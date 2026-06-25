Ave Mujica Best Album「Ave Música」オリコン週間アルバムランキング4位獲得

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、BanG Dream!（バンドリ！）プロジェクトより、2026年6月17日(水)にリリースしたAve Mujica Best Album「Ave Música」（発売元：ブシロードミュージック）が、2026/6/29付オリコン週間アルバムランキングで4位を獲得しましたことをお知らせいたします。

数量限定生産特装盤Blu-ray付生産限定盤通常盤

Ave Mujicaより、完全新曲1曲を含む、全15曲収録のBest Albumがリリース。

「KiLLKiSS」「Symbol I : △」といった代表曲をはじめ、Ave Mujicaの多彩な魅力が感じられる楽曲を厳選収録。

Ave Mujicaの世界観を一枚に凝縮したBest Album。

新曲「The Whole Blue World」が映し出す、新たなAve Mujicaの物語にも注目してほしい。

数量限定生産特装盤Blu-rayにはAve Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」東京公演の映像に加え、同公演の全景定点映像も収録。

さらに、この特装盤用に描き下ろしたジャケットイラストを使用したメンバー5人のアクリルチャーム5種セット＆布ポスター1枚(全1種)を特製BOXへ収納した豪華特別仕様となっている。

【商品情報】

商品名：Ave Mujica Best Album「Ave Música」

発売日：2026年6月17日(水)

価格：数量限定生産特装盤 15,400円(税込)

Blu-ray付生産限定盤 9,900円(税込)

通常盤 3,850円(税込)

商品詳細：https://bang-dream.com/discographies/4192/

＜収録内容＞

[CD]

1. KiLLKiSS

2. Symbol I : △

3. The Whole Blue World

4. 顔

5. Georgette Me, Georgette You

6. Symbol II : Air

7. DIVINE

8. 碧い瞳の中に

9. 黒のバースデイ

10. 八芒星ダンス

11. 素晴らしき世界 でも どこにもない場所

12. Choir ‘S’ Choir

13. 天球(そら)のMúsica

14. Imprisoned XII

15. Ether

[Blu-ray] ※数量限定生産特装盤、Blu-ray付生産限定盤のみ

・Ave Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」東京公演

1. Choir ‘S’ Choir

2. 顔

3. ふたつの月 ～Deep Into The Forest～

4. 黒のバースデイ

5. Symbol IV : Earth

6. Mas?uerade Rhapsody Re?uest

7. Imprisoned XII

8. 碧い瞳の中に

9. 八芒星ダンス

10. 天球(そら)のMúsica

11. Angles

12. Symbol II : Air

13. DIVINE

14. ‘S/’ The Way

15. KiLLKiSS

16. Sophie

17. Symbol I : △

＜数量限定生産特装盤 収録内容＞

・Ave Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」東京公演 全景定点映像収録Blu-ray

・アクリルチャーム5種セット

・布ポスター1枚(全1種)

[布ポスターデザイン]

・特製BOX

[特製BOXデザイン]

＜初回生産分限定仕様＞ ※Blu-ray付生産限定盤のみ

・特製三方背スリーブケース仕様

＜初回生産分限定封入特典＞

・2026年秋以降開催予定 Ave Mujica単独ライブイベント 最速先行抽選申込券

・オリジナルキャラクターカード1枚(5種+シークレット箔押しキャラクターサイン入り5種)

＜関連動画＞

【試聴動画】Ave Mujica Best Album「Ave Música」（2026.6.17 リリース）

https://www.youtube.com/watch?v=fQOjshWquHo

Ave Mujica - The Whole Blue World (Official Music Video)

https://www.youtube.com/watch?v=lkS9XIzWObc

＜音楽配信サービス一覧＞

https://bmu.lnk.to/AveMujica_BestALpr

＜先着購入キャンペーン＞

Ave Mujica Best Album「Ave Música」（数量限定生産特装盤・Blu-ray付生産限定盤・通常盤を問わず）を「特典配布対象店舗・ECショップ」にて購入されたお客様を対象に、特典CD 1枚（全5種）をプレゼントします。

詳細はこちら：https://bushiroad-music.com/topics/21243/

■Ave Mujica Best Album「Ave Música」に収録楽曲のDolby Atmos音源が配信開始

Ave Mujica Best Album「Ave Música」の音楽配信開始を記念して、収録されている楽曲のDolby Atmos音源の音楽配信がスタートしました。

是非、Ave Mujicaの空間オーディオをご体感ください。

★Dolby Atmos音源新規配信楽曲

・The Whole Blue World

・DIVINE

・碧い瞳の中に

・黒のバースデイ

・素晴らしき世界 でも どこにもない場所

・Choir ‘S’ Choir

★主な対象音楽配信サービス

Apple Music / Amazon Music / Tidal

・Apple Music：https://music.apple.com/jp/album/6774068458

・Amazon Music：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0H36CSY5M

詳細はこちら：https://bang-dream.com/news/2347/

■Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」 -FINAL- 配信アーカイブチケット発売中

2026年6月19日(金)・20日(土)にSGC HALL ARIAKEにて開催されたAve Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」 -FINAL-の配信アーカイブチケットが発売中です。

＜公演概要＞

◆公演名：Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」 -FINAL-

◆日程：＜DAY1＞2026年6月19日(金) 開場17:30／開演19:00（予定）

＜DAY2＞2026年6月20日(土) 開場16:00／開演17:30（予定）

◆会場：SGC HALL ARIAKE

＜配信チケット受付＞

・2DAYS通し視聴チケット

価格：9,900円(税込)

販売期間：～6月26日(金) 22:00まで

配信期間：各公演視聴チケットの配信期間と同日・同時刻となります。

・各公演視聴チケット

価格：5,500円(税込)

＜DAY1＞

販売期間：～6月26日(金) 22:00まで

配信期間：～6月26日(金) 23:59まで

＜DAY2＞

販売期間：～6月27日(土) 22:00まで

配信期間：～6月27日(土) 23:59まで

国内配信受付URL：https://eplus.jp/avemujica_livetour_final/st/

海外配信受付URL：https://ib.eplus.jp/avemujica_livetour_final_st

詳しくはこちら：https://bang-dream.com/avemujica_livetour_final/

■オーディオ・ビジュアルフェア開催

フェア開催対象店舗にて「BanG Dream!」関連のオーディオ・ビジュアル商品をご購入ごとに、「再生画面風メモリアルステッカー」(全10種)をランダムでプレゼントします。

・対象商品

「BanG Dream!」関連のオーディオ・ビジュアル商品

・キャンペーン対象期間

2026年6月9日(火)～無くなり次第終了

・キャンペーン特典

「再生画面風メモリアルステッカー」(全10種)

※特典のお渡し絵柄はお選びいただけません。ランダムとなりますので予めご了承ください。

※特典は無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

※特典付与の販売形式・特典の在庫・開催期間に関するお問い合わせは、各法人様までお尋ねください。

＜特典のお渡し枚数について＞

・「BanG Dream!」関連CD【通常盤・Single】…特典1枚お渡し

・「BanG Dream!」関連CD【通常盤・Album】…特典2枚お渡し

・「BanG Dream!」関連CD【限定盤・特装盤】…特典5枚お渡し

・「BanG Dream!」関連映像商品…特典5枚お渡し

・「BanG Dream!」関連アナログ盤…特典3枚お渡し

・対象店舗などの詳細はこちら：https://bang-dream.com/news/2339/

■「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2026年2月28日にプロジェクト11周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年7月2日(木)23時より夢限大みゅーたいぷが主役となるTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送を予定しており、初回放送では#1~#3を一挙に放送する。さらに、2026年秋には、TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開、そして、2027年1月には同作の続編TVアニメの放送を予定している。また、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

バンドリ！公式サイト：https://bang-dream.com(https://bang-dream.com)

バンドリ！公式X：https://x.com/bang_dream_info(https://x.com/bang_dream_info)

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official(https://www.youtube.com/@bang_dream_official)

バンドリ！公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_(https://www.instagram.com/bang_dream_official_)

バンドリ！公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music(https://www.tiktok.com/@bangdream_music)

Ave Mujica公式X：https://x.com/BDP_AveMujica(https://x.com/BDP_AveMujica)

Ave Mujica公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@bang_dream_AveMujica(https://www.youtube.com/@bang_dream_AveMujica)

Ave Mujica Biography：https://bio.to/AveMujica(https://bio.to/AveMujica)

▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)BanG Dream! Project