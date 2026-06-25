【10社30名様限定】展示会や出張の合間にも参加可能！羽田オフィスで「eve auto 団体実機体験ツアー」を開催

株式会社eve autonomy

株式会社eve autonomy（イヴ・オートノミー、本社：静岡県磐田市、代表取締役CEO：星野 亮介、以下「eve autonomy」）は、自社が提供する屋外対応無人搬送サービス「eve auto」の導入を検討中の企業様を対象に、「eve auto 団体実機体験ツアー in 羽田オフィス」を2026年7月15日（水）に開催し、本日より参加企業の募集を開始いたします。



本ツアーは、当社との商談・相談実績がない企業で、「eve auto」の導入を検討されているご担当者様を対象に、10社30名様限定（1社3名まで）でご案内する特別企画です。



通常、実機デモは商談の中でご紹介することが多い一方、「まずは実際に見てから相談したい」「自社への適用可能性をイメージしてから話を聞きたい」といった声も多くいただいております。



そこで本ツアーでは、東京都大田区のeve autonomy羽田オフィスにて、実際に走行する「eve auto」をご覧いただきながら、車両の動きや安全機能、運用イメージをご体感いただける機会をご提供いたします。オフィス前のコンコースエリア（屋外）において自動走行デモを実施するほか、運用管理ツールや緊急停止機能などの操作体験も予定しており、「eve auto」への理解を深めていただける内容となっています。



また、羽田空港や天空橋駅からアクセスしやすい立地での開催となるため、首都圏への出張や展示会への来場機会にあわせてお立ち寄りいただきやすいイベントとなっています。



物流効率化や人手不足への対応が求められる中、構内物流の自動化を検討されている企業様にとって、導入検討の第一歩となる機会としてぜひご活用ください。

‐ 本イベント詳細ページ：https://eveautonomy.com/event/specialtour_202607_haneda(https://eveautonomy.com/event/specialtour_202607_haneda?utm_source=press_release&utm_medium=20260625&utm_campaign=pr)

開催概要

開 催 日：2026年7月15日（水）

時 間：10時～12時、13時半～15時半 (計2回開催)

会 場：株式会社eve autonomy 羽田オフィス（東京都大田区・最寄り駅：天空橋駅）

定 員：各回5社15名様（1社3名まで）

参 加 費：無料（事前申込制／先着順）

応募締切：定員に達し次第終了

申込方法：以下の専用フォームよりお申し込みください。

https://eveautonomy.com/event/specialtour_202607_haneda(https://eveautonomy.com/event/specialtour_202607_haneda?utm_source=press_release&utm_medium=20260625&utm_campaign=pr)

※応募は先着順となります。

参加条件：

１.これまで当社と商談・相談実績のない企業

２.実際に導入を検討中の企業

■プログラム（予定）

・導入の背景／効果についてのご紹介

・「eve auto」実機体験（屋外の実稼働）

・質疑応答／ディスカッション

・個別相談

屋外対応型自動搬送サービス『eve auto』

eve autonomyは工場や物流施設向けに、主に屋外における事前の設備工事を必要とせずに自動搬送システムの導入を実現するソリューション「eve auto(R)」を提供しております。屋外環境においては、段差や坂道などの路面環境に加え、雨や日照の天候条件など、屋内より厳しい環境での運用が求められます。

eve auto(R)は、高い信頼性により全国で活用されているEVカートと、一般公道においても活用される最先端の自動運転技術を活用し、雨天や夜間でも工場等の敷地内屋外環境で自動運転レベル4での無人搬送運用を実現しているため、24時間稼働が求められる施設での運用も可能です。現在、全国約60拠点・約100台が稼働しています。

【主要スペック】

eve auto製品・サービスページ：https://eveautonomy.com/service(https://eveautonomy.com/service?utm_source=press_release&utm_medium=20260625&utm_campaign=pr)

導入事例紹介ページ：https://eveautonomy.com/casestudy(https://eveautonomy.com/casestudy?utm_source=press_release&utm_medium=20260625&utm_campaign=pr)

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社eve autonomy セールス＆マーケティング部

Mail：mk@eveautonomy.com

Web：https://eveautonomy.com/contact(https://eveautonomy.com/contact?utm_source=press_release&utm_medium=20260625&utm_campaign=pr)

株式会社eve autonomy

本社：静岡県磐田市大中瀬868番地1

代表取締役CEO：星野 亮介

HP：https://eveautonomy.com/



eve autonomyは「今日から自動化」のスローガンのもと、工場や物流施設での屋外搬送業務の無人化を実現するサービス「eve auto(R)」を提供しています。私たちのビジョンは、すべての「働く」に彩りを加え、人々がより豊かで楽しく、喜びに満ちた人生を歩むことができる社会を実現することです。世界最先端の自動運転技術と、長年にわたり培われた品質・信頼を基盤に、世の中の「運ぶ」をアップデートし、新たなワークスタイルの創出に貢献してまいります。

「愛ある者であれ」。この価値観を胸に、私たちは人間らしいアプローチでチーム、事業パートナー、お客様と接し、持続可能で豊かな未来を共に築いていきます。