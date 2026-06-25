【施設の全貌を初公開】「ヤッホーブルーイング大阪醸造所 よなよなビアライズ」7月23日（木）開業

株式会社ヤッホーブルーイング

株式会社ヤッホーブルーイング（代表取締役社長：井手直行）は、大阪府泉佐野市の独自の補助金制度とクラウドファンディングを組み合わせた「#ふるさと納税3.0」*²を活用した新施設「ヤッホーブルーイング大阪醸造所 よなよなビアライズ（以下、よなよなビアライズ）」を2026年7月23日（木）に開業します。本施設は「ビールでピースなサプライズ！」をコンセプトに単に「ビールを製造する工場として」ではなく、クラフトビールを通じて新しいビアエンターテインメントを提供する体感型ブルワリーです。なお、開業時の混雑緩和および、よりよいサービス提供のため、当面の間入場予約制（先着）とさせていただきます。7月1日から予約を開始します。

*¹ 泉佐野市が実施する「ふるさと納税型クラウドファンディング」は、国内で実施されている「ふるさと納税型クラウドファンディング」の中で最も寄附金額を集めており、本プロジェクトはその中でも最大の事業規模です。

*² 「＃ふるさと納税3.0」とは、ふるさと納税型クラウドファンディングの一種で、企業（または個人事業主等）と自治体が共同してプロジェクトを立ち上げ、ふるさと納税の寄附者による支援で、新たな地場産品を創り出す仕組みです。

施設内部を初公開！クラフトビールを通じてサプライズを届ける施設「よなよなビアライズ」

施設外観写真

よなよなビアライズは、単なる「ビールを製造する工場」ではなく、「ビールでピースなサプライズ！」をコンセプトに、クラフトビールを通じて新しいビアエンターテインメントを提供する体感型ブルワリーです。個性豊かなクラフトビールの味や香りを楽しむだけでなく、その奥深い世界を学べる企画や、ビール片手にくつろげる空間をご用意しました。さらに、ゲームやイベントなどの体験型コンテンツも展開。多様なクラフトビールの魅力を、あらゆる角度から楽しんでいただけるように設計しました。

醸造エリアにつながるパイプからタップルームへビールを直送！自分で注げる「KURADASHI TAP」KURADASHI TAPKURADASHI TAP

施設に入るとまず目にはいるのが醸造エリアにつながった5つのタンクが並ぶ「KURADASHI TAP」。醸造所内のタンクにつながるパイプから鮮度のよい状態でタップルームにビールが直送されます。ビールは専用のタップから自分でグラスに注いでお楽しみいただけます。開業期は無ろ過*³の「よなよなエール」の提供を予定しています。

*³ 無ろ過ビールとは、ビールづくりの最後の工程である「ろ過」という工程を省いたビールです。ろ過は、ビールを澄ませ、酵母などの濁りを除去する工程ですが、無ろ過ビールはあえてこの工程を省くことで、ビール本来の風味を感じられるのが特徴です。

最大14種類のクラフトビールを楽しめる「YORIDORI TAP」YORIDORI TAPYORIDORI TAP

ヤッホーブルーイングが製造するバラエティ豊かなクラフトビールを提供します。定番製品はもちろん、ここでしか味わえないエリア限定製品なども含めた、最大14種類の個性豊かなクラフトビールの飲み比べをお楽しみいただけます。また、クラフトビールの味わいを引き立てるワンハンドフードや、ビールが飲めない方向けのソフトドリンクの提供も予定しています。

ビル3階分*⁴に相当！巨大アートや醸造エリアに囲まれたタップルーム空間

タップルームから醸造エリアにかけて、ヤッホーブルーイングのミッションである「ビールに味を！人生に幸せを！」をイメージし、多様な人や生物がビールを片手に思い思いに楽しむ平和な世界観が大きく描かれています。なかでも、施設奥に描かれた高さ11.5m×横幅14mの壁面アートと、よなよなエールを象徴する「月」が見どころです。また、タップルームと醸造エリアはガラスで仕切られているため、ブルワー（醸造士）の作業場を眺めながらビールやフードを楽しんでいただくことも可能です。

*⁴ 一般的なマンションや住宅約3mとした場合

タップルームタップルーム多様な過ごし方ができる屋外エリア「プッハーガーデン」

建物正面には「よなよなエール」のデザインを大きく描き、中央にある展望スペースから「よなよなエール」を飲んでいるような写真を撮影いただけます。また、「プッハーガーデン」は、自然に囲まれた空間で多様な過ごし方ができるように設計しました。ハーブに囲まれた席や芝生のスペース、ビールの原材料「麦芽」の麦穂をイメージしたエリアなど、様々なスペースで家族や友人、お一人でもクラフトビールをお楽しみいただけます。さらに、アメリカのクラフトビールシーンで人気のゲーム「コーンホール*⁵」などの屋外で楽しんでいただけるコンテンツや、週末にはキッチンカーによるフードの提供も予定しています。

*⁵ コーンホールはクラフトビールの本場アメリカ発祥のゲームで、ボードに向かって袋を投げ、得点を競い合うルールです。

ハーブに囲まれた席屋外フォトスポットコーンホールクラフトビールをいろんな視点でひも解く「Brewing is Art ＆ Science」エリアBrewing is Art ＆ Science

