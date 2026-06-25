ペイクラウドホールディングス、メディアプラットフォームnoteにて「IR noteマガジン」に参画

ペイクラウドホールディングス株式会社

ペイクラウドホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩井 陽介、東証グロース：4015、以下「ペイクラウドホールディングス」）は、2026年6月25日、メディアプラットフォームnoteにて下記「IR noteマガジン」に参画したことをお知らせいたします。

■IR noteマガジンとは

IR noteマガジンは、企業の枠を超えた共創により投資家の皆さまにIR記事を届ける新しい試みです。投資家の方は、IR noteマガジンをフォローすることでIR noteマガジン参加企業のIR記事の掲載通知を受け取る事ができ、いち早くIR記事を読むことができるようになります。これにより、IR noteマガジン参加企業は、他の企業に関心を持つ投資家を含めて、より多くの投資家にIR記事を届ける事が可能になります。

【URL】https://note.com/notemagazine/m/m530d4bde968b

■IR noteマガジンにペイクラウドホールディングスが参画した背景

ペイクラウドホールディングスは、適時開示やプレスリリース、SNSなどを通じて、投資家の皆さまに向けタイムリーな情報の発信を進めています。この度、当社についての理解をより深めていただくため、業績や各種指標に加え、その背景にある想いについてもお伝えするコミュニケーション手段として、「IR note マガジン」に参画しました。「IR note」を通じて情報発信を強化し、投資家の皆さまとの対話の機会を広げるとともに、中長期的な信頼関係の構築に努めてまいります。。

【ペイクラウドホールディングス公式note】https://note.com/paycloud

ペイクラウドホールディングスは、今後も、IR noteマガジンを含めた“noteでIR”の活用等の積極的なIR活動により、投資家の皆さまとのIRコミュニケーションの向上を行ってまいります。

＜noteについて＞

noteはクリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。だれもが創作を楽しんで続けられるよう、安心できる雰囲気や、多様性を大切にしています。個人も法人も混ざり合って、好きなものを見つけたり、おもしろい人に出会えたりするチャンスが広がっています。2014年4月にサービスを開始し、約7520万件の作品が誕生。会員数は1178万人（2026年2月末時点）に達しています。

●URL：https://note.com/

●iOSアプリ：https://itunes.apple.com/jp/app/note-noto/id906581110

●Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=mu.note

■ IR noteマガジンの企画・運営

IR noteマガジンは、株式会社ツクルバが発案し、note株式会社と共に中心となって立ち上げた新しい企画です。メディアプラットフォームを提供するnote社が中心となり、IR noteマガジンの運営を行っております。

■ IR noteマガジンへの参加を希望される企業の方へ

IR noteマガジンでは、参加企業を募集しています。参加をご希望の企業様は下記のフォームよりお問い合わせください。

https://forms.gle/bEGoNmLqbPiefxBy7

※プレスリリースに掲載されている情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。