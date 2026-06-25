今年5周年を迎える「TOMAKOMAI MIRAI FEST 2026」第3弾出演者発表＆プレイガイド3次先行スタート

一般社団法人 苫小牧観光協会

一般社団法人 苫小牧観光協会は、2026年9月12日（土）・13日（日）の2日間、北海道苫小牧市のキラキラ公園（北海道苫小牧市入船町3丁目1）にて、地域の魅力を発信する複合型エンターテインメントフェスティバル「TOMAKOMAI MIRAI FEST 2026（トマコマイ ミライ フェスト 2026）」を開催いたします。

2022年にスタートした本イベントは、2026年で開催5周年を迎えます。苫小牧港の北側に位置する、海を望む「キラキラ公園」を舞台に、開放感あふれるベイエリアのロケーションの中で開催されてきました。音楽・アート・食・テクノロジーなど、多彩なカルチャーコンテンツを通じて、苫小牧という街の魅力やカルチャーを国内外へ発信することを目的としています。回を重ねるごとに来場者・注目度ともに拡大を続け、今では北海道を代表するカルチャーフェスのひとつとして、多くの支持を集めています。

■ 第3弾出演アーティスト発表

開催5周年を迎える今年は、ジャンルや世代を横断した多彩なアーティストが集結。第3弾出演アーティストとして、新たに影山ヒロノブ・遠藤正明・きただにひろし、CUTIE STREET、SUGIZOの出演が決定いたしました。

影山ヒロノブ・遠藤正明・きただにひろし

CUTIE STREET

SUGIZO

＜第3弾出演アーティスト&日割り＞ ※50音順

●9月12日（土）

新しい学校のリーダーズ

影山ヒロノブ・遠藤正明・きただにひろし［NEW］

CUTIE STREET［NEW］

TRF

FRUITS ZIPPER

and more

●9月13日（日）

大黒摩季

CANDY TUNE

クレイジーケンバンド

SUGIZO［NEW］

SWEET STEADY

and more

※出演日・出演内容は変更となる場合がございます。

今後も追加出演者や各種コンテンツ情報を順次発表予定です。

■ プレイガイド3次先行受付（抽選）&駐車券販売スタート

通し入場券および1日入場券の前売りチケットについて、チケットぴあにて、6月25日（木）12:00よりプレイガイド3次先行受付（抽選）を開始いたします。

＜プレイガイド2次先行受付（抽選）概要＞

受付期間：2026年6月25日（木）12:00 ～ 2026年7月12日（日）23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/tomakomaimiraifest26/

また、イベント当日に利用可能な周辺駐車場の駐車券も、チケットぴあにて、販売開始いたします。事前にご購入いただくことで、スムーズにご来場いただけます。

＜駐車券概要＞

・A駐車場（利用時間 08:30～23:00）：4,500円（税込）

・B駐車場（利用時間 08:30～23:00）：3,500円（税込）

・C駐車場（利用時間 08:30～23:00）：3,000円（税込）

・D駐車場（利用時間 08:30～23:00）：500円（税込）

※チケット・駐車券の詳細・注意事項については、公式サイトをご確認ください。

※地元割チケットは苫小牧観光協会にて販売いたします。

■ JTBオフィシャルアクセスツアー2次受付（抽選）スタート

遠方からご来場いただくお客様に向けて、前方観覧エリア特典などが付いたJTBオフィシャルアクセスツアーの2次受付を実施いたします。

宿泊・バスなどを組み合わせた便利なプランをご用意しており、北海道外からも快適にご来場いただけます。

また、既にチケットをご購入済のお客様も、専用観覧エリアをご利用いただけるプランもございます。

北海道外からご参加のお客様はもちろん、道内各地からご来場のお客様にもご利用いただきやすいプランとなっております。

＜JTBオフィシャルアクセスツアー受付（抽選）概要＞

・受付期間：2026年6月25日（木）12:00 ～ 2026年7月12日（日）23:59

・受付URL１.（チケットありプラン）：https://jtb-entertainment.net/tour/2026/tmf2026

・受付URL２.（チケットなしプラン）：https://jtb-entertainment.net/tour/2026/tmf2026/second_without.php

※詳細はJTB特設ページをご確認ください。

イベント概要

公演名：

TOMAKOMAI MIRAI FEST 2026

（トマコマイ ミライ フェスト 2026）

開催日：

2026年9月12日（土）・13日（日）

会場：

苫小牧・キラキラ公園

（北海道苫小牧市入船町3丁目1）

時間：

9:30～20:00（予定）

主催：

一般社団法人 苫小牧観光協会

協賛：

株式会社JTB

後援：

苫小牧市／苫小牧港管理組合

公式サイト：

https://miraifest-tomakomai.jp

公式SNS：

X https://x.com/TMF_FES

Instagram https://www.instagram.com/tmf_fes/