ヤッホーブルーイングでは、クラフトビールづくりはブルワーの好奇心や閃き（アート）と緻密な科学的アプローチ（サイエンス）から生まれていると考えています。本エリアではクラフトビールのアートとサイエンスの要素を、ビアスタイル（ビールの種類）の紹介や変わった副原料の展示、書籍の様々な切り口から紹介する展示エリアです。知的好奇心を刺激しながら、クラフトビールの奥深い世界を体感いただけます。

オリジナル缶づくり「BEER LOG CAN」BEER LOG CAN

自由にデコレーションしたよなよなビアライズ限定ラベルを空缶に貼り、醸造所で使う缶蓋の「巻き締め機」を使用して、ご自身の手で缶を締めていただけます。完成した缶はそのままお持ち帰りいただけます。思い出作りにおすすめの体験型コンテンツです。

4747SHOPフォトスポットホップ香り当てゲーム

上記コンテンツの他にも、オリジナルフォトスポットや不定期で開催されるホップの香りを当てるゲーム、ビールを片手に楽しめるボードゲーム、関西限定グッズをはじめとしたオリジナルグッズを販売する「4747SHOP」など、ここだけでしか体験できないコンテンツをご用意しています。施設での体験がイメージできるコンセプトムービーを本日より公開しています。

▶コンセプトムービーはこちら(https://youtu.be/Vgu_rHQvu6k)

大迫力の醸造タンクを間近に感じる「よなよなビアライズ 大人の醸造所見学ツアー」を営業日は毎日開催！

実際にクラフトビールを製造している現場に足を踏み入れ、その製造過程を体感できる見学ツアーを実施します。スタッフからビールのつくり方や歴史を学びながら、醸造所エリア内での設備見学、蔵出しビール（タンクから出したばかりの新鮮なビール）の試飲、ビールのテイスティングなどをお楽しみいただけます。

2026年7月1日（水）より入場予約をスタート

よなよなビアライズ 大人の醸造所見学ツアー開催概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18582/table/87_1_1c08abd3c01153f58dc5d3c840de48f8.jpg?v=202606250251 ]

開業時の混雑緩和および、よりよいサービス提供のため、当面の間入場予約制（先着）とさせていただきます。7月1日から予約を開始します。ご来場を予定されているお客様は、事前にご予約のうえお越しくださいますようお願いいたします。

クラフトビールで地域活性化を目指す

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18582/table/87_2_8132d85faa31035e7e63db1066e6e79c.jpg?v=202606250251 ]2021年9月プロジェクト発足時の様子

「よなよなビアライズ」は、関西および全国のビールファンの方に、多様で個性的なクラフトビールの魅力を伝えることで、関西のクラフトビール市場を盛り上げることを目的としています。泉佐野市のふるさと納税型クラウドファンディング「#ふるさと納税３.０」を活用した取り組みとして、2021年9月に「大阪ブルワリー（仮称）創造プロジェクト」として始動し、2022年1月に事業化を決定。2025年1月に着工、2025年12月に建物が竣工し、2026年7月23日に開業をむかえます。来場者は約7万人／年を目標とし、府内外からの集客を目指します。また、クラフトビールを通じた地域活性化を目指し、周辺エリアの活用や地元事業者との連携もスタート。2026年6月18日（木）には泉佐野市りんくうエリアのさらなる発展にむけて、地域で活動する16の事業者とともに市公認の「まちづくりビジョンマップ」を策定しました。開業後は地域活性化にむけたイベントや取り組みも進めていきます。

（写真：2021年9月プロジェクト発足時の様子）

泉佐野市りんくうエリア「まちづくりビジョンマップ」を16の企業・団体と共に策定泉佐野市りんくうエリアまちづくりビジョンマップ

交通・商業・宿泊・飲食事業者や地元経済団体など、計16の企業・団体と共同で泉佐野市りんくうエリア「まちづくりビジョンマップ」を策定しました。マップは、参画者がそれぞれの視点から「こんな街になればいいな」というワクワクするアイデアを出し合い、エリアの共通の未来像を形にし、今後の官民一体となったまちづくりを推進するための共通の羅針盤として機能していくこと目指したものです。2026年6月、泉佐野市より公認をいただきました。

▶泉佐野市「まちづくりビジョンマップ」に関するリリースはこちら(https://yohobrewing.com/press_room/event/izumisanorinku_visionmap/)

MICE施設としての活用

当施設は、空港へのアクセスの良さを活用し、一般社団法人 泉佐野シティプロモーション推進協議会（通称：icp）のMICE施設として登録いたしました。国内外からのビジネス客を誘致し、新たな交流やイノベーションの場を提供することで、ビジネスの側面から泉佐野エリアの地域活性化も検討を進めていきます。

「OMO関西空港（おも） by 星野リゾート」と協業！ ビールと地元のおつまみを合わせた「よなよなご近所ビアガーデン」を開催ご近所おつまみカート

近隣に位置するOMO関西空港内にあるルーフトップバー「よなよなムーンウォーク」では、よなよなビアライズの開業に合わせ街の魅力を凝縮した「よなよなご近所ビアガーデン」を開催。本企画は、地域活性をテーマに、OMO関西空港とよなよなビアライズが共同で企画しました。2026年7月23日から10月31日までの期間、機内食カートを模した「ご近所おつまみカート」でのご近所さん自慢のおつまみや、泉佐野市の形にデザインしたプレートでの飲み比べセットが提供されます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/18582/table/87_3_1d0d8567cd5660bcfe196c87fc1295a9.jpg?v=202606250251 ]