル超、総店舗数28,000超を展開する世界最大規模のファーストフードレストラン企業です。）

日本では、株式会社ビーケー・ジャパンが国内マーケティング、店舗運営の全権を担い、新規FCの育成やメニュー開発、販売戦略などの機能を保持し、更には店舗開発・新規出店への包括的責任を負っています。

会社概要

会 社 名：株式会社ビーケー・ジャパン

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 野村 一裕

本社所在地：東京都千代田区一番町23-3 フロントプレイス千代田一番町 2F・3F

U R L ：https://www.burgerking.co.jp

X ：https://x.com/BURGERKINGJAPAN

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