三浦 知良 選手 期限付き移籍延長のお知らせ

株式会社AC福島ユナイテッド

横浜FCより期限付き移籍で加入している三浦 知良 選手の移籍期間を2027年6月30日まで延長することが決定しましたので、お知らせいたします。なお、7月3日(金)以降にチームに合流予定です。

三浦 知良（MIURA Kazuyoshi）選手プロフィール

【ポジション】FW

【生年月日】1967 年 2 月 26 日（59 歳）

【身長/体重】177cm/72kg

【出身地】静岡県

【サッカー歴】

サントス FC(ブラジル)→SE パルメイラス(ブラジル)→SE マツバラ(ブラジル)→CRB(ブラジル)→EC キンゼ・デ・ジャウー(ブラジル)→コリチーバ FC(ブラジル)→サントス FC(ブラジル)→読売クラブ/ヴェルディ川崎→ジェノア(イタリア)→ヴェルディ川崎→クロアチア ザグレブ(クロアチア)→京都パープルサンガ→ヴィッセル神戸→横浜 FC→シドニーFC(オーストラリア)→横浜 FC→鈴⿅ポイントゲッターズ→横浜 FC→UD オリヴェイレンセ(ポルトガル) →横浜 FC→アトレチコ鈴⿅クラブ

【明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ出場記録】6試合出場0得点

【三浦 選手のコメント】

昨シーズンはみなさまの温かい声援が大きな力になりました。ありがとうございました。

引き続き、福島ユナイテッドFCでのチャレンジを続けることを決断しました。

変わらず情熱を燃やし続け、チームのJ2昇格に貢献できるよう日々のトレーニングから全力を尽くします。みんなで喜びを分かち合いましょう